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Психические расстройства, названные в честь известных личностей

Психические расстройства, названные в честь известных личностей

Автор:
14 августа 2023 18:08
Сообщество : Психология
Метки: болезнь   заболевания   интересное   люди   медицина   психиатрия   психология   
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Целенаправленное изучение психики человека началось относительно недавно. И с годами нужно было как-то систематизировать разные проявления психики.

Вместо изобретения сложносочинённых названий решено было обратиться к популярным лицам - реальным и выдуманным. Так было нагляднее и проще. Вот некоторые из них.


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Это перманентное состояние человека, который постоянно боится куда-то опоздать и частенько опаздывает. Невротическое состояние, при котором носитель синдрома находится большую часть времени в стрессе.


Это очень интересная разновидность психосоматического расстройства. Физически оно проявляется в сердцебиении, возможных галлюцинациях и головокружении. Это происходит от глубокого впечатления красотой произведений искусств или природы.
Назвали в честь французского писателя 19 века, так как он описал именно такие симптомы, когда он увидел Флоренцию. Термин этот не зарегистрирован официально, а ещё у него есть второе название - флорентийский синдром.


Это психическое заболевание выражается в том, что у человек, при абсолютном успехе и благополучии, находится в состоянии отвращения к самому себе. Он считает себя неудачником, несмотря даже на то, что окружение признаёт его успехи и заслуги.
Именно это происходило с голливудской актрисой Мэрилин Монро.
Симптомы расстройства: страх одиночества, повышенная самокритичность, жертвенность, сильная тревожность, ощущение себя ребёнком среди взрослых, абсолютная жертвенность. Если запустить состояние, то вслед за этими симптомами появятся панические атаки, злоупотребление седативными и снотворными.
Причины проявления синдрома обычно идут из раннего детства, когда ребёнок недополучил внимания и любви родителей. Став взрослым, он начинает искать одобрение вне семьи.


Этим синдромом называют тех, кто намеренно пытается или же причиняет себе боль хирургическим способом и активно настаивают на ряде операций. Да, художник отрезал себе лишь мочку уха, но термин хорошо прижился в медицинских кругах. Он может быть обусловлен как шизофренией, так и бредом ипохондрии.


Это люди с положительным мышлением. Что такого, казалось бы? Но люди, страдающие от этого синдрома, стирают абсолютно все минусы и эта защитная реакция организма приводит к разрушению личности. Они сильно зависимы от мнения общества, практически никогда не высказывают собственного мнения, совершенно не разбираются в людях, не выносят уроков из жизненного опыта и на их лице всегда доброжелательная улыбка.
Но на деле, страдающий от синдрома Полианны боится любой критики в свой адрес, он всегда подавлен, но кажется очень добрым. И когда этот защитный механизм ломается и отрицание реального положения дел оборачивается тем, что человек ломается и не может больше испытать радость и не может найти плюсов ни в чём.


Беспрестанное собирание и хранение вещей. Обычно жилище человека с этим синдромом со временем становится просто непригодным для существования.

"Плюшкины" страдают такой формой обсессивно-компульсивного расстройства. Для них характерно очень внимательное отношение к тому, что нормотипичные люди называют мусором. Людям с синдромом такие вещи кажутся настоящей ценностью.
Также существует ещё синдром Диогена, который также проявляется в собирательстве самого разного хлама и отказу от любых контактов с другими людьми. Психиатры склонятся к тому, что это нарушение работы мозговой лобной доли.


Это довольно редкое и необычное заболевание. Оно выражается в искажении восприятия реальности. Оно бывает в форме либо микропсии, или макропсии. Большие предметы для больных выглядят маленькими и наоборот. Человек с синдромом просто не может оценить габариты предметов вокруг, что, разумеется, серьёзно осложняет ему жизнь. Спровоцировать проявление синдрома может следующее: эпилепсия, опухоли головного мозга, мигрень, мононуклеоз, шизофрения, лихорадка, вирус Эпштейна-Барра и, конечно же, употребление запрещённых веществ.


Это довольно серьёзное психическое расстройство, при котором человек искусственно вызывает симптомы болезней, или же симулирует их. Пациенты, даже пройдя полные обследования, отрицают отсутствие у них заболеваний.
Страшнее бывает синдром Мюнхгаузена "от третьего лица": когда человек начинает "лечить" и навязывать болезни другому человеку. Часто жертвой становится пожилой родственник или ребёнок, то есть зависимый морально и физически от "Мюнхгаузена". Ярким примером можно назвать историю Диди и Джипси.

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Метки: болезнь   заболевания   интересное   люди   медицина   психиатрия   психология   
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16k
ss 37 минут назад
"Целенаправленное изучение психики человека началось относительно недавно. "
---
Вот как?!... Недавно?!!!... Оно конечно, кому и кобыла невеста. Однако... Ты, автор удивил.


Дедушкой психологии считают Аристотеля. Гиппократ и Платон "баловались" трактатами на вышеозначенную тему. А Средневековье? Тоже "относительно недавно"? Ибн Сина, например. Или недавно - это 16-й век? Именно тогда Оттон Касман впервые произнёс слово "психилогия".

Сколько тебе лет, автор? "Недавно"!... Судя по всему, для тебя недавно - это пара лет, когда ты в третий класс пошёл...
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27k
Егор Минуту назад
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11k
Света 10 минут назад
Да вы чего, сговорились?! Снова пост повторяющий совсем недавний. Вон, чуть ниже про редкие фрукты копия поста всего двухнедельной давности и этот туда же. Ленивые придурки. Хоть бы пару месяцев перерыв делали, идиоты.
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201
Vergüenza Ajena 17 минут назад
А есть синдром minimalism(а)??
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33k
Юр21 40 минут назад
Забыли назвать "синдром психолога", когда человек пытается из ничего создать себе бизнес найдя доверчивого индивида.
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minimalism

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