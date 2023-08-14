Психические расстройства, названные в честь известных личностей

Беспрестанное собирание и хранение вещей. Обычно жилище человека с этим синдромом со временем становится просто непригодным для существования.

"Плюшкины" страдают такой формой обсессивно-компульсивного расстройства. Для них характерно очень внимательное отношение к тому, что нормотипичные люди называют мусором. Людям с синдромом такие вещи кажутся настоящей ценностью.

Также существует ещё синдром Диогена, который также проявляется в собирательстве самого разного хлама и отказу от любых контактов с другими людьми. Психиатры склонятся к тому, что это нарушение работы мозговой лобной доли.



