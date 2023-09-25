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Почему многие так любят жанр True Crime

Почему многие так любят жанр True Crime

Автор:
25 сентября 2023 17:30
Сообщество : Психология
Метки: Видео   интересное   книги   контроль   криминал   люди   преступления   психология   страх   
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Последнее время нередко можно услышать, что людям очень нравится смотреть видео про расследования того или иного преступления, с реальными кадрами с мест преступлений и допросов. Парадоксально, но многих это даже успокаивает, что, на первый взгляд, кажется нелогичным.

С каждым днём количество тех, кто интересуется историями о психопатах, маньяках и похищениях, только растёт. Психологи и психотерапевты утверждают, что этот интерес зародился с самых древних времён и что таким образом наши прапрапра пытались подготовить себя ко встрече с опасностью, которая подстерегала их повсюду. А теперь у нас для этого есть гораздо больше возможностей.

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Учёные из Университета Иллинойса провели исследования и выяснилось, что женщины заметно больше интересуются True Crime, нежели мужчины. С особенным увлечением они смотрят истории, где подробно расписано само преступление, спасение (если оно есть) жертв и мотивы совершённого деяния.

Поскольку женщины в разы чаще чувствуют себя в опасности, таким образом они неосознанно воспринимают True Crime как инструкцию, как действовать в опасной ситуации. А те девушки, которые пострадали от насилия, получают что-то вроде терапевтического эффекта: часто они подсознательно считают, что это случилось только с ними и видео с разбором преступлений говорят им, что они не одни в своей беде и что они не виноваты в том, что это случилось.

Проживание трудных (и даже невыносимых) событий, если человек не соприкасается с ним лично заставляет организм вырабатывать дофамин и адреналин. Некоторые расследования оказывают на зрителя примерно такой же эффект, как прыжок с парашютом, сноуборд или другой экстрим. Да, можно стать, так называемым, "адреналиновым наркоманом", но получить зависимость от True Crime литературу или же видео всё-таки безопаснее, чем риск сломать себе конечности или погибнуть на Эвересте.

Законный и безопасный способ пощекотать себе нервишки, получить порцию страха, который, как известно, самая сильная из эмоций.

Люди в городах частенько подвержены стрессу от бесконечной гонки "дом-работа-увлечения-дети". Отсюда появляется агрессия, а от неё могут пострадать самые близкие - семья, друзья и даже коллеги. Не говоря уж о бытовой и рабочей продуктивности. Кто-то "отрывается" в спортзале, кому-то нужно отдраить до стерильности дом, а кому-то посмотреть видео/почитать книгу в жанре True Crime.
Удивительно, но кровавые реальные истории способствуют расслаблению и снижению уровня агрессии.
Любите смотреть подобные видео?

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Метки: Видео   интересное   книги   контроль   криминал   люди   преступления   психология   страх   
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