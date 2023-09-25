Почему многие так любят жанр True Crime

Проживание трудных (и даже невыносимых) событий, если человек не соприкасается с ним лично заставляет организм вырабатывать дофамин и адреналин. Некоторые расследования оказывают на зрителя примерно такой же эффект, как прыжок с парашютом, сноуборд или другой экстрим. Да, можно стать, так называемым, "адреналиновым наркоманом", но получить зависимость от True Crime литературу или же видео всё-таки безопаснее, чем риск сломать себе конечности или погибнуть на Эвересте.

Законный и безопасный способ пощекотать себе нервишки, получить порцию страха, который, как известно, самая сильная из эмоций.