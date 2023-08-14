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Иконические прически 90-х, которые навсегда останутся в нашей памяти

Иконические прически 90-х, которые навсегда останутся в нашей памяти

Автор:
14 августа 2023 10:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Прошлое   волосы   интересно   модницы   прическа   прически 90-х   фото   
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Воспоминания о молодости всегда наполняют наши сердца теплотой и радостью. Они приносят на ум воспоминания о модных трендах и стилях, которые были популярны в тот период.

Вспоминая 90-е годы в России, мы можем с уверенностью сказать, что это была эпоха, когда мода и стиль развивались со своей особой индивидуальностью.

Когда мы говорим о прическах, которые были в моде в лихие годы, невозможно не упомянуть влиятельных музыкальных исполнительниц и актрис того времени. Они не только задавали тренды, но и вдохновляли миллионы женщин своими стильными и смелыми прическами.

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Одной из самых ярких и запоминающихся причесок того времени была так называемая "химия" - волнистые волосы средней длины, которые были акцентированы на объеме и форме. Эта прическа была популярна не только среди обычных женщин (моя мама щеголяла с такой прической), но и среди знаменитостей. Такие певицы, как Алла Пугачева, Лариса Долина, Ирина Аллегрова часто демонстрировали такую прическу, чтобы подчеркнуть свою женственность и стиль.

Еще одна модная прическа из 90-х - это короткие стрижки. Многие актрисы и певицы выбирали такой стиль, чтобы выглядеть модно. Например, Алена Свиридова, Овсиенко Татьяна, Валерия были известны своими короткими стрижками, которые стали их фирменным стилем.

Также в моде были длинные волосы с прямыми или легкими волнами. Это была классическая и элегантная прическа, которая придавала женщине изысканность и шарм. Образ дополняла залаченная челка-домик. Певица Наталья Ветлицкая и Алена Апина часто выбирали такой стиль, чтобы подчеркнуть свою непринужденность и красоту.

Также в те годы была мода на яркие и экстравагантные прически. Молодежь была вдохновлена модными трендами из-за рубежа, которые позволяли женщинам выделяться из толпы.

Например, стиль задавала гидроперитная блондинка Мадонна, которая дополняла образ повязкой для волос.

90-е годы в России были временем, когда мода и стиль были в постоянном движении и развитии. Мы экспериментировали, пробовали.

Не всегда это было гармонично, а порой и вычурно. Но зато нам есть, что вспомнить и показать молодежи.

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Метки: Прошлое   волосы   интересно   модницы   прическа   прически 90-х   фото   
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