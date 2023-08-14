Иконические прически 90-х, которые навсегда останутся в нашей памяти

Вспоминая 90-е годы в России, мы можем с уверенностью сказать, что это была эпоха, когда мода и стиль развивались со своей особой индивидуальностью.

Когда мы говорим о прическах, которые были в моде в лихие годы, невозможно не упомянуть влиятельных музыкальных исполнительниц и актрис того времени. Они не только задавали тренды, но и вдохновляли миллионы женщин своими стильными и смелыми прическами.