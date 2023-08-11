Уследить за всеми трендами невозможно, ведь они меняются каждый год, а иногда и каждый сезон. Однако модницы разных эпох и возрастов регулярно пытаются это сделать. Сегодня мы уделим внимание причёскам и посмотрим, какие из них пользовались популярностью в прошлом. Поможет нам в этом одна замечательная девушка.
Тиктокерша под ником Geenahunt сняла любопытное видео, в котором продемонстрировала, как менялись модные тренды на женские причёски в течение 100 лет. Девушка смогла показать лишь некоторые варианты, которые пользовались популярностью в то время. Однако и этих примеров достаточно, чтобы оценить, каким именно формам и укладкам отдавали предпочтения девушки тех времён.
Geenahunt продемонстрировала модные причёски прошлого на себе лично. К тому же девушка не поленилась подобрать под них подходящий макияж (соответствующий эпохе). Видео получилось крутым и содержательным. Настоящий экскурс в историю моды. Неудивительно, что работа тиктокерши смогла собрать целых восемнадцать миллионов просмотров.
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Волнующий гламур
В 1920-е годы женщины безумно любили короткие стрижки, а в особенности самодостаточный и элегантный боб. Волосы должны были быть идеально уложены с помощью фиксирующих средств. Завершающим элементом выступал оригинальный головной убор или повязка. В эту эпоху модницы также любили носить прямую чёлку.
Смелый стайлинг
Спустя десять лет причёски так же оставались достаточно короткими, но теперь больше внимания уделялось более смелым укладкам. Активно использовались гели для создания эффекта мокрых волос.
На этот период приходится бум осветления. Такие женщины, как Кэрол Ломбард и Джин Харлоу, вдохновляли тысячи женщин на радикальную смену имиджа.
Возвращение длинных волос
Масштабные военные действия внесли свои корректировки и в мир моды. Так как достать средства для укладки отныне было непросто, женщины начали отращивать волосы обратно. В этот период в моду входят кудри, зачёс назад и стрижки с боковым пробором.
Романтичные локоны
Глядя на стиль причёсок пятидесятых, складывается впечатление, что их основная особенность заключалась в скромности и сдержанности. Однако не спешите обманываться. Да, в моду входит хвост, но он является лишь полем для интересных экспериментов. В моду также входят французская ракушка и начёс.
Борьба объёма с геометрией
Модницы, жившие в этот период, делились на два лагеря. Первые отдавали предпочтение объёмным причёскам с начёсом. Другие — были без ума от геометрических стрижек, которые ввела в моду супермодель Твигги.
Львиная грива
Пышные причёски с крупными локонами придумали женщины, которые не могли носить афро (по понятным причинам), хоть оно и было безумно популярным в те времена.
Бум экспериментов
На полках магазинов начинают появляться различные оттеночные бальзамы и средства для укладки волос, поэтому женщины, желавшие выглядеть эффектно, ни в чём себе не отказывали. Большим спросом пользовались различные шпильки, бантики и повязки.
Особенно популярным был тренд на взъерошенные волосы. Он появился благодаря певице Мадонне, которая ввела моду на обесцвечивание и слегка панковскую укладку.
Лёгкая небрежность
Подростки и юные девушки из 90-х обожали делать пучок или хвост, из которого обязательно выпускались две тонюсенькие прядки по бокам. Отдельно стоит упомнить причёски гофре, которые выглядели довольно странно, но всё равно пользовались огромной популярностью.
Больше свободы
В этот период модницы обращают особое внимание на низкий пучок. Он выглядит элегантно и одновременно по-бунтарски.
Разнообразие кос
С 2010 года девушки переключают всё своё внимание на косы — двойные, тройные, высокие и объёмные. Они сооружают из них на голове самые разнообразные причёски, которые только можно вообразить.
Простота и удобство
В наше время предпочтение отдаётся комфорту. Девушки стремятся избавить себя от громоздких укладок и неудобных причёсок. В моду возвращаются пучки, низкие и высокие хвосты.
Какой из модных трендов прошлого вам больше всего пришёлся по душе?
Источник:
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(прости, господи) тоже демонстрировал под треки "расчесовку" своей "маковки"
Пользователь сети показал несколько популярных причёсок, которые носили представители мужского пола в прошлые годы.