Тиктокерша под ником Geenahunt сняла любопытное видео, в котором продемонстрировала, как менялись модные тренды на женские причёски в течение 100 лет. Девушка смогла показать лишь некоторые варианты, которые пользовались популярностью в то время. Однако и этих примеров достаточно, чтобы оценить, каким именно формам и укладкам отдавали предпочтения девушки тех времён.

Geenahunt продемонстрировала модные причёски прошлого на себе лично. К тому же девушка не поленилась подобрать под них подходящий макияж (соответствующий эпохе). Видео получилось крутым и содержательным. Настоящий экскурс в историю моды. Неудивительно, что работа тиктокерши смогла собрать целых восемнадцать миллионов просмотров.

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