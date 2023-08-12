25 самых эпичных нападений акул

В 2023 году от нападений акул пострадало уже 53 человека. Самым "жестоким" годам в плане атак акул стал 2015-й — в этот период от акульих зубов пострадали 111 человек. Чаще всего нападениям подвергаются дайверы или сёрферы, но опасность угрожает и простым туристам. В этой подборке — фото и видео самых эпичных и пугающих нападений акул за всю историю наблюдений.
1. Нападение акулы на черепаху
Источник:
В 2022 году фотограф заснял, как акула пыталась напасть на морскую черепаху. Хищница несколько раз кусала и толкала черепаху, но та каждый раз переворачивалась, и в итоге избежала печального исхода. Согласно фотографу, в итоге акула сдалась, а черепашка выжила и достигла берега.
Совсем недавно, в июне 2023 года, 23-летний российский турист погиб от нападения акулы в Хургаде. Это первый зарегистрированный случай смерти от нападения акулы в 2023 году. Местные жители полагают, что инцидент произошел из-за того, что владельцы местных магазинов выбрасывали останки животных в море, что и приманивало акул.
3. Нападение на дайверов
Источник:
Во время дайвинга у берегов Фиджи 17 мая 2019 года к группе дайверов приблизилась огромная тигровая акула. Она укусила одного из руководителей группы за голову, оставив крупную рану. К счастью, он выжил, а во рту у акулы оказался только металлический цилиндр из снаряжения.
В 1967 году австралиец и дайвер Генри Бурс наблюдал за тюленями в океане недалеко от острова Леди Джулии Перси, когда на него внезапно напала белая акула, и оторвала ему ногу. Другие дайверы услышали его крики и увидели плавающую в воде ногу Бурса. Они смогли оперативно поднять его на лодку и доставить в больницу. Парень выжил. Позже он рассказал, что даже пытался вытащить свою ногу из пасти акулы, выколов ей глаза.
5. Акула напала на туриста, который катался на парашюте
Источник:
В 2021 году у побережья Акабы в Красном море акула напала на туриста, который катался на водном парашюте. Мужчина получил несколько тяжелых ранений, разрывы сухожилий и множественные рваные раны. Это было первое подобное нападение акулы.
6. Атака рыбака на Гавайях
Источник:
12 мая 2023 года тигровая акула напала на рыбака, плававшего на каяке у острова Оаху. Рыбак Скотт Харагучи плыл недалеко от берега, как вдруг рядом с ним показалась акула. Он инстинктивно вытащил левую ногу из воды, и начал бить акулу по голове. Через некоторое время акула потеряла интерес, и уплыла в другую сторону.
В 2013 году 18-летняя Бруна Гобби из Сан-Паулу была на семейном отдыхе в Ресифи. Девушка была в воде по пояс, когда акула укусила её за левую ногу. Она получила серьёзные травмы, и скончалась уже в больнице, после операции по ампутации ноги.
8. Атака туристической лодки
Источник:
Это случилось в 2014 году в водах ЮАР. Акула набросилась на лодку с туристами, которых сопровождал местный гид Райнер Шимпф. Гид остановил свою лодку, чтобы туристы сделали фотографии, когда внезапно появилась акула. Та начала грызть лодку и даже откусила кусок — но к счастью, после нападения группа успешно добралась до берега.
9. Акула пробралась в клетку с дайвером
Источник:
В 2013 году акула напала на клетку с перепуганным туристом-дайвером в Новой Зеландии, у берегов острова Стюарт. Акуле удалось пробраться в клетку. К счастью, сам дайвер оказался невредим. С тех пор выяснилось, что эта акула — местная легенда по кличке Слэш.
10. Нападение на доску
Источник:
В 2022 году ютубер Броди Мосс стал свидетелем погони акулы за черепахой, пока катался на доске (сап-борде) у берегов Австралии. Он сразу начал снимать происходящее, но в один момент акула решила напасть и на его доску. Парень упал в воду, но его акула не тронула — видимо, отправилась дальше за добычей.
В 2014 году акула напала на съёмочную группу канала Discovery недалеко от острова Стюарт в Новой Зеландии. Это случилось во время записи одного из специальных выпусков программы "Неделя акул". Двое сотрудников находились на маленькой лодке, привязанной к большой — и акула пыталась перегрызть верёвку между лодками. После инцидента никто не пострадал.
12. Акулы пытались напасть на лодку
Источник:
В 2015 году американец Майкл Майале заснял эпичный момент, когда плавал на лодке у побережья Нью-Йорка. Он внезапно наткнулся на акул, поедающих тушу кита. Но увидев лодку, акулы начали кружить вокруг неё, и даже попытались укусить двигатели. По словам автора видео, одна из акул была в три или четыре раза больше, чем он обычно видит в этих местах.
13. Атака дайвера
Источник:
В июне 2017 года Паркер Симпсон занимался подводной охотой вблизи архипелага Флорида-Кис, США. На парня и его коллегу напала акула, укусив его за ногу. Из-за раны он потерял почти литр крови, и ему наложили 56 швов. Дайверы использовали против акулы ружьё для подводной охоты, и в итоге им удалось спастись.
14. Нападение на туриста в Кейптауне, ЮАР
Источник:
На Западное побережье Южной Африки приходится большая доля нападений акул. В этих холодных водах обитают одни из самых свирепых больших белых акул в мире. В 2021 году акула напала на британского туриста на пляже Фиш-Хук в Кейптауне, и откусила ему правую ногу. Мужчина отправился плавать, несмотря на многочисленные предупреждения о том, что ранее на пляже заметили акулу.
15. Нападение на эксперта по акулам
Источник:
В 2002 году эксперт по акулам доктор Эрих Риттер принимал участие в съёмках программы канала Discovery об акулах. Риттер с коллегой стояли по пояс в воде рядом с акулами, как вдруг одна из них укусила его за икру. Его сразу вытащили из воды и доставили в больницу, где сделали пересадку кожи. Ему пришлось пробыть в больнице несколько недель.
16. Акула-молот пыталась напасть на туриста
Источник:
Акулы-молоты обычно миролюбивы по сравнению со свирепыми сородичами, поэтому этот случай стал уникальным. В 2021 году жители Флориды, США, засняли, как акула-молот пыталась напасть на туриста, который стоял почти у берега на пляже Панама-Сити. Казалось, что акула преследует его — но как выяснилось позже, она охотилась на рыбу.
17. Нападение на рыбака
Источник:
Это случилось в 2016 году. Девон де Ланге ловил рыбу в районе Солт-Рок в ЮАР, и поймал большую дорадо. Внезапно из воды вынырнула акула, схватила рыбу, удочку, и сбросила Девона с каяка. Но мужчине удалось чудом забраться обратно на каяк — он не получил никаких травм.
18. Акула и сёрфер
Источник:
В 2015 году профессиональный серфер Мик Фаннинг столкнулся с акулой во время участия в соревнованиях по серфингу. Это показали в прямом эфире по телевидению. Австралийский сёрфер не растерялся, и ударил акулу кулаком по спине. Ему удалось избежать схватки без серьёзных травм.
19. Акула схватила рыбака
Источник:
Это произошло совсем недавно в заболоченной территории Эверглейдс во Флориде, США. Рыбак наклонился в воду из лодки, несмотря на предупреждения товарищей. Его за руку схватила акула, и потащила в воду. К счастью, рыбаки помогли ему забраться обратно в лодку. Мужчина получил травмы руки, и его доставили в больницу.
20. Атака в аквариуме
Источник:
В 2012 году дайвер, пытавшийся приманить беременную акулу в сеть, пострадал от нападения. Это случилось в южноафриканском аквариуме. Когда дайвер схватил акулу за грудной плавник, она яростно набросилась на него. Мужчина получил серьезные травмы руки, и после нескольких операций пошёл на поправку.
21. Нападение в Чили
Источник:
19-летняя Хизер Босуэлл, сотрудница исследовательского судна, плавала у берегов Чили. На девушку внезапно напала акула. В результате молодая исследовательница потеряла ногу.
22. Инцидент в Папуа — Новой Гвинее
Источник:
Год назад акула напала на дайвера во время погружения у острова Пиджон в восточной части Новой Британии, Папуа - Новая Гвинея. Тогда группа дайверов плавала на разных глубинах, и в этот день они решили отправиться на глубину 57 метров. Одного из них сильно ударила акула - мужчина не получил никаких травм, за исключением сильной головной боли.
23. Нападение на "защитника" акул
Источник:
В 2022 году австралиец Саймон Неллист погиб в результате одного из самых жестоких нападений акулы за всю историю наблюдений. Саймон выступал в защиту сохранения акул, и как раз готовился к благотворительному мероприятию в Сиднее. Это было первое нападение акулы со смертельным исходом в Сиднее за последние 60 лет.
24. Нападение на Шеннона Эйнсли в Кейптауне
Источник:
Житель Кейптауна Шеннон Эйнсли был подростком, когда на него напали сразу две акулы. Одна из них бросилась ему на голову, а другая - на туловище. Парню чудом удалось спастись - на волне он доплыл до берега, где ему оказали медицинскую помощь, а затем доставили в больницу. Этот инцидент остаётся единственным зарегистрированным нападением сразу двух акул на человека.
25. Нападение на дайвера в клетке
Источник:
Этот инцидент произошёл во время съёмок программы Shark Week. Дайвера погрузили в океан в маленькой клетке, которую пыталась атаковать акула. Джефф Курр, продюсер и режиссер Shark Week, рассказывал, что находился в соседней лодке во время инцидента, и сказал, что никогда не забудет этот случай. Первоначально команда полагала, что дайвер погиб - однако, ему удалось отделаться одной царапиной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке
- "Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека
- "Если мужчина увидит прокладки в доме, то он тебя бросит!": заблуждения и мифы о ПМС
- Страшная сила: 30 походов в салон красоты, которые обернулись провалом
- Терракотовая армия: грандиозная находка, которая до сих пор волнует умы учёных