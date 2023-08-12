25 самых эпичных нападений акул

В 1967 году австралиец и дайвер Генри Бурс наблюдал за тюленями в океане недалеко от острова Леди Джулии Перси, когда на него внезапно напала белая акула, и оторвала ему ногу. Другие дайверы услышали его крики и увидели плавающую в воде ногу Бурса. Они смогли оперативно поднять его на лодку и доставить в больницу. Парень выжил. Позже он рассказал, что даже пытался вытащить свою ногу из пасти акулы, выколов ей глаза.