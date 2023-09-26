20 традиций и фишек разных стран, которые многие хотят перенять

Пользователей форума Reddit спросили: "Какую традицию/особенность, которая вам понравилась в другой стране, вы бы ввели и в своей стране?", и они поделились своими идеями на этот счёт. Никакой зависти или сравнения, только искреннее желание сделать место, где живёшь, чуть лучше!
1. "Был однажды во Франции. Приятно, что официантки не торопились нести счёт сразу после еды. Мы спокойно сидели, наслаждались едой, и попросили счёт, когда были готовы. Оказывается, такое не везде"
2. "На большинстве участков автобанов в Германии нет ограничений скорости. Но воспитанные водители всё равно обгоняют только по крайней левой, а после обгона аккуратно перестраиваются в правую. Насладился вождением в Германии!"
3. "Иногда езжу на Филиппины по работе. Классно, что в местных ресторанах много "семейных" порций, которые можно разделить и попробовать большой компанией. Все вместе решают, что заказать, и пробуют блюда друг друга"
4. "Друг некоторое время учился в Женеве. Рассказывал, что там можно комфортно ездить куда угодно - от соседнего города до любой европейской страны. Поезда, автобусы, метро и трамваи ездили повсюду. Поэтому нет необходимости покупать машину"
5. "Жил в Австралии. Запомнилось, что в каждом районе был свой овощной магазин. Владельцы знали, откуда привезён каждый фрукт или овощ в лавке. Там также отличная культура кафе, особенно местечек на свежем воздухе"
6. "Бесплатные закуски при заказе напитков в баре - интересный обычай в Италии. А если вы их съедите, их ещё и бесплатно пополняют. Когда вернулся в бары родной Канады, немного расстроился"
7. "Порадовали специальные парковки ля беременных женщин и семей с маленькими детьми в Португалии. А ещё - отдельные очереди на досмотр в аэропорту для семей с маленькими детьми/особыми потребностями. Значительно уменьшает суету"
8. "А меня порадовали рождественские ярмарки в Германии. В каждом городе есть свои, которые работают весь праздничный сезон. Еда, магазинчики, развлечения - там не соскучишься"
9. "Был в Стокгольме, Швеция, и удивился, как там много ресторанов с открытыми террасами. В каждом ресторане были террасы с тепловыми лампами и пледами. Поэтому можно легко поесть на улице даже в холодную погоду"
10. "Жил в Аргентине полгода. Очень здорово, что на каждом углу есть общественный транспорт, а каждый день у всех сиеста. В любом районе можно купить свежие продукты - в мясной лавке, обычном продуктовом или пекарне"
11. "В японских ресторанах влажное полотенце для рук дают перед любым приёмом пищи. Кроме того, в каждой уборной (даже общественных) есть биде, и нет бумажных полотенец. Многие носят полотенце для рук с собой - и поэтому туалеты очень чистые"
12. "Отличная добрая традиция - сушить вещи на верёвке на улице. Это экономит электроэнергию, и после такой сушки вещи пахнут намного лучше. Я, конечно, могу воспользоваться сушилкой, но так мне гораздо больше нравится"
13. "А мне запомнились каменные питьевые фонтанчики в Италии. В каждом фонтанчике чистая питьевая вода - очень выручает в жаркие дни"
14. "Жил в общаге в Германии. У нас была зона для разделения и вторичной переработки мусора, в том числе - отдельный отсек для пищевых отходов. А ещё, там продумана схема сдачи пустых бутылок"
"Когда вы покупаете какой-нибудь напиток, в его стоимость уже включен депозит. Эти деньги можно получить обратно, вернув в магазин пустые бутылки. Последние идут на переработку, и из них делают новые бутылки".
15. "В Корее - множество круглосуточных магазинчиков на каждом углу. Там есть буквально всё, в том числе и полезные полуфабрикаты, куча видов рамена, и свежеприготовленные блюда. Очень по ним скучаю"
16. "Бары с кофе в Италии. Никаких модных флэт уайтов на кокосовом молоке вы там не закажете. Только порции эспрессо примерно за 1 евро"
17. "В Японии великолепная система общественного транспорта. Регулярные, безопасные скоростные поезда и автобусы, доступные поездки в любое место, удобный и быстрый пригородный транспорт"
18. "Когда отдыхал в итальянском Пьомбино, каждый вечер местные выходили на улицы, выносили стулья, сидели и разговаривали. Кто-то приносил музыкальные инструменты и играл. Очень здорово, чувствовалось такое единение"
19. "Я бы хотел, чтобы весь мир последовал примеру японцев в уборке мусора и поддержании чистоты на улицах"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И сливали в близлежащие водоёмы радиоактивные отходы.
Во времена СССР стеклянная посуда использовалась многократно, а сейчас в переработку идёт. Видимо, переработка не рентабельна, вот и не принимают стекло...