20 традиций и фишек разных стран, которые многие хотят перенять

Пользователей форума Reddit спросили: "Какую традицию/особенность, которая вам понравилась в другой стране, вы бы ввели и в своей стране?", и они поделились своими идеями на этот счёт. Никакой зависти или сравнения, только искреннее желание сделать место, где живёшь, чуть лучше!