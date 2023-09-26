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20 традиций и фишек разных стран, которые многие хотят перенять

20 традиций и фишек разных стран, которые многие хотят перенять

Автор:
26 сентября 2023 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Разное   в мире   интересно   интересное   истории   полезное   разные страны   страны   факты   
2744
21

Пользователей форума Reddit спросили: "Какую традицию/особенность, которая вам понравилась в другой стране, вы бы ввели и в своей стране?", и они поделились своими идеями на этот счёт. Никакой зависти или сравнения, только искреннее желание сделать место, где живёшь, чуть лучше!

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"Когда вы покупаете какой-нибудь напиток, в его стоимость уже включен депозит. Эти деньги можно получить обратно, вернув в магазин пустые бутылки. Последние идут на переработку, и из них делают новые бутылки".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в мире   интересно   интересное   истории   полезное   разные страны   страны   факты   
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24  комментария
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62
Андрей Федоров Час назад
а самое смешное, что почти всё это есть и у нас
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1k
adssaf afasffdsga Минуту назад
Комментарий к фото
Пахнет намного лучше бензином? Странные представления о запахе
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26k
Сталкер 3 минуты назад
19. "Я бы хотел, чтобы весь мир последовал примеру японцев в уборке мусора и поддержании чистоты на улицах."

И сливали в близлежащие водоёмы радиоактивные отходы.
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60k
pynh 9 минут назад
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96
ruslan d 15 минут назад
Все это прекрасно , за исключение сушки вещей на городских улицах ...
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19k
anpetrof 21 минуту назад
Комментарий к фото
Вот это пригодилось бы.
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19k
anpetrof 22 минуты назад
Комментарий к фото
Прямо так и вижу подобные верёвки над Ленинским проспектом в Москве
!
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95k
Татьяна Юсова Полчаса назад
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Это точно писал американец. В США отвратительно работает общественный транспорт, а во многих местах его нет совсем, поэтому машина и цены на бензин для американцев на одном из первых мест.
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1k
Dimon 52 минуты назад
Кстати сам оказался в дурацкой ситуации в Стокгольме, примерно в 1994 году, зайдя в платную кабинку туалета в центре. Сделал дело, а клавиши спускной нигде нет. В дверь уже вежливо стучат, место людное. Я кое - как ёршиком затолкал подальше добро. Весь красный от стыда открываю дверь и в это время спускается унитаз! Ну не знал я про такое тогда))
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96
ruslan d Dimon 14 минут назад
Еще кабинка может целиком помыться )))
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1k
Dimon 56 минут назад
Я думаю, что здесь описаны впечатления конкретных людей, которые впервые с чем- то столкнулись! Раздражает же опытных туристов, смотреть на то, как люди впервые приехали в Турцию и с жадными глазами накладывают себе огромные тарелки с едой и потом всё это официанты выбрасывают. Те кто поумней , перестают так делать на второй - третий дни, а "тагиловцы" продолжат и в третий и четвертый приезд!
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96
ruslan d Dimon 12 минут назад
Да , тоже обращал внимание и всегда удивляло зачем обязательно попробовать все ? Но есть знакомые , которые так и дома едят , на НГ например или другой какой праздник )))
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20k
Bill 58 минут назад
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35k
АнтонПолднев Час назад
Странная традиция приносить счёт сразу. Может мы ещё кофейку захотим. А потом ребёнок мороженое попросит. А потом спутница захочет зелёный чай. Перечислять можно долго. Приносить счёт сразу имеет смысл в том случае, если клиент попросил счёт сразу. В других случаях есть волшебная кнопка, или, на крайняк, речевой аппарат.
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96
ruslan d Zhora 3 минуты назад
Есть оплата до того как приготовят , либо как в столовке - набрал - заплатил. Если в рестике , то отдельно надо просить , хотя смысла в этом мало ...
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8k
Фельдъегерь Час назад
практически все, что тут перечислено существует в России, а кое что было даже при СССР(бутылка - "депозит")
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8k
sedoisever Час назад
Это традиции? Описаны сфера обслуживания, транспорт и работа муниципальных служб.
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