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Российские компании переезжают в Россию из офшорных зон

Российские компании переезжают в Россию из офшорных зон

Автор:
08 января 2024 23:24
Метки: Яндекс   в контакте   офшор   
417
2

26 сентября VK Company Limited переехала с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининграде.

Холдинг VK вывез из Европы не только юр.лицо, но и активы. Компания объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи и размещении акций на Мосбирже. Теперь это Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»). 

А 26 декабря 2023 года компания «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Теперь это Международная компания акционерного общества Яндекс (МКАО «Яндекс»).

САР (Специальный административный район) - территория, где компаниям, которые перешли под российскую юрисдикцию, предоставляется особый налоговый режим, как в офшорных зонах. В России САР действуют с 2018 года на территории острова Октябрьского в Калининграде и острова Русский в Приморском крае.

Ранее был принят закон о налоговых льготах для повышения привлекательности специальных административных районов (САР), чтобы способствовать переводу российских компаний с иностранной регистрацией в российскую юрисдикцию.

Чтобы стать участником САР необходимо инвестировать в российскую экономику от 50 млн.руб.

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Метки: Яндекс   в контакте   офшор   
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7  комментариев
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24k
Анатолий Соколов 8 часов назад
походу у них потери денег из-за невозможности нормального вывоза из России превысили "разумные пределы" и они решили "фиксировать прибыль" в России ...

или им яйца дверью прищемили и сказали "менять прописку" ...
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3k
kca-opa 16 секунд назад
яндекс уж как с год разделился на яндекс.ру, который в России работает и яндекс.ком, который как работал из Голландии на остальной мир, так и работает, в чём новость? В бабках за пост?
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18k
sos1960sos 2 часа назад
Счастливое возвращение на родной остров...
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ой вернулись да да им яйца прищемили вот ломятся типо обратно .
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5k
Suvar_ 6 часов назад
Будем откровенны, Волож все высокотехнологичные активы Яндекса вывез за границу, здесь оставил только "приземленные" активы, которые вывезти невозможно. И говорить что Яндекс вернулся в отечественную юрисдикцию весьма опрометчиво.
https://www.forbes.ru/biznes/494329-a-v-uzase-osnovatel-andeksa-voloz-vpervye-vyskazalsa-o-voennoj-specoperaciihttps://www.forbes.ru/biznes/494329-a-v-uzase-osnovatel-andeksa-voloz-vpervye-vyskazalsa-o-voennoj-specoperacii
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11k
BarOb 7 часов назад
Зачесались собаки
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4k
Горожанин 8 часов назад
Экономические релоканты вдруг полюбили родину. Их нужно регистрировать на Колыме - край развивать.
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Мастер

https://zen.yandex.ru/id/621c7605ea24f71ee08c957a Об оружии и политике
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