Российские компании переезжают в Россию из офшорных зон

26 сентября VK Company Limited переехала с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининграде.
Холдинг VK вывез из Европы не только юр.лицо, но и активы. Компания объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи и размещении акций на Мосбирже. Теперь это Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»).
А 26 декабря 2023 года компания «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Теперь это Международная компания акционерного общества Яндекс (МКАО «Яндекс»).
САР (Специальный административный район) - территория, где компаниям, которые перешли под российскую юрисдикцию, предоставляется особый налоговый режим, как в офшорных зонах. В России САР действуют с 2018 года на территории острова Октябрьского в Калининграде и острова Русский в Приморском крае.
Ранее был принят закон о налоговых льготах для повышения привлекательности специальных административных районов (САР), чтобы способствовать переводу российских компаний с иностранной регистрацией в российскую юрисдикцию.
Чтобы стать участником САР необходимо инвестировать в российскую экономику от 50 млн.руб.
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