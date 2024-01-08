Российские компании переезжают в Россию из офшорных зон

Холдинг VK вывез из Европы не только юр.лицо, но и активы. Компания объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи и размещении акций на Мосбирже. Теперь это Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК»).

А 26 декабря 2023 года компания «Яндекс» зарегистрировала юридическое лицо в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. Теперь это Международная компания акционерного общества Яндекс (МКАО «Яндекс»).

САР (Специальный административный район) - территория, где компаниям, которые перешли под российскую юрисдикцию, предоставляется особый налоговый режим, как в офшорных зонах. В России САР действуют с 2018 года на территории острова Октябрьского в Калининграде и острова Русский в Приморском крае.