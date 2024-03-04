Кошку выбросили на улицу в грязной наволочке

Прохожие заметили на обочине дороги розовую тряпку, в которой кто-то явно шевелился. Это оказалась ненужная кошка, которую жестоко выбросили под проливным дождём. Бедняга вся промокла — но добрые люди не оставили её в беде.
Жительница Нью-Йорка увидела эту кошку, завёрнутую в розовую наволочку, на обочине дороги под дождём. Бедняжка вся промокла, но женщина, проезжавшая мимо, вовремя заметила её и сообщила в местный центр спасения Niagara SPCA. Сотрудники назвали этот случай "одним из самых бессердечных способов избавиться от животного".
"Её бросили под проливным дождём, завязав в наволочку, на обочине дороги у поворота на озеро. К счастью, женщина, проезжавшая мимо, увидела, что наволочка шевелится, и остановилась, чтобы разобраться. Она развязала наволочку, кошка выбежала и сразу же забралась в двигатель её машины," - рассказали сотрудники приюта.
Сотрудники службы спасения прибыли на место, благополучно достали кошку из машины и привезли в приют. К счастью, помимо того, что кошка промокла и была напугана, каких-то травм или проблем со здоровьем у неё не обнаружили. Сейчас команда пытается найти хозяев животного, чтобы привлечь их к ответственности. Когда бедняжка полностью восстановится, для неё начнут подыскивать новую семью, где её примут и подарят новую жизнь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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