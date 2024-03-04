Кошку выбросили на улицу в грязной наволочке

Сотрудники службы спасения прибыли на место, благополучно достали кошку из машины и привезли в приют. К счастью, помимо того, что кошка промокла и была напугана, каких-то травм или проблем со здоровьем у неё не обнаружили. Сейчас команда пытается найти хозяев животного, чтобы привлечь их к ответственности. Когда бедняжка полностью восстановится, для неё начнут подыскивать новую семью, где её примут и подарят новую жизнь.