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Кошку выбросили на улицу в грязной наволочке

Кошку выбросили на улицу в грязной наволочке

Автор:
04 марта 2024 18:19
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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Прохожие заметили на обочине дороги розовую тряпку, в которой кто-то явно шевелился. Это оказалась ненужная кошка, которую жестоко выбросили под проливным дождём. Бедняга вся промокла — но добрые люди не оставили её в беде.

Жительница Нью-Йорка увидела эту кошку, завёрнутую в розовую наволочку, на обочине дороги под дождём. Бедняжка вся промокла, но женщина, проезжавшая мимо, вовремя заметила её и сообщила в местный центр спасения Niagara SPCA. Сотрудники назвали этот случай "одним из самых бессердечных способов избавиться от животного".

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"Её бросили под проливным дождём, завязав в наволочку, на обочине дороги у поворота на озеро. К счастью, женщина, проезжавшая мимо, увидела, что наволочка шевелится, и остановилась, чтобы разобраться. Она развязала наволочку, кошка выбежала и сразу же забралась в двигатель её машины," - рассказали сотрудники приюта.

Сотрудники службы спасения прибыли на место, благополучно достали кошку из машины и привезли в приют. К счастью, помимо того, что кошка промокла и была напугана, каких-то травм или проблем со здоровьем у неё не обнаружили. Сейчас команда пытается найти хозяев животного, чтобы привлечь их к ответственности. Когда бедняжка полностью восстановится, для неё начнут подыскивать новую семью, где её примут и подарят новую жизнь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   Питомцы   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   спасение животных   фото   
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5k
Maldini Час назад
Мрази сука
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3k
Старожил 22 минуты назад
Не понимаю, как так можно поступить?
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78k
Viktor Час назад
Поубивал бы!
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