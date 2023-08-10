Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она веган и против убийства

Она рассказала о своих принципах, заявив, что остригать волосы дочери тоже не будет. Но и сложа руки не сидит, т.к. все-таки вычёсывает паразитов из головы ребёнка. Правда, затем выкладывает вшей на газонную траву, надеясь, что те как-нибудь выживут.





"У меня буквально челюсть упала на пол", - заявила австралийка после этой чудесной истории о доброй веганке. Женщина добавила, что могла бы наверное организовать что-то типа игры в парикмахера, во время которой постралась бы максимально вычесать и удалить вшей из головы соседской девочки, но боится, что та потом расскажет об этом своей матери и веганка разозлится.





Но это еще не все. Такое ощущение, что западный мир медленно и верно сходит с ума, а потому -





Новость дурдома №2. Прогрессивная мать из США возмутилась, что её сына, которые ощущает себя котом, не хочет осматривать ветеринар. Ветеринар не стал осматривать ребёнка, т.к. он имеет человеческое строение тела, а врач все-таки специалист по животным.





«Мой сын говорит, что он кот, значит он кот. К нему следует относиться именно так. Это дискриминация, что ветеринарный врач не может осмотреть моего сына и закон на его стороне», — негодует женщина.







