Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она веган и против убийства

Австралийка заявила, что она поддерживает любые формы жизни и не собирается их убивать, даже если речь идёт о паразитах.
Новость дурдома № 1. В Австралии женщина отказалась обрабатывать голову дочери препаратами от вшей, потому что в этом случае паразиты погибнут, а она против убийства всего живого. Эта интересная история началась с того, что вшивая девочка пришла в гости к подружке, мать которой обратила внимание, что соседка- школьница постоянно почесывает голову. Осмотрев её волосы, женщина заметила, что там полным-полно паразитов. Бдительная австралийка поспешила рассказать о проблеме её матери - вдруг та по запарке не заметила, что дочери требуется лечение. Оказалось, что мамаша прекрасно знала о вшах у своего ребёнка, однако травить вредных насекомых не собиралась.
Она рассказала о своих принципах, заявив, что остригать волосы дочери тоже не будет. Но и сложа руки не сидит, т.к. все-таки вычёсывает паразитов из головы ребёнка. Правда, затем выкладывает вшей на газонную траву, надеясь, что те как-нибудь выживут.
"У меня буквально челюсть упала на пол", - заявила австралийка после этой чудесной истории о доброй веганке. Женщина добавила, что могла бы наверное организовать что-то типа игры в парикмахера, во время которой постралась бы максимально вычесать и удалить вшей из головы соседской девочки, но боится, что та потом расскажет об этом своей матери и веганка разозлится.
Но это еще не все. Такое ощущение, что западный мир медленно и верно сходит с ума, а потому -
Новость дурдома №2. Прогрессивная мать из США возмутилась, что её сына, которые ощущает себя котом, не хочет осматривать ветеринар. Ветеринар не стал осматривать ребёнка, т.к. он имеет человеческое строение тела, а врач все-таки специалист по животным.
«Мой сын говорит, что он кот, значит он кот. К нему следует относиться именно так. Это дискриминация, что ветеринарный врач не может осмотреть моего сына и закон на его стороне», — негодует женщина.
Источник:
Тот случай, когда комментировать - только портить.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
2. Такое существо лучше всё-таки кастрировать.
Bad clusters...