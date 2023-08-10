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Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она веган и против убийства

Мать отказалась травить вшей на голове дочери, потому что она веган и против убийства

Автор:
10 августа 2023 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   Видео   веганство   вши   история из жизни   паразиты   убийство   
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Австралийка заявила, что она поддерживает любые формы жизни и не собирается их убивать, даже если речь идёт о паразитах.

Новость дурдома № 1. В Австралии женщина отказалась обрабатывать голову дочери препаратами от вшей, потому что в этом случае паразиты погибнут, а она против убийства всего живого. Эта интересная история началась с того, что вшивая девочка пришла в гости к подружке, мать которой обратила внимание, что соседка- школьница постоянно почесывает голову. Осмотрев её волосы, женщина заметила, что там полным-полно паразитов. Бдительная австралийка поспешила рассказать о проблеме её матери - вдруг та по запарке не заметила, что дочери требуется лечение. Оказалось, что мамаша прекрасно знала о вшах у своего ребёнка, однако травить вредных насекомых не собиралась.


Она рассказала о своих принципах, заявив, что остригать волосы дочери тоже не будет. Но и сложа руки не сидит, т.к. все-таки вычёсывает паразитов из головы ребёнка. Правда, затем выкладывает вшей на газонную траву, надеясь, что те как-нибудь выживут.


"У меня буквально челюсть упала на пол", - заявила австралийка после этой чудесной истории о доброй веганке. Женщина добавила, что могла бы наверное организовать что-то типа игры в парикмахера, во время которой постралась бы максимально вычесать и удалить вшей из головы соседской девочки, но боится, что та потом расскажет об этом своей матери и веганка разозлится.


Но это еще не все. Такое ощущение, что западный мир медленно и верно сходит с ума, а потому -


Новость дурдома №2. Прогрессивная мать из США возмутилась, что её сына, которые ощущает себя котом, не хочет осматривать ветеринар. Ветеринар не стал осматривать ребёнка, т.к. он имеет человеческое строение тела, а врач все-таки специалист по животным.


«Мой сын говорит, что он кот, значит он кот. К нему следует относиться именно так. Это дискриминация, что ветеринарный врач не может осмотреть моего сына и закон на его стороне», — негодует женщина.


Тот случай, когда комментировать - только портить.

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Метки: Австралия   Видео   веганство   вши   история из жизни   паразиты   убийство   
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18  комментариев
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52k
stabskapitan 55 минут назад
Этой планете уже не помочь!
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59k
Александр 2 минуты назад
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2k
Виталий 7 минут назад
Веганы должны сдохнуть от голода потому, что растения тоже живые. Они вот растут, растут и тут бах, их срезают. А могли и дальше расти.
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KASPER 9 минут назад
А нехай его ветеринар кастрирует НАФИГ...Толку все равно уже не будет...)))
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20k
alexis 20 минут назад
Можно и кастрировать пацана, и запрещать залезать на диван.
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Второй случай очевидно троллинг, вроде трудовика который ходил в женской одежде в школу, а после выяснилось что таким образом он показывал абсурдность "само идентификации".
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11k
Copycat Полчаса назад
Как же хорошо что я живу в Казахстане) у нас тут все так приятно консервативно
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10k
Juli 37 минут назад
веганке надо глистов еще подсадить дочери. вшей коту, тараканов на кухню, клопов в диван моль в шкаф, в соседнюю комнату беженцев и цыган....Что касается второй истории..ну лишь бы не кастрацию не повела пацана.
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11k
Б.Касторский 48 минут назад
Вторая "новость" взята из сатирического блога. Уверены, что и первая правдива? Хотя веганы существа странные и распространены по всему миру.
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4k
Pechenegiatakuyt 52 минуты назад
Этому миру перезагрузиться
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