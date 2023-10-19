Закрыли глаза на кадык: экс-футболист вошел в сотню самых "горячих" женщин Австралии по версии Maxim

А потом в его голове что-то стукнуло, и он в первый раз примерил женское платье. И еще раз. И еще. Возможно, никто бы не узнал об этом увлечении, если бы в 2020 году Лейдли не арестовали по делу о наркотиках и вскоре в СМИ не появились его фото в женской одежде, слитые журналистам каким-то доброхотом.