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Закрыли глаза на кадык: экс-футболист вошел в сотню самых "горячих" женщин Австралии по версии Maxim

Закрыли глаза на кадык: экс-футболист вошел в сотню самых "горячих" женщин Австралии по версии Maxim

Автор:
19 октября 2023 20:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: maxim   Австралия   Видео   Их нравы   самая красивая женщина   транс-женщина   
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И хотя 56-летний дядька занял лишь 92-ю строчку, он чрезвычайно горд собой. Еще бы! Далеко не каждую настоящую женщину назовут горячей цыпочкой, а он, бывший мужик, смог пробиться в число лучших.


Дэни Лейдли раньше звался Дином Джеймсом Лейдли. Он успел сыграть 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ) за команды West Coast Eagles и North Melbourne, а с 2003 по 2009 годы был тренером в North Melbourne. Это был обычный австралийский мужчина, женатый на женщине и имевший трёх детей.



А потом в его голове что-то стукнуло, и он в первый раз примерил женское платье. И еще раз. И еще. Возможно, никто бы не узнал об этом увлечении, если бы в 2020 году Лейдли не арестовали по делу о наркотиках и вскоре в СМИ не появились его фото в женской одежде, слитые журналистам каким-то доброхотом.

В том же году Лейдли решил начать трансгендерный переход. Прошло три года. Мужик по-прежнему слабо похож на женщину, несмотря на бритые ноги и грудные импланты. Но кого и когда на западе останавливали подобные мелочи?

По мнению журнала Maxim, Дэни - очень красивая женщина, которую включили в сотню самых-самых женщин Австралии. В этом рейтинге транс обошёл, как сообщают СМИ, министра иностранных дел Пенни Вонг, сенатора от штата Виктория Лидию Торп и премьер-министра Квинсленда Анастасию Палащук.


И если с этими дамами-политиками всё понятно, как мог транс подняться на более высокую строчку, чем сестрички Ребекка Джад и Кейт Твигли? Конечно, возможно, всё дело в том, что они биологические женщины, а значит, могут подвинуться. А на чей-то кадык можно не обращать внимание!


Сын футболиста, Кейн Лейдли, поддерживает отца во всех его начинаниях. О том, как ощущают себя другие дети транса, не сообщается.



Первое место в этом списке заняла звезда фильма "Барби" Марго Робби, а известная актриса Николь Кидман находится на 48-й строчке в списке самых красивых и влиятельных женщин Австралии.

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Метки: maxim   Австралия   Видео   Их нравы   самая красивая женщина   транс-женщина   
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15  комментариев
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82k
Доктор Джонс Час назад
Эту страну не спасти...
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42k
Лесли 🥰 3 минуты назад
У них в Австралии кенгуру и то красивее!)))
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Rom 8 минут назад
Урод он конечно....
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ЦСКА 18 минут назад
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7k
serega57_ Полчаса назад
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alertol Полчаса назад
Куда смотрят феминистки? Они сказали что мужики обходят женщин даже в этом...
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
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8k
Алексей 46 минут назад
Если коротко - то это пи...ец.
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5k
Ал Ди 51 минуту назад
Эй маладцы. Продолжайте в том же духе, может перестанете размножатся и кенгуру вернут себе континент.
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10k
Гомерчик 57 минут назад
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6k
livaneth 57 минут назад
Рейтинг журнала maxim отражает личные вкусы главного редактора журнала maxim. Личные вкусы здоровых мужчин могут отличаться от рейтинга.
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35k
АнтонПолднев 58 минут назад
Совсем хреново с бабами в Австралии дела...
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