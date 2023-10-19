Закрыли глаза на кадык: экс-футболист вошел в сотню самых "горячих" женщин Австралии по версии Maxim

И хотя 56-летний дядька занял лишь 92-ю строчку, он чрезвычайно горд собой. Еще бы! Далеко не каждую настоящую женщину назовут горячей цыпочкой, а он, бывший мужик, смог пробиться в число лучших.
Дэни Лейдли раньше звался Дином Джеймсом Лейдли. Он успел сыграть 151 игру в Австралийской футбольной лиге (АФЛ) за команды West Coast Eagles и North Melbourne, а с 2003 по 2009 годы был тренером в North Melbourne. Это был обычный австралийский мужчина, женатый на женщине и имевший трёх детей.
А потом в его голове что-то стукнуло, и он в первый раз примерил женское платье. И еще раз. И еще. Возможно, никто бы не узнал об этом увлечении, если бы в 2020 году Лейдли не арестовали по делу о наркотиках и вскоре в СМИ не появились его фото в женской одежде, слитые журналистам каким-то доброхотом.
В том же году Лейдли решил начать трансгендерный переход. Прошло три года. Мужик по-прежнему слабо похож на женщину, несмотря на бритые ноги и грудные импланты. Но кого и когда на западе останавливали подобные мелочи?
По мнению журнала Maxim, Дэни - очень красивая женщина, которую включили в сотню самых-самых женщин Австралии. В этом рейтинге транс обошёл, как сообщают СМИ, министра иностранных дел Пенни Вонг, сенатора от штата Виктория Лидию Торп и премьер-министра Квинсленда Анастасию Палащук.
И если с этими дамами-политиками всё понятно, как мог транс подняться на более высокую строчку, чем сестрички Ребекка Джад и Кейт Твигли? Конечно, возможно, всё дело в том, что они биологические женщины, а значит, могут подвинуться. А на чей-то кадык можно не обращать внимание!
Сын футболиста, Кейн Лейдли, поддерживает отца во всех его начинаниях. О том, как ощущают себя другие дети транса, не сообщается.
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Первое место в этом списке заняла звезда фильма "Барби" Марго Робби, а известная актриса Николь Кидман находится на 48-й строчке в списке самых красивых и влиятельных женщин Австралии.
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