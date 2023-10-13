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Во Франции не смогли победить клопов и нашли решение

Во Франции не смогли победить клопов и нашли решение

Автор:
13 октября 2023 16:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   клопы   кровати   марсель   матрасы   паразиты   франция   
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Теперь французы беспокоятся, что насекомые сорвут Олимпиаду-2024.

Францию атаковали клопы. Зловредные насекомые прогрызают западные ценности и граждане не знают, как с ними справиться. Почему они заполонили республику - не ясно, поговаривают, что их занесли мигранты. Но это не точно.

На носу Олимпиада-2024, поэтому французы начали с клопами борьбу. Пока не слишком успешно, поэтому люди нашли радикальный выход - выкидывать мебель с паразитами.

Например, в Марселе улицы заполнили кровати и диваны с табличками «Клопы».

Наверное, Олимпиада всё-таки состоится. Но с клопами.

Источник:

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Метки: Видео   клопы   кровати   марсель   матрасы   паразиты   франция   
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9  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 44 минуты назад
Похолодает, клопы назад принесут.
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4k
Горожанин 21 минуту назад
Петровобоширский вид клопов. Пьет исключительно западную кровь.
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4k
Филимон Полчаса назад
Ой, мигранты виноваты, ага. Типо французы образец чистоплотности.
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14k
Ivan 45 минут назад
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