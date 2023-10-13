Во Франции не смогли победить клопов и нашли решение

Теперь французы беспокоятся, что насекомые сорвут Олимпиаду-2024.
Францию атаковали клопы. Зловредные насекомые прогрызают западные ценности и граждане не знают, как с ними справиться. Почему они заполонили республику - не ясно, поговаривают, что их занесли мигранты. Но это не точно.
На носу Олимпиада-2024, поэтому французы начали с клопами борьбу. Пока не слишком успешно, поэтому люди нашли радикальный выход - выкидывать мебель с паразитами.
Например, в Марселе улицы заполнили кровати и диваны с табличками «Клопы».
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Наверное, Олимпиада всё-таки состоится. Но с клопами.
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