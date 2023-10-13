Во Франции не смогли победить клопов и нашли решение

Францию атаковали клопы. Зловредные насекомые прогрызают западные ценности и граждане не знают, как с ними справиться. Почему они заполонили республику - не ясно, поговаривают, что их занесли мигранты. Но это не точно.

На носу Олимпиада-2024, поэтому французы начали с клопами борьбу. Пока не слишком успешно, поэтому люди нашли радикальный выход - выкидывать мебель с паразитами.

Например, в Марселе улицы заполнили кровати и диваны с табличками «Клопы».