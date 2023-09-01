FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1236 постов • 216 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Бразилии девушка понюхала острый перец - и стала инвалидом

В Бразилии девушка понюхала острый перец - и стала инвалидом

Автор:
01 сентября 2023 10:25
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Бразилия   аллергическая реакция   история из жизни   клиника   кома   отек мозга   перец чили   
1800
3

Теперь она не может ходить и говорить, и врачи не дают никакой гарантии, что когда-либо эти навыки к ней вернутся.

25-летняя Таис Медейрос отправилась знакомиться с родителями своего парня - и этот вечер оказался роковым. Во время милого общения с семьей жениха девушка предложила приготовить ужин. Всем вместе. Семья пришла в восторг от домовитой Таис.


Во время готовки Медейрос понюхала маринованый острый перец чили, случайно задев плод носом. Внезапно она почувствовала себя плохо. Сначала у неё началось пешение в горле, через время Таис потеряла сознание и впала в кому. Врачи предположили, что виной всему стала аллергия на продукт. Между тем, у девушки развился отёк мозга. Во время этого состояния нарушается кровоток и доставка кислорода в мозг, из-за чего страдают его функции и, как следствие, функции всего организма.


После несчастного случая, который произошёл в феврале, прошло полгода, и девушка до сих пор остаётся в клинике.


Со временем состояние Таис удалось стабилизировать, и в июле пострадавшую даже выписали было домой, но у неё снова случился сильнейший бронхоспазм. Теперь девушка находится в отделении интенсивной терапии. После отёка мозга она пришла в себя, правда, утратила некоторые навыки. В частности, Таис не может говорить и ходить, и врачи не уверены, что когда-нибудь она вернётся к своему состоянию до болезни.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Бразилия   аллергическая реакция   история из жизни   клиника   кома   отек мозга   перец чили   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
АнтонПолднев Час назад
Офигеть. Неужели человек, доживший до вменяемого возраста, живущий в стране, где острое едят абсолютно все, не знал, что у него такая жестокая реакция на определённые продукты? Как она вообще умудрилась столько прожить в Южной Америке...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
Поручик 2 минуты назад
Ну, бывает...
В прошлом году подруга жены "подогнала" ей перчики с дачи. Сама вырастила, и всё такое...
Я люблю острое, тогда готовил "китайчатину" - жаренный рис со свинтусом и овощами, по привычке нарубил туда один стручок (размером с большой палец взрослого мужчины) острого перца "с дачи подруги".
Это был ПЗДЦ, граждане: жена вечером особо отметила "согревающий массаж" (ну, на пальцах и под ногтями немного осталось после нарезки перца, хотя руки мыл два раза), а я утром думал, что унитаз проплавлю!

Хотя вечером скушалось всё хорошо, присутствовала некая "пикантность", но не более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Я в детстве зачем то решил понюхать марганцовку, потом месяц в Раухфуса лежал. Сжег слизистую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
ruslan d Полчаса назад
Офигеть , а до этого она так не делала ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 54 минуты назад
Однажды в Казахстане бахнул стакан (0.5) кумыса. Лёгкие отекли, дышать почти перестал. Хорошо, скорая помощь рядом была, откачали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Час назад
офигеть конечно , вот так жила жила спокойно ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183597



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Как снимали фильм "Водный мир": кадры со съемок и интересные факты
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
7 фактов о первых видеоиграх
7 фактов о первых видеоиграх
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Юмор#новости#сарказм#девушки#факты#дети#драка#кража
#люди#животные#история#знаменитости#США#Еда#Россия#позитив#кот#машина
#Прикол#в мире#интересно#кино#шоу бизнес#СССР#фильм#Разное#актеры#школа
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам В Канаде педиатрическая клиника предлагает смену пола младенцам 11 дней женщина пыталась выбраться из гроба 11 дней женщина пыталась выбраться из гроба Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада Bon Appétit: на Шри-Ланке девушка чуть не стала каннибалом, съев кусок шоколада Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии Два мотогонщика погибли при столкновении на чемпионате Бразилии Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото

На что жалуетесь?

Вернуться