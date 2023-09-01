В Бразилии девушка понюхала острый перец - и стала инвалидом

25-летняя Таис Медейрос отправилась знакомиться с родителями своего парня - и этот вечер оказался роковым. Во время милого общения с семьей жениха девушка предложила приготовить ужин. Всем вместе. Семья пришла в восторг от домовитой Таис.

Во время готовки Медейрос понюхала маринованый острый перец чили, случайно задев плод носом. Внезапно она почувствовала себя плохо. Сначала у неё началось пешение в горле, через время Таис потеряла сознание и впала в кому. Врачи предположили, что виной всему стала аллергия на продукт. Между тем, у девушки развился отёк мозга. Во время этого состояния нарушается кровоток и доставка кислорода в мозг, из-за чего страдают его функции и, как следствие, функции всего организма.