В Бразилии девушка понюхала острый перец - и стала инвалидом

Теперь она не может ходить и говорить, и врачи не дают никакой гарантии, что когда-либо эти навыки к ней вернутся.
25-летняя Таис Медейрос отправилась знакомиться с родителями своего парня - и этот вечер оказался роковым. Во время милого общения с семьей жениха девушка предложила приготовить ужин. Всем вместе. Семья пришла в восторг от домовитой Таис.
Во время готовки Медейрос понюхала маринованый острый перец чили, случайно задев плод носом. Внезапно она почувствовала себя плохо. Сначала у неё началось пешение в горле, через время Таис потеряла сознание и впала в кому. Врачи предположили, что виной всему стала аллергия на продукт. Между тем, у девушки развился отёк мозга. Во время этого состояния нарушается кровоток и доставка кислорода в мозг, из-за чего страдают его функции и, как следствие, функции всего организма.
После несчастного случая, который произошёл в феврале, прошло полгода, и девушка до сих пор остаётся в клинике.
Со временем состояние Таис удалось стабилизировать, и в июле пострадавшую даже выписали было домой, но у неё снова случился сильнейший бронхоспазм. Теперь девушка находится в отделении интенсивной терапии. После отёка мозга она пришла в себя, правда, утратила некоторые навыки. В частности, Таис не может говорить и ходить, и врачи не уверены, что когда-нибудь она вернётся к своему состоянию до болезни.
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В прошлом году подруга жены "подогнала" ей перчики с дачи. Сама вырастила, и всё такое...
Я люблю острое, тогда готовил "китайчатину" - жаренный рис со свинтусом и овощами, по привычке нарубил туда один стручок (размером с большой палец взрослого мужчины) острого перца "с дачи подруги".
Это был ПЗДЦ, граждане: жена вечером особо отметила "согревающий массаж" (ну, на пальцах и под ногтями немного осталось после нарезки перца, хотя руки мыл два раза), а я утром думал, что унитаз проплавлю!
Хотя вечером скушалось всё хорошо, присутствовала некая "пикантность", но не более.