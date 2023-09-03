«Ой, мама дорогая»: медведица с медвежонком прогулялись по улицам Уфы

В селе Михайловка медведи были замечены еще днем. В одиннадцатом часу ночи их застали разгуливающими по улицам населенного пункта.
В седьмом часу вечера от администрации сельского поселения поступила информация о том, что в центре была замечена медведица с медвежонком. Органы местного самоуправления также отметили, что в поиске и отлове диких животных задействованы все службы. Также в сообщении содержался призыв быть предельно осторожными, а также воздержаться от прогулки на детской площадке возле Дома культуры и озера Ольховое.
Судя по всему, медведей пока отловить не удалось, так как в одиннадцатом часу ночи звери забежали в микрорайон Французский двор, расположенный примерно в полутора километрах от центра села – записи попали на камеры видеонаблюдения. По ним видно, что двое медвежат (куда делась медведица?) забежали внутрь двора, напугав при этом случайных свидетелей.
Жители недоумевают, почему медведи до сих пор не пойманы и боятся выходить на улицу.
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