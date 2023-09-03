«Ой, мама дорогая»: медведица с медвежонком прогулялись по улицам Уфы

Судя по всему, медведей пока отловить не удалось, так как в одиннадцатом часу ночи звери забежали в микрорайон Французский двор, расположенный примерно в полутора километрах от центра села – записи попали на камеры видеонаблюдения. По ним видно, что двое медвежат (куда делась медведица?) забежали внутрь двора, напугав при этом случайных свидетелей.

Жители недоумевают, почему медведи до сих пор не пойманы и боятся выходить на улицу.