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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
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В Питере агрессивный мужчина в погоне за матерью с ребёнком пытался снести входную дверь парадной

В Питере агрессивный мужчина в погоне за матерью с ребёнком пытался снести входную дверь парадной

Автор:
02 октября 2023 09:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   люди   неадекват   стекло   странное поведение   
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А когда они укрылись — стал ломиться в дверь и разбил стекло.


Всё произошло накануне в восьмом часу вечера на Советской улице. Женщина с ребёнком возвращалась домой и проходила в арке мимо мужчины, который справлял нужду. Незнакомец закончил свои дела и резко рванул за ними. Мать с сыном быстро забежала в парадную и закрыла дверь, но неадекват стал ломиться в неё.


Экшен-шоу попало на камеру домофона: сперва мужчина пытался вырвать дверь, но в итоге выбил только стёкла, а потом рьяно жестикулировал и говорил что-то невнятное, спрятавшись за стеной, после чего ещё раз попробовал выбить дверь, уже с ноги, а потом скрылся.

Затем буйному сделал замечание другой жилец и они подрались. После приехал наряд полиции и забрал 28-летнего неадеквата.

Агрессор задержан, им оказался 28-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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Метки: Видео   Питер   люди   неадекват   стекло   странное поведение   
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10  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что там в крови у этого туловища не только алкоголь.
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96
Эрик Картман 2 минуты назад
Подъезда, дверь подъезда какой нах парадной.
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1k
Засланный 48 минут назад
Угроза, погоня... Это уже не мелкое!
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3k
Semёn Час назад
Т-800
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101
Kostiantyn Yeryhin Час назад
осень - пора обострений
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3k
SaveUs 2 часа назад
Народ, хорош употреблять всякое г.
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4k
Alex 2 часа назад
Мусора, кстати, не среагировали. Мусора - такие мусора.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Он просто хотел объяснить своё видение творчества Мариенгофа и вообще имажинизма в целом.
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