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В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке

В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке

Автор:
11 ноября 2023 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подольск   Спасение   животные   люк   собака   
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Такса Савва упала туда случайно во время прогулки со своей хозяйкой.

Людмиле помогла администрация Городского округа, организовавшая спасательную операцию. 12-летнего песика удалось вытащить спустя несколько часов.

С Саввой все хорошо.

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Метки: Видео   Подольск   Спасение   животные   люк   собака   
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Доктор Джонс 16 минут назад
Толстенькое...
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