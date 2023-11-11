В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке

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Такса Савва упала туда случайно во время прогулки со своей хозяйкой.
Людмиле помогла администрация Городского округа, организовавшая спасательную операцию. 12-летнего песика удалось вытащить спустя несколько часов.
С Саввой все хорошо.
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