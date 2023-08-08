Священные животные в разных странах мира

Многие культуры считают крупнорогатый скот священным и благоприятным. Так было в индуизме, в древнегреческой и египетской культурах.

В южной Индии можно увидеть ритуал Тода: когда наступает год быка, то телёнка приносят в жертву,ма потом мужчины едят его. Быки в Египте отмечают день рождения, а после смерти хозяина их мумифицируют и кладут с ним в одну могилу.

Что-то похожее можно наблюдать в Ниле. В Индии коровы священные животные, они считаются символом богатства.



