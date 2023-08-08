Священные животные в разных странах мира

Во все времена люди выбирали себе то или иное священное животное. Они считали их покровителями, спасителями и помощниками в самых разных делах. Сегодня это уже не так повсеместно , но остались страны, где определённых зверей уважают, ценят и поклоняются им.
И у этого даже есть научное название - зоолатрия.
Обряды и верования, связанные с религиозным почитанием животных. Звери в этом случае или считаются божествами, или владеют какими-либо божественными свойствами.
В культуре восточной Азии этот огромный полосатый кот - символ гнева и отваги. В Китае есть небольшой городок Куньмин - это главное место в стране, где поклоняются тигру. Это даже некая достопримечательность для туристов.
В индуизме тигр связан с богом Шивой и Дурги. В Непале существует праздник Баг Джатра, посвящённый тигру, а во Вьетнаме храм тигра можно встретить практически в каждой деревне.
Их часто изображают на входах во дворцы и храмы, так как считается, что они охраняют место от злых духов.
Многие культуры считают крупнорогатый скот священным и благоприятным. Так было в индуизме, в древнегреческой и египетской культурах.
В южной Индии можно увидеть ритуал Тода: когда наступает год быка, то телёнка приносят в жертву,ма потом мужчины едят его. Быки в Египте отмечают день рождения, а после смерти хозяина их мумифицируют и кладут с ним в одну могилу.
Что-то похожее можно наблюдать в Ниле. В Индии коровы священные животные, они считаются символом богатства.
В буддийской религии считается, что обезьяна - это воплощение Будды. Но при этом, в этой же конфессии есть люди, которые считают обезьян несимпатичными и обманщиками.
В китайском буддизме есть выражение "разум обезьяны" - то есть нетерпеливый и разболтанный разум. А в ряде культур обезьян воспринимают как символ жадности.
Жители Таиланда уверены, что в каждом белом слоне находится душа умершего человека. У Ганеши голова слона, а во время фестиваля Алунам незамужние девушки танцуют и поют песни посвящённые слону.
В культуре Северного Борнео ушастый гигант - символ чести. В некоторых храмах южной Индии есть специальные слоны, ради которых проводят обряд поклонения и туристы съезжаются, чтобы увидеть это красивое зрелище.
В главных мифологиях Северной Америки и Евразии у волка очень важные позиции. Их ассоциируют со смелыми солдатами, главными и очень смелыми. Шаманы тюрков считают себя прямыми волчьими потомками.
Интересно, что во многих народах волка считают символом агрессии, кровожадности, а в Китае ещё и символ разврата.
Во множестве культур коза - это символ материнской заботы.
Известный образ козы Амалфеи, что вскормила Зевса своим молоком - это не только мамина забота, но и изобилие, ведь именно её рог, если вспомнить один из вариантов мифа, тот самый Рог Изобилия.
В индийском штате Карнатака местные жители до сих пор отдают дань уважения змее. Обряды существуют в ряде архаичных традиций и культур. У бога Шивы можно увидеть на шее очковых змей, а кобра в Индии считается самой священной из всех змей. Есть даже специальный "змеиный" фестиваль - Нага Панчами.
Чаще всего им поклоняются в индоевропейской культуре и турецкой. Они, кстати, уверены, что бог воды Посейдон, раньше являлся в образе лошади.
Конь и мул священны для римского народа. В буддизме и индуизме предводителем лошадей был бог Хаягрива.
Во все времена лошадей ценили, а особенно боевых коней, которые сопровождали воинов в сражениях и долгих утомительных переходах.
В некоторых частях Индии и в Непале проводится пятидневный фестиваль, на протяжении которого проводятся обряды поклонения собакам.
В индуизме пёс - это посланник бога смерти и также считается, что они охраняют двери Неба. 14 ноября в Непале - день собаки.
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В Китае свинья считается одним из 12 благоприятных животных.
Кельты так же поклонялись богу "свиней". После молитвы происходило ритуальное приготовление свиньи.
Крокодилы были священными животными еще во времена Древнего Египта. Бог-крокодил Себек был покровителем воды и разливов Нила. Считалось, что он защищает людей, отпугивая силы зла.
Сейчас крокодилов почитают в некоторых районах Буркина-Фасо. В деревне Сабу есть особый пруд, в котором плавают священные крокодилы. Обычно они спокойны и не агрессивны, их даже можно погладить, потому что служители культа кормят их досыта. Но считается, что крокодилы чувствуют дурные мысли и намерения и могут укусить плохого человека. Для местных жителей они служат своеобразным "детектором лжи". Если кого-то подозревают в обмане, ему предлагают подойти к краю пруда. Обитатели деревни уверены, что крокодилы обязательно набросятся на лгуна и не тронут честного человека.
Официально в нашей стране почитание животных не принято. Но наши предки-славяне верили, что дикие животные являются их прародителями, поэтому им следовало поклоняться.
Хозяином леса считался самый сильный зверь - медведь. Его почитали как бога плодородия и защитника от всякого зла. Именно с пробуждением медведя у славян наступала весна.
Истинное название этого зверя - божества было священным и не произносилось вслух и поэтому не дошло до наших дней. Медведь - это прозвище зверя, означающее "медоед", в слове "берлога" сохранился и более древний корень - "бер" , т.е. "бурый" (берлога - логово Бера).
Индия – одна из тех стран, где крыса считается священным животным. Ярким примером тому является необычный храм Карни Мата, в котором постоянно живут и прекрасно себя чувствуют порядка 20 тысяч грызунов. Они лениво расхаживают по мраморному полу, ползают по оградам, пребывают в полудреме, разместившись на дверных ручках. Всем своим видом они демонстрируют, что они «хозяева дома». В местах скопления животных заботливо расставлены тарелочки с молоком и кусочками лакомств.
Причиной столь почтительного отношения является легенда, согласно которой эти грызуны являются перевоплощением мужчин из семьи касты Чаран. История началась еще в XIV веке, когда родилась будущая известная политическая деятельница своего времени Ридху Бай. После смерти ее стали почитать как индуистскую святую под именем Карни Мата, задача которой в этом мире – беспощадно наводить порядок.
Согласно легенде во время одного из многочисленных походов, во время которых она выступала заступницей униженных и оскорбленных, а также совершала немало чудес, святая потеряла сына. Ребенок утонул в озере. Мольбы к богу смерти Яма ничего не принесли. Разгневанная отказом Карни Мата произнесла, что в таком случае отныне мужчины ее рода никогда не будут попадать в подземное царство Мертвых, а будут реинкарнировать, обретая тело крыс, и находить убежище в храме. После этих слов она превратила тело мальчика в грызуна.
По легенде святая дожила, достигнув возраста 151 год, а затем бесследным образом исчезла. Почитатели богини считают, что она стала воплощением воительницы Дурги.
Издавна люди приписывали животным семейства кошачьих сверхспособности, и в частности - способность видеть мир теней, поэтому этих животных считали священными и поклонялись им. Наиболее известным является культ кошки в древнем Египте, так как египтяне отождествляли кошек с богиней Баст, которая считалась богиней семьи, радости и плодородия. В Египетском царстве кошки жили при храмах, а богатые египтяне могли содержать в своем доме сразу несколько животных, так как считали, что благодаря кошкам в семье будет много детей. Культ кошек в древнем Египте расцвел в период Нового царства, и в это время у египтян была традиция мумифицировать тела кошек, живших и умерших при храме, причем некоторые из таких мумий сохранились и по сей день.
Однако почитание кошек имело место не только в древнем Египте - многие древние народы, жившие на территории современной центральной и западной Европы, считали, что кошки могут видеть духов, домовых и призраков, поэтому, к примеру, практически в каждом доме древних славян жила кошка. С этого верования и берет начало традиция в новый дом первой запускать кошку, а также мнение о том, что "энергетически" наилучшее место в доме именно там, где кот любит играть и спать. Японцы также во все времена уважали этих животных, и в городе Кагосима есть даже Храм Кошек.
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Сопровождали, ага. Шли рядом и сопровождали.