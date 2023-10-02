Почему бы не поехать на Сахалин?

Хотя бы раз, но стоит туда отправиться. Ведь это дикая природа, которая покоряет с самого первого взгляда. Причудливая, переменчивая, завораживающая, саундтреком к которой звучит голос двух морей одновременно.
Причин отправиться на тихоокеанский остров множество. Но, чтобы не утомлять перечислением всех этих причин, стоит выделить некоторые из них, а те, кто там уже бывал (или же живёт) - поделитесь в комментариях своими впечатлениями.
Сахалин омывается Японским морем на юго-западе и Охотским на востоке. Самое известное и популярное для туристов место - это бухта Тихая. Название такое она получила потому что тут всегда тихо и море спокойное.
Локация просто великолепная, она давно уже стала "фишкой" острова, а вокруг села Охотское шикарные песчаные пляжи. Туристы и местные любят приехать на выходные, отдохнуть и позагорать, а самые отчаянные даже купаются, когда вода летом нагревается до +20.
Японское море, омывая юго-западную часть острова, примечательно красивыми местами. Бухты и заливы завораживают своей красотой. Маяк на мысе Слепивского тоже примечательный, но не такой красивый, как Анива, зато к нему можно легко доехать на машине и он действующий.
Где уж получить полное овитаминивание, как не в Сахалинском крае? Устрицы, крабы, гребешки, лосось, креветки, трепанг, икра. И, конечно же, куда без японской кухни.
Кстати, корейская кухня тоже представлена, а крабовый рынок - это настоящая находка для гурманов.
Масштаб первозданной природы Сахалина действительно поражает. Непременно нужно зайти на мыс Великан или же мыс Птичий, чтобы постоять там и вдохнуть океанский воздух. Оба эти мыса находятся в Корсаковском районе и земля в нем - охраняемый природный заповедник. Туристы очень любят приезжать сюда, чтобы увидеть арки, масштабные гроты и огромные каменные столбы с гнездовьями птиц. Ряд источников утверждает, что столбам этим почти 150 млн лет.
Сахалинские животные, растения и птицы (многие) уже давно занесены в Красную книгу.
На острове можно увидеть лопухи и лилии высотой больше полутора метров. Лемминги, северные олени, сахалинская кабарга. Нередко рядом с островом проплывают косатки, а на скалах греются на солнышке островные тюлени. И, конечно, завораживающее зрелище того, как нерестятся лососёвые, сплошным потоком летящие под водой.
Сахалин отлично подойдёт для тех, кто любит сапы, сёрфинг, кайтсёрфинг. Да, без гидрокостюма тут не обойтись, но зато будет масса впечатлений. На Сахалине есть школы, где могут обучить, как опытных сёрферов, так и новичков, только желающих погрузиться в мир водного спорта.
И, конечно же, дайвинг. Достаточно даже неглубокого погружения, чтобы увидеть самых разных крабов, разноцветных актиний, морских ежей. А если повезёт, то можно своими глазами увидеть дельфинов, косаток, нерп и сивучей.
Известно, что самый главный источник янтаря находится в Калининградской области. Но можно попробовать поиграть в золотоискателя и на Сахалине. На берегу можно найти янтарь, причём уникального тёмно-вишневого цвета, который встречается только здесь.
Можно наткнуться на камни цвета жжёного сахара.
Собирать его лучше после шторма, ведь на берег выбрасывает не только янтарь, но ещё устриц и морских гребешков.
На диком утёсе, врезанном в Охотское море, стоит маяк, спроектированный японским инженером и построенный в 1939 году. Высотой он 31 метр, а свет маяка можно увидеть за 28 км от него. Именно благодаря ему в Охотском море судам стало намного безопаснее.
Это круглая башня, в цоколе которой раньше располагалась дизельная и аккумуляторная электростанция. На пятом, четвёртом и третьем этажах были комнаты для сотрудников, на шестом - кладовка, а на седьмом - сирена и разные механизмы. Восьмой этаж был складом горючего, а на девятом сейчас живут чайки, а раньше была круговая галерея.
После 2006 года Анива прекратил свою работу, но остался туристическим объектом, до которого ещё надо дойти: сначала туристы едут на машине по откровенному бездорожью, потом лодка и море, а потом ещё и канатная дорога. Но это действительно того стоит!
Источник:
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- Романтические выходные в России: куда поехать
- Почему именно Австралия считается домом всего самого опасного
"Почему бы не отправиться на Сахалин?" - да потому что ценник конский и деняк не хватает из европейской части нашей матушки приехать.
А так то, да. Поездка на Сахалин входит в первый десяток дел - "ежели найду на улице мильён".
Красивейшие места!
Если изменилось что-то.
Экскурсии 2,5-8 тыр на день. Гостиницы на любой кошелёк.
Разве что на велосипеде! Только вот отпуска столько никто не даст!
Потому как цены на билеты и разденут, и разуют.