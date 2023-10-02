Почему бы не поехать на Сахалин?

На диком утёсе, врезанном в Охотское море, стоит маяк, спроектированный японским инженером и построенный в 1939 году. Высотой он 31 метр, а свет маяка можно увидеть за 28 км от него. Именно благодаря ему в Охотском море судам стало намного безопаснее.

Это круглая башня, в цоколе которой раньше располагалась дизельная и аккумуляторная электростанция. На пятом, четвёртом и третьем этажах были комнаты для сотрудников, на шестом - кладовка, а на седьмом - сирена и разные механизмы. Восьмой этаж был складом горючего, а на девятом сейчас живут чайки, а раньше была круговая галерея.

После 2006 года Анива прекратил свою работу, но остался туристическим объектом, до которого ещё надо дойти: сначала туристы едут на машине по откровенному бездорожью, потом лодка и море, а потом ещё и канатная дорога. Но это действительно того стоит!