Дикие свадебные традиции разных стран

Самые разные обычаи существуют о разных народов. Конечно же, они не могли обойти такое важное и масштабное событие как свадьба. Они могут быть милыми, могут быть смешными, а могут быть и шокирующими.
В традиционном понимании, свадьбе предшествует начало и развитие отношение, затем предложение руки и сердца, возможно даже серьёзный разговор с родителями потенциальной невесты и после красивая свадьба, с танцами, поздравлениями, радостными слезами и подарками. Но это традиционное...
В руандском племени Бахуту существует весьма травматичный и необычный обряд. Прежде чем заняться любовью жених и невеста должны обязательно подраться. И если вы представили себе смешной бой подушками как в американских ромкомах, то забудьте. Они должны драться на полном серьёзе, причём невесте надо быть особенно усердной, потому что если она не оставит на теле будущего мужа хотя бы синяков, то её сочтут безответственной.
Девушки отрываются как могут, ну и парни тоже могут ответить ей как следует. Неплохая прелюдия, не находите? Члены племени уверены, что такое вот избиение поможет жене и мужу оставить в этой драке весь негатив в отношении друг друга.
В ряде стран невесту и жениха могут познакомить только перед свадьбой, а то и даже в сам день торжества. Но в Танзании очень распространена практика знакомства молодых непосредственно уже на брачном ложе.
Разумеется, все эти браки заключены по договорённости между семьями парня и девушки, а те даже и не представляют с кем им придётся выстраивать будущее. При этом, невесте особенно обидно, потому что жених-то хотя бы принимает участие в празднике, где пьёт и веселится с гостями, а вот она просто торчит в спальне, одетая во всё "парадное". У неё нет возможности хотя бы пару часов провести рядом с суженым, присмотреться и перекинуться парой слов.
На традиционной египетской свадьбе, прежде чем пойти в постель, к невесте приходит акушерка и совершает дефлорацию, обернув белым платком пальцы.
После чего она выходит и всему коллективу, включая жениха, демонстрирует окровавленный платок. Интересно, а что они делают, если кровь не появляется? Ведь у каждой девушки это индивидуально и пресловутая плева, вообще-то, не рвётся, а просто растягивается в процессе... Наверное, какую-нибудь свежеубитую курицу под кроватью прячут.
В Уганде есть племя Баньянколе и там, чтобы заняться любовью с невестой, жениху сначала приходится пройти испытание тётушкой.
Будучи уже опытной женщиной, она занимается обучением молодого мужчины азам того, как нужно обращаться с девушкой в постели. Ну и оценить его умения. После чего, тётя не уходит, а остаётся в спальне и контролирует процесс, чтобы жених всё правильно делал, как ему объяснили.
Что уж говорить, во многих странах ближайшие родственники, особенно когда выпьют, могут подмигивая отвести мужа в сторонку и начать сыпать "советами" как там получше обращаться с женой в постели. Кумушки, в свою очередь, тоже засыпают невесту разного рода рекомендациями, пересыпая это всё хихиканьем и пошлыми шуточками.
А вот на севере Африки существует племя Берберов и они пошли дальше. Невеста с женихом вообще не остаются одни в первую брачную ночь. С ними на ложе ложатся ещё несколько давно женатых пар и вот так, в тесноте да не в обиде, они начинают "передавать опыт". Говоря проще: начинается массовая оргия.
Продолжаться всё это безумие может до пяти дней.
Источник:
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