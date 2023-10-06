Дикие свадебные традиции разных стран

В руандском племени Бахуту существует весьма травматичный и необычный обряд. Прежде чем заняться любовью жених и невеста должны обязательно подраться. И если вы представили себе смешной бой подушками как в американских ромкомах, то забудьте. Они должны драться на полном серьёзе, причём невесте надо быть особенно усердной, потому что если она не оставит на теле будущего мужа хотя бы синяков, то её сочтут безответственной.

Девушки отрываются как могут, ну и парни тоже могут ответить ей как следует. Неплохая прелюдия, не находите? Члены племени уверены, что такое вот избиение поможет жене и мужу оставить в этой драке весь негатив в отношении друг друга.