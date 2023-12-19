FISHKINET
Сообщество Криминал 2502 поста • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Красноярске сотрудница полиции случайно поймала на воровстве свою же подследственную

В Красноярске сотрудница полиции случайно поймала на воровстве свою же подследственную

Автор:
19 декабря 2023 12:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   воровство   гипермаркет   задержание   красноярск   подследственная   следователь   
2553
1
1

Такие невероятные совпадения бывают не только в кино.

Старший следователь отдела полиции №10 МУ МВД России "Красноярское" в выходной день зашла в гипермаркет и заметила там 21-летнюю девушку, которая находится у неё под следствием за воровство. Она решила проследить за ней и не прогадала. Воровка пролезла в один из магазинов, сотрудница которого отлучилась на несколько минут, не опустив при этом ставни до конца.


"Оплачивая покупки, сотрудница смотрела одним глазом на кассу, а другим оценивала окружающую обстановку. Чутье не подвело опытного стража порядка. Она увидела, как из соседнего павильона, ставни которого были закрыты не до конца, пытается „просочиться“ та самая неисправимая правонарушительница", — рассказали в пресс-службе красноярского МВД.

Следователь остановила 21-летнюю Настю, которая сначала пыталась соврать, что в кассе не было денег. Но осознав, что отпираться бесполезно, показала похищенные деньги (30 тысяч рублей) и попросила отпустить, потому что её "всё равно завтра посадят".


Сотрудница полиции оказалась непреклонной. Она дождалась продавщицу и попросила её вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители возбудили против неисправимой воровки ещё одно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   воровство   гипермаркет   задержание   красноярск   подследственная   следователь   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Цыц тут у меня Час назад
Это уже неисправимый человек - воровство у нее в крови. Всю жизнь так и будет - украл, выпил, в тюрьму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
60k
Олег 21 минуту назад
кому-то звёздочка на погоны, а кому-то второй эпизод и пару лет плюсом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий Полчаса назад
Бывает. Удачное стечение обстоятельств для одной и неудачное для второй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
turyst 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Александр Шевченко 47 минут назад
Мозгов нет и не будет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
ruslan d Час назад
На ловца и зверь бежит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Александр Шевченко ruslan d 43 минуты назад
Или случайности , не случайны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 Час назад
Ну и нахер воровать то... Если честно заработать не можешь, пи*да, жопа, рот есть, поторгуй денег поднимешь больше чем от краж...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 2 часа назад
наверное сложно представить тупее вопроса сотруднику полиции , чем "зачем вы это делаете" ) А ты чем думала )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190036



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Гифки. Принцип работы различных видов оружия
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Пейзажные фотографии, получившие награду Sony World Photography Awards 2023
Пейзажные фотографии, получившие награду Sony World Photography Awards 2023
Неравный бой, который изменил планы японского командования. Удачный выстрел «Ондины»
Неравный бой, который изменил планы японского командования. Удачный выстрел «Ондины»
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#фильм#подборка#кошка#Ynews#инцидент
#животные#в мире#автомир#люди#авто аварии#кино#история#забавно#драка#дети
#интересно#машина#факты#ДТП#интересное#Китай#Россия#Автовсячина#конфликт#соцсети
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей Красноярец попался на кассе при попытке купить автомоечную станцию «Керхер» за 200 рублей В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три... "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой "Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой

На что жалуетесь?

Вернуться