В Красноярске сотрудница полиции случайно поймала на воровстве свою же подследственную

Следователь остановила 21-летнюю Настю, которая сначала пыталась соврать, что в кассе не было денег. Но осознав, что отпираться бесполезно, показала похищенные деньги (30 тысяч рублей) и попросила отпустить, потому что её "всё равно завтра посадят".





Сотрудница полиции оказалась непреклонной. Она дождалась продавщицу и попросила её вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители возбудили против неисправимой воровки ещё одно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").