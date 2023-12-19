В Красноярске сотрудница полиции случайно поймала на воровстве свою же подследственную

Такие невероятные совпадения бывают не только в кино.
Старший следователь отдела полиции №10 МУ МВД России "Красноярское" в выходной день зашла в гипермаркет и заметила там 21-летнюю девушку, которая находится у неё под следствием за воровство. Она решила проследить за ней и не прогадала. Воровка пролезла в один из магазинов, сотрудница которого отлучилась на несколько минут, не опустив при этом ставни до конца.
"Оплачивая покупки, сотрудница смотрела одним глазом на кассу, а другим оценивала окружающую обстановку. Чутье не подвело опытного стража порядка. Она увидела, как из соседнего павильона, ставни которого были закрыты не до конца, пытается „просочиться“ та самая неисправимая правонарушительница", — рассказали в пресс-службе красноярского МВД.
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Следователь остановила 21-летнюю Настю, которая сначала пыталась соврать, что в кассе не было денег. Но осознав, что отпираться бесполезно, показала похищенные деньги (30 тысяч рублей) и попросила отпустить, потому что её "всё равно завтра посадят".
Сотрудница полиции оказалась непреклонной. Она дождалась продавщицу и попросила её вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители возбудили против неисправимой воровки ещё одно дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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