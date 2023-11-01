В Липецке полуголый парень разбил головой окно в котокафе, влез внутрь и уснул на диване

Ползущего в котокафе мужчину заметила бдительная жительница города, которая и вызвала полицию. К счастью, ни один котик не пострадал!
Этот житель Липецка, похоже, не дотерпел до Хэллоуина и начал его отмечать заранее. В ночь с 29-го на 30 октября в городе заметили странного мужчину с голым торсом. Выглядел он весьма непривычно для конца осени. Видимо, замёрзнув, липчанин стал искать, где бы укрыться. На пути ему попалось котокафе на ул. Первомайская. Сверхразум разбил головой окно в кафе, а потом пробрался в помещение, где и уснул на первом попавшемся диване.
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Выспаться посетителю не удалось - вскоре в котокафе по вызову прибыли правоохранители, которые разбудили полуголого товарища и забрали его в отдел.
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К счастью, полиция прибыла достаточно быстро, и котики не успели удрать через выбитое окно. А владельцы котокафе говорят, что самым страшным во всей этой истории было время ожидания правоохранителей - боялись, что посетитель проснётся и навредит котам.
Почему взломщик был в одних штанах, пока неясно. Предположительно полуночный посетитель находился в состоянии измененного сознания. После выяснения обстоятельство в отделе полиции, парня отправили в больницу из-за большого количества порезов.
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