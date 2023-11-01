В Липецке полуголый парень разбил головой окно в котокафе, влез внутрь и уснул на диване

К счастью, полиция прибыла достаточно быстро, и котики не успели удрать через выбитое окно. А владельцы котокафе говорят, что самым страшным во всей этой истории было время ожидания правоохранителей - боялись, что посетитель проснётся и навредит котам.

Почему взломщик был в одних штанах, пока неясно. Предположительно полуночный посетитель находился в состоянии измененного сознания. После выяснения обстоятельство в отделе полиции, парня отправили в больницу из-за большого количества порезов.