FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7829 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Липецке полуголый парень разбил головой окно в котокафе, влез внутрь и уснул на диване

В Липецке полуголый парень разбил головой окно в котокафе, влез внутрь и уснул на диване

Автор:
01 ноября 2023 13:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   задержание   котики   котокафе   липецк   полиция   разбил окно   
864
1
2

Ползущего в котокафе мужчину заметила бдительная жительница города, которая и вызвала полицию. К счастью, ни один котик не пострадал!

Этот житель Липецка, похоже, не дотерпел до Хэллоуина и начал его отмечать заранее. В ночь с 29-го на 30 октября в городе заметили странного мужчину с голым торсом. Выглядел он весьма непривычно для конца осени. Видимо, замёрзнув, липчанин стал искать, где бы укрыться. На пути ему попалось котокафе на ул. Первомайская. Сверхразум разбил головой окно в кафе, а потом пробрался в помещение, где и уснул на первом попавшемся диване.


Выспаться посетителю не удалось - вскоре в котокафе по вызову прибыли правоохранители, которые разбудили полуголого товарища и забрали его в отдел.


К счастью, полиция прибыла достаточно быстро, и котики не успели удрать через выбитое окно. А владельцы котокафе говорят, что самым страшным во всей этой истории было время ожидания правоохранителей - боялись, что посетитель проснётся и навредит котам.


Почему взломщик был в одних штанах, пока неясно. Предположительно полуночный посетитель находился в состоянии измененного сознания. После выяснения обстоятельство в отделе полиции, парня отправили в больницу из-за большого количества порезов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   задержание   котики   котокафе   липецк   полиция   разбил окно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Пуриц Жорж Час назад
Коты решили сдристнуть, ну его нафиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Улёгся, укрылся:
- Уф! Ну, наконец-то я дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

195896



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане
Странные шутки про Англию, которые не поймут англичане
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
«Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей...
Набирающие популярность в сообществах
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
ТОП 10 звезд России связанных с криминалом. Интересные факты
С добрым утром
С добрым утром
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#подборка#полиция#новости#Ynews
#машина#животные#в мире#интересное#ДТП#факты#история#дети#позитив#Разное
#автомобили#люди#Юмор#кино#авто аварии#фильм#истории#Еда#шоу бизнес#США
iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android iPhone может устанавливать сторонние приложения, как на Android Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины Тиктокер в противогазе и с ружьём довёл до паники жителей Гатчины "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых женщин "Почему ты такая мразь?": в Екатеринбурге задержали треш-стримера, унижавшего на камеру пожилых... Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов... Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться