Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья

Каменные домики в количестве девяти штук, покрытые соломенной кровлей, некогда служили надёжным укрытием островитян, защищавшим их от бурь и штормов. Постройки оказались не только аутентичными, но и прочными.

В домике одна комната, которая обогревалась очагом. Внутри располагались и люди, и животные. В 50-х в домах появилось электричество и система водоподачи, а в 70-х люди оставили их, чтобы перебраться в более комфортное и современное жильё.