Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья

Наверняка практически каждого человека одолевает желание бросить всё и удалиться хотя бы ненадолго от цивилизации со всеми её благами в тихое спокойное место. Где можно остаться наедине с природой и своими мыслями.
А ведь существует возможность не только абстрагироваться от бешеного темпа жизни, но и погрузиться в атмосферу эпохи Средневековья. Это можно сделать в шотландской деревне Гаренин, что на острове Льюис. Её ещё называют Деревней чёрных домов.
Каменные домики в количестве девяти штук, покрытые соломенной кровлей, некогда служили надёжным укрытием островитян, защищавшим их от бурь и штормов. Постройки оказались не только аутентичными, но и прочными.
В домике одна комната, которая обогревалась очагом. Внутри располагались и люди, и животные. В 50-х в домах появилось электричество и система водоподачи, а в 70-х люди оставили их, чтобы перебраться в более комфортное и современное жильё.
Естественно, самобытному уголку грозило неотвратимое разрушение. Но власти решили использовать возможность на благо страны и дать деревне шанс.
После масштабных реконструкционных работ 1989 года каменным домикам вернули их уникальность, самобытность и привлекательность. И стали сдавать в аренду туристам. Особую трогательность атмосфере придаёт информация о семье, которая когда-то жила в том или ином домике. Данные записаны на табличках.
Хотели бы пожить в таком местечке, где время застыло, а вместо суеты повседневности лишь дыхание океана и простая красота традиционности?
Источник:
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