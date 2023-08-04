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Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья

Шотландская деревенька, где можно прочувствовать атмосферу Средневековья

Автор:
04 августа 2023 12:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гаренин   атмосфера   дом   дух   история   камень   остров Льюис   средневековье   шотландия   эпоха   
1175
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Наверняка практически каждого человека одолевает желание бросить всё и удалиться хотя бы ненадолго от цивилизации со всеми её благами в тихое спокойное место. Где можно остаться наедине с природой и своими мыслями.

А ведь существует возможность не только абстрагироваться от бешеного темпа жизни, но и погрузиться в атмосферу эпохи Средневековья. Это можно сделать в шотландской деревне Гаренин, что на острове Льюис. Её ещё называют Деревней чёрных домов.

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Каменные домики в количестве девяти штук, покрытые соломенной кровлей, некогда служили надёжным укрытием островитян, защищавшим их от бурь и штормов. Постройки оказались не только аутентичными, но и прочными.

В домике одна комната, которая обогревалась очагом. Внутри располагались и люди, и животные. В 50-х в домах появилось электричество и система водоподачи, а в 70-х люди оставили их, чтобы перебраться в более комфортное и современное жильё.

Естественно, самобытному уголку грозило неотвратимое разрушение. Но власти решили использовать возможность на благо страны и дать деревне шанс.

После масштабных реконструкционных работ 1989 года каменным домикам вернули их уникальность, самобытность и привлекательность. И стали сдавать в аренду туристам. Особую трогательность атмосфере придаёт информация о семье, которая когда-то жила в том или ином домике. Данные записаны на табличках.

Хотели бы пожить в таком местечке, где время застыло, а вместо суеты повседневности лишь дыхание океана и простая красота традиционности?

Источник:

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Метки: Гаренин   атмосфера   дом   дух   история   камень   остров Льюис   средневековье   шотландия   эпоха   
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61k
doker 43 минуты назад
А там точно интернета нет?
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5k
Нуи Хусим Полчаса назад
Посмотрел фотки, ни грамма не появилось желания почувствовать "атмосферу средневековья" в этих курятниках. А еще и фантазия добавляет крыс, тараканов, блох, вшей и всяко разно... в Шотландию ни ногой!
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3k
PtDragon Полчаса назад
Атмосфера европейского средневековья: Мусор и фекалии гниют на улице, люди моются 1-2 раза в жизни, бубонная чума, крысы везде. Сказал что-то, что не одобряет церковь - добро пожаловать на костёр(после увлекательного испытания пыточного арсенала Святой Инквизиции).
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14k
Kostick 37 минут назад
глянул цены, до 380 фунтов сутки, нет, спасибо) но душевненько, конечно.
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