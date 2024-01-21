Сын основателя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

27-летний Исаак Циммерн был со своей давней подругой Эммой Уилмер-Шайлс, когда они садились на самодельный одномоторный четырехместный самолет Cozy Mark IV, который потерпел крушение в прошлое воскресенье около 16:00 у побережья Халф-Мун-Бэй в Калифорнии. Пилотировал борт их друг Лочи Ферье. На борту также была невеста Ферье - Кэссиди Пети.

Авария произошла неделю назад, однако известно о ней стало только сегодня.