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Сын основателя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Сын основателя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

Автор:
21 января 2024 22:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: zoom   Калифорния   ЧП   авиакатострофа   крушение   самолёт   сын   
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В результате крушения электрического самодельного самолета, в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

27-летний Исаак Циммерн был со своей давней подругой Эммой Уилмер-Шайлс, когда они садились на самодельный одномоторный четырехместный самолет Cozy Mark IV, который потерпел крушение в прошлое воскресенье около 16:00 у побережья Халф-Мун-Бэй в Калифорнии. Пилотировал борт их друг Лочи Ферье. На борту также была невеста Ферье - Кэссиди Пети.

Авария произошла неделю назад, однако известно о ней стало только сегодня.

27-летний Исаак Циммерн - сын 59-летнего основателя Zoom Иоганна Циммерна, сообщает New York Post (NYP). Циммерн-старший проживает в Сан-Франциско в доме стоимостью 1 миллион долларов, сообщает International Business Times. Младший Циммерн также ранее жил в Сан-Франциско с 27-летней Эммой Уилмер-Шайлзом, пара была вместе 10 лет.

Позже наследник основателя Zoom покинул свой родной город, чтобы провести последние три года в Нью-Йорке, работая старшим операционным сотрудником в Burrow, бруклинской компании по производству мебели.

Очевидец, позвонивший в службу 911, сержант Филип Холлворт из офиса шерифа округа Сан-Матео сообщил, что видел, как самолёт рухнул в воду.

Причина аварии пока неизвестна, идёт расследование, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте, отметив, что предварительный отчет будет готов через несколько недель. Однако составление финального отчета о вероятной причине аварии, займет от одного до двух лет. Федеральное управление гражданской авиации также участвует в расследовании.

На данный момент найдено только тело Эммы Уилмер-Шайлз, а береговая охрана США прекратила поисково-спасательные работы менее чем через день после катастрофы, так как шансы выжить у остальных, присутствовавших на борту, была крайне маловероятна, сообщает San Francisco Chronicle. Поиск тел Циммерна, Пети и Ферье продолжается. Ферье, австралиец, известный в сообществе экспериментальных самолетов, был выпускником Массачусетского технологического института по специальности аэрокосмическая инженерия.

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Метки: zoom   Калифорния   ЧП   авиакатострофа   крушение   самолёт   сын   
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6  комментариев
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13k
Denissg 38 минут назад
Пацана жалко, но, тем не менее... зачем? Кто-нибудь слышал эту фамилию до сегодня лет? Если бы помер Циммер, я бы опечалился - мощный композитор. А это сынок какого-то Циммерна. В мире ежедневно умирают десятки миллионов людей. Но нам не расскажут о смерти скотовода из Мозамбика. Этот чем лучше, у него папа богатый? Не понимаю...
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10k
Домашние хитрости 19 минут назад
Зачем это здесь?
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123
maxer33 23 минуты назад
и чё?
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21k
Александр 24 минуты назад
Очень обеспокоен, буду следить за ситуацией
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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Я смотрю у миллионеров новая забава.
Кататься на всяком самодельном говне.
Сначала батискаф, теперь самолёт.
На нормальные аппараты денег не хватает?
Это не ирония, а простой вопрос.
Парня жаль и тем не менее
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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