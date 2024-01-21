Сын основателя Zoom погиб в авиакатастрофе в Калифорнии

В результате крушения электрического самодельного самолета, в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.
27-летний Исаак Циммерн был со своей давней подругой Эммой Уилмер-Шайлс, когда они садились на самодельный одномоторный четырехместный самолет Cozy Mark IV, который потерпел крушение в прошлое воскресенье около 16:00 у побережья Халф-Мун-Бэй в Калифорнии. Пилотировал борт их друг Лочи Ферье. На борту также была невеста Ферье - Кэссиди Пети.
Авария произошла неделю назад, однако известно о ней стало только сегодня.
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27-летний Исаак Циммерн - сын 59-летнего основателя Zoom Иоганна Циммерна, сообщает New York Post (NYP). Циммерн-старший проживает в Сан-Франциско в доме стоимостью 1 миллион долларов, сообщает International Business Times. Младший Циммерн также ранее жил в Сан-Франциско с 27-летней Эммой Уилмер-Шайлзом, пара была вместе 10 лет.
Позже наследник основателя Zoom покинул свой родной город, чтобы провести последние три года в Нью-Йорке, работая старшим операционным сотрудником в Burrow, бруклинской компании по производству мебели.
Очевидец, позвонивший в службу 911, сержант Филип Холлворт из офиса шерифа округа Сан-Матео сообщил, что видел, как самолёт рухнул в воду.
Причина аварии пока неизвестна, идёт расследование, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте, отметив, что предварительный отчет будет готов через несколько недель. Однако составление финального отчета о вероятной причине аварии, займет от одного до двух лет. Федеральное управление гражданской авиации также участвует в расследовании.
На данный момент найдено только тело Эммы Уилмер-Шайлз, а береговая охрана США прекратила поисково-спасательные работы менее чем через день после катастрофы, так как шансы выжить у остальных, присутствовавших на борту, была крайне маловероятна, сообщает San Francisco Chronicle. Поиск тел Циммерна, Пети и Ферье продолжается. Ферье, австралиец, известный в сообществе экспериментальных самолетов, был выпускником Массачусетского технологического института по специальности аэрокосмическая инженерия.
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Кататься на всяком самодельном говне.
Сначала батискаф, теперь самолёт.
На нормальные аппараты денег не хватает?
Это не ирония, а простой вопрос.
Парня жаль и тем не менее