FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15314 постов • 1694 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Её нашли туристы и спасли

Её нашли туристы и спасли

Автор:
30 ноября 2023 22:26
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   история   лосиха   
187
2
1

Маленькую лосиху Яра-Аннис мама бросила оду в лесу. Детёныш не был готов к самостоятельной жизни

Малышка голодала и была близка к смерти, однако...


...случайная встреча подарила ей новую, более счастливую жизнь в кругу двух любящих семей


Источник: Facebook (запрещён в РФ)

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Спасение   история   лосиха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Лаврушкин 53 минуты назад
отличная новость !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Николаевич
Почему Фишки? ...Сам не понимаю! ...Вероятно догнали возрастные психоизменения... »---(ツ)---«
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16864



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Берегите себя
Берегите себя
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#позитив#Китай#улыбнуло#Россия
#в мире#интересно#Прикол#ДТП#забавно#Автовсячина#история#удивительно#Ynews#запрет
#машина#автомир#животные#люди#факты#кино#фильм#полиция#познавательно#новости
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Трагедия Одинокой женщины Трагедия Одинокой женщины Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Как женщина спасала людей во время геноцида в Руанде Воля случая, провидение и Ренуар, которого могло не быть Воля случая, провидение и Ренуар, которого могло не быть Бразилец построил бассейн для спасенных собак Бразилец построил бассейн для спасенных собак После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу

На что жалуетесь?

Вернуться