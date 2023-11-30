Её нашли туристы и спасли

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Маленькую лосиху Яра-Аннис мама бросила оду в лесу. Детёныш не был готов к самостоятельной жизни
Малышка голодала и была близка к смерти, однако...
...случайная встреча подарила ей новую, более счастливую жизнь в кругу двух любящих семей
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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