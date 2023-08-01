14 любимых мультперсонажей, которые были озвучены голосами культовых советских актёров и актрис

Отпечатавшиеся в памяти миллионов людей голоса мультяшек практически всегда принадлежали известным актёрам и актрисам. При этом, мало кто догадывается, что многие артисты озвучивали не одного, а порой сразу нескольких персонажей.

Актёры озвучки обладали поистине уникальным талантом и способностью наделить героев глубиной и характером. И пока современные поколения детей наслаждаются шедеврами мультипликации времён СССР, мы, вслушиваясь в неподвластные времени и узнаваемые голоса, с лёгкостью определяем, кому из персонажей принадлежат культовые фразы.

А вот кто из актёров наделил героев мультфильмов немалой харизмой, знают далёко не все. Спешим это исправить!

Ёжик — Мария Виноградова (Ёжик в тумане, 1975)