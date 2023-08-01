14 любимых мультперсонажей, которые были озвучены голосами культовых советских актёров и актрис

Герои советских мультфильмов любимы всеми не только благодаря яркости экранных образов, придуманных режиссёрами и художниками. Весомую роль в создании уникальных персонажей играла и озвучка.
Отпечатавшиеся в памяти миллионов людей голоса мультяшек практически всегда принадлежали известным актёрам и актрисам. При этом, мало кто догадывается, что многие артисты озвучивали не одного, а порой сразу нескольких персонажей.
Актёры озвучки обладали поистине уникальным талантом и способностью наделить героев глубиной и характером. И пока современные поколения детей наслаждаются шедеврами мультипликации времён СССР, мы, вслушиваясь в неподвластные времени и узнаваемые голоса, с лёгкостью определяем, кому из персонажей принадлежат культовые фразы.
А вот кто из актёров наделил героев мультфильмов немалой харизмой, знают далёко не все. Спешим это исправить!
Ёжик — Мария Виноградова (Ёжик в тумане, 1975)
Озвучивание анимационных героев — было главной отдушиной для актрисы. Её называли талисманом «Союзмультфильма». Голосом Марии говорят более 300 персонажей.
Умка — Вера Васильева (Умка ищет друга, 1970)
Фильмография актрисы насчитывает чуть более 30 картин, однако это не помешало ей обрести большую популярность в киношных и театральных кругах.
Снежная королева — Елена Проклова (Снежная королева, 1957)
В 1966 году вышел полнометражный фильм «Снежная королева» с Еленой Прокловой, которая сыграла Герду. А в 1982 она переозвучила мультфильм 1957 года уже в роли Снежной королевы.
В кино актриса начала сниматься с 12 лет. Неудивительно, что она может похвастаться довольно обширной фильмографией.
Вася Куролесов — Михаил Кононов (Приключения Васи Куролесова, 1981)
Забавно, но свою главную роль Нестора Петровича из «Большой перемены», которая подарила Кононову популярность, он откровенно недолюбливал.
Медвежонок — Вячеслав Невинный (ёжик в тумане», 1975)
Наибольший успех актёру принесло сотрудничество с такими мастерами кино, как Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай.
Баба-Яга — Татьяна Пельтцер (Приключения домовёнка, 1986)
Татьяна Пельтцер — наглядный пример того, что стремиться к своей мечте никогда не поздно. Актриса стала знаменитой только в 49 лет!
Щенок — Алиса Фрейндлих (Голубой щенок, 1976)
Фильмы с участием актрисы входят в «золотой фонд» отечественного кинематографа.
Бабариха — Анастасия Зуева (Сказка о царе Салтане, 1984)
Актриса сыграла в более 40 проектах. Больше всего её помнят по ролям в серии фильмов Александра Роу.
Крот — Михаил Яншин (Дюймовочка, 1964)
Михаил довольно часто снимался во второстепенных ролях. Но все они становились украшением кинематографа.
Шакал Табаки — Сергей Мартинсон (Маугли, 1967)
За свою долгую карьеру Мартинсон сыграл всего несколько главных ролей. Однако это не помешало ему занять видное место среди прочих советских артистов.
Сова — Зинаида Нарышкина (Винни-Пух и день забот, 1972)
Актриса озвучила множество персонажей — разнообразных ворон, мартышек и колдуний. Кстати, галчонок в «Простоквашино» тоже разговаривает голосом Нарышкиной.
Бамбино — Ирина Муравьёва (Приключения поросенка Фунтика, 1986)
За свою карьеру артистка успела озвучить более двух десятков мультфильмов.
Ульянка — Татьяна Васильева (Волшебное кольцо, 1979)
Актёрский талант Васильевой отлично позволил лишь одной озвучкой передать взбалмошный характер Ульянки.
Рома — Роман Филиппов (Боцман и попугай, 1982)
Озвучка анимационных лент занимала значительное место в жизни актёра. Его голосом разговаривают людоед в «Волшебнике изумрудного города», дядька Черномор в «Сказке о царе Салтане» и многие другие.
Источник:
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