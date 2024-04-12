FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12730 постов • 1292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
12 ремейков хитовых фильмов, главными героями которых становились персонажи противоположного пола

12 ремейков хитовых фильмов, главными героями которых становились персонажи противоположного пола

Автор:
12 апреля 2024 09:06
Сообщество : Кино
Метки: Герой   кино   персонаж   противоположноый пол   ремейк   съемка   фильм   
1202
14

Замена актёров при создании ремейков — обычное дело, так как чаще всего снимается спустя порядочное количество лет после выхода оригинала. Иногда ради перезапуска истории в сюжет фильма вводятся новые персонажи, а иногда — новый главный герой, чья личность по многим параметрам расходится с тем, кто был в оригинале.

×

Спин-офф фильма «11 друзей Оушена» (2001) и двух его продолжений. В новой версии приняли участие топовые актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, а также певица Рианна.

Ремейк фильма «Отпетые мошенники» (1988), который в свою очередь является ремейком фильма «Сказки на ночь» 1964 года. Здесь снова Энн Хэтэуэй — вместе с Ребел Уилсон они сменили Стива Мартина и Майкла Кейна. А те сменили Марлона Брандо и Дэвида Нивена. Тут звёзды были во всех трёх версиях.

Перезапуск фильма «Охотники за привидениями» 1984 года и его продолжения 1989 года. В женской версии снялись Мелисса Маккарти и Кристен Уиг, а также Крис Хемсворт и актёры из оригинального фильма.

Приквел фильма «Нечто» 1982 года. События новой версии с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли происходят ровно перед историей, показанной в оригинале, где главную роль исполнил Курт Рассел.

Четвёртая часть серии фильмов «Парень-каратист» (1984-1989), в которой мистер Мияги на этот раз обучает единоборствам девочку-подростка, чью роль исполнила Хилари Суэнк. В данном случае это не ремейк, а прямое продолжение. Мастера, как и в предыдущих частях, играет Пэт Морита.

То ли ремейк, то ли продолжение фильма «Американский психопат» (2000). Исполнителя главной роли в оригинале Кристиана Бэйла в более новой версии заменила Мила Кунис.

Ремейк фильма «Чего хотят женщины» (2000). Тараджи П. Хенсон играет роль аналогичную роли Мела Гибсона из оригинала и слышит мысли мужчин.

Голливудский ремейк датского фильма «После свадьбы» 2006 года. В новой версии сыграли Мишель Уильямс и Джулианна Мур, в оригинале — Мадс Миккельсон.

Приквел основной серии фильмов «Трансформеры» (2007-2017). Здесь другом Бамблби становится девочка-подросток в исполнении Хейли Стайнфелд, сменившая героя Шайа ЛаБафа.

Ремейк фильма «Восставший из ада» 1984 года. Роль Пинхеда здесь неожиданно играет актриса Джейми Клейтон, сменившая Дага Брэдли и двух других актёров, которые сыграли сенобита в этой масштабной серии.

Ремейк фильма «Это всё она» (1998). Единственный случай в подборке, когда героиню (Рэйчел Ли Кук) из оригинала в ремейке сменил герой (Тэннер Бьюкенен). Концепция с этой перестановкой не поменялась — из «невзрачного» (она же в очках, какой ужас!) школьника делают короля выпускного бала.

Роль главного героя впервые в истории сериала исполнила женщина — Тринадцатым Доктором стала Джоди Уиттакер.

Единственная сколько-то известная экранизация одноимённой пьесы Шекспира, главный герой которой, волшебник Просперо, — мужчина. В фильме он превратился в Просперу в исполнении Хелен Миррен.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Герой   кино   персонаж   противоположноый пол   ремейк   съемка   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SolomonA Час назад
Могли бы сразу написать, что это фильмы, где вместо главного героя - главная героиня (потому что не приведено ни одного, где вместо женщины снят мужчина). И что все они - отстой, и даже близко не могут сравниться с оригиналом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zhora 37 минут назад
И в 100% фильм-ремейк получился говно. Казалось бы, просто поменяли мужчин на женщин, что же могло пойти не так?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик 44 минуты назад
Говноделы не хуже наших . Голливуд мертв помним , скорбим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul 54 минуты назад
И практически все эти фильмы полное говнище, по сравнению с первоисточником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Karelian 57 минут назад
Только после "8 подруг Оушена" дошло, что Оушен - это океан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4116 постов (3925 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1344000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»
Баба-Яга выпивала между дублями, а Настенька безответно влюбилась: как снимали «Морозко»
Пост посвящён археологам на 97%
Пост посвящён археологам на 97%
Набирающие популярность в сообществах
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
Михаил Шолохов — советский нобелевский лауреат⁠⁠
Как без макияжа и в обычной жизни выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Как без макияжа и в обычной жизни выглядят отечественные и зарубежные звёзды
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#в мире#аварии#авто аварии#забавно#подборка#кино#позитив
#животные#история#автомир#интересное#ДТП#интересно#Автовсячина#дети#Китай#фильм
#Прикол#машина#люди#кот#факты#США#собака#Еда#нападение#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках Как выглядят герои фильмов ужасов в оригинальных фильмах и ремейках 14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы 14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора 14 отличных фильмов из 20 века, у которых есть плохой ремейк, снятый уже в 21 веке 14 отличных фильмов из 20 века, у которых есть плохой ремейк, снятый уже в 21 веке 13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство 13 актёров, которые сыграли две очень разные роли в один и тот же год, показав своё мастерство

На что жалуетесь?

Вернуться