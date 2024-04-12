12 ремейков хитовых фильмов, главными героями которых становились персонажи противоположного пола

Замена актёров при создании ремейков — обычное дело, так как чаще всего снимается спустя порядочное количество лет после выхода оригинала. Иногда ради перезапуска истории в сюжет фильма вводятся новые персонажи, а иногда — новый главный герой, чья личность по многим параметрам расходится с тем, кто был в оригинале.
Спин-офф фильма «11 друзей Оушена» (2001) и двух его продолжений. В новой версии приняли участие топовые актрисы Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, а также певица Рианна.
Ремейк фильма «Отпетые мошенники» (1988), который в свою очередь является ремейком фильма «Сказки на ночь» 1964 года. Здесь снова Энн Хэтэуэй — вместе с Ребел Уилсон они сменили Стива Мартина и Майкла Кейна. А те сменили Марлона Брандо и Дэвида Нивена. Тут звёзды были во всех трёх версиях.
Перезапуск фильма «Охотники за привидениями» 1984 года и его продолжения 1989 года. В женской версии снялись Мелисса Маккарти и Кристен Уиг, а также Крис Хемсворт и актёры из оригинального фильма.
Приквел фильма «Нечто» 1982 года. События новой версии с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли происходят ровно перед историей, показанной в оригинале, где главную роль исполнил Курт Рассел.
Четвёртая часть серии фильмов «Парень-каратист» (1984-1989), в которой мистер Мияги на этот раз обучает единоборствам девочку-подростка, чью роль исполнила Хилари Суэнк. В данном случае это не ремейк, а прямое продолжение. Мастера, как и в предыдущих частях, играет Пэт Морита.
То ли ремейк, то ли продолжение фильма «Американский психопат» (2000). Исполнителя главной роли в оригинале Кристиана Бэйла в более новой версии заменила Мила Кунис.
Ремейк фильма «Чего хотят женщины» (2000). Тараджи П. Хенсон играет роль аналогичную роли Мела Гибсона из оригинала и слышит мысли мужчин.
Голливудский ремейк датского фильма «После свадьбы» 2006 года. В новой версии сыграли Мишель Уильямс и Джулианна Мур, в оригинале — Мадс Миккельсон.
Приквел основной серии фильмов «Трансформеры» (2007-2017). Здесь другом Бамблби становится девочка-подросток в исполнении Хейли Стайнфелд, сменившая героя Шайа ЛаБафа.
Ремейк фильма «Восставший из ада» 1984 года. Роль Пинхеда здесь неожиданно играет актриса Джейми Клейтон, сменившая Дага Брэдли и двух других актёров, которые сыграли сенобита в этой масштабной серии.
Ремейк фильма «Это всё она» (1998). Единственный случай в подборке, когда героиню (Рэйчел Ли Кук) из оригинала в ремейке сменил герой (Тэннер Бьюкенен). Концепция с этой перестановкой не поменялась — из «невзрачного» (она же в очках, какой ужас!) школьника делают короля выпускного бала.
Роль главного героя впервые в истории сериала исполнила женщина — Тринадцатым Доктором стала Джоди Уиттакер.
Единственная сколько-то известная экранизация одноимённой пьесы Шекспира, главный герой которой, волшебник Просперо, — мужчина. В фильме он превратился в Просперу в исполнении Хелен Миррен.
Источник:
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