17 ужасных ремейков, о которых никто не просил

У Голливуда есть дурная привычка переснимать фильмы, которые не нуждаются в переделке. Поэтому, когда пользователь Reddit tinglep попросил добрых людей с r/moviecritic назвать худший ремейк всех времен, им было что ответить.
«Фильм понравится, если вы хотите насладиться каскадерскими трюками. Весь экшн выполнен на ура. Однако всё держится на рыхлом скелете сюжета «На гребне волны» с использованием имен оригинальных персонажей. Самое большое отступление от оригинальной истории — тот факт, что Джонни Юта показан как любитель, который не знает, что делает. В общем, отличные трюки, дерьмовый сюжет, актерская игра хуже некуда. Да еще и нет Гэри Бьюзи».
«Почетное упоминание для фильма Total Recall. Ремейк во многих отношениях имеет больше общего с книгой, чем с оригинальным фильмом. Но это не отменяет того факта, что это умопомрачительный безвкусный мусор».
«Сразу скажу: я на 100% согласен с тем, что женщины могут играть главные роли в фильме и т. д. Просто это был плохой фильм. Хотя мне очень понравился Крис Хемсворт в роли секретаря».
«Вы имеете в виду "Кунг-фу пацан"? Вообще-то мне понравилось, но это действительно был фильм про кунг-фу».
«Недавно я пересмотрел "Красный рассвет". Когда я говорил, что "Красный рассвет" — хороший фильм, меня все время спрашивали: "Какой из них?". Поскольку это крайне оскорбительно, я вычеркнул этих людей из своей жизни. Патрик Суэйзи навсегда».
«Я не знаю. Я полностью пропустил этот ремейк. Не стоит связываться с фильмами с Уэсли Снайпсом».
«Вы увидите, как Кейдж в костюме медведя бегает по улицам и бьет женщин по лицу. Абсурдность происходящего стоит того, чтобы заплатить за вход. Я думаю, если вы заранее знаете, что вас ждет безумный абсурд и некомпетентность, то вы сможете насладиться зрелищем в том виде, в котором оно представлено».
«По-настоящему худший фильм, который я когда-либо видел. Невероятно глупый».
«Я был так взволнован, когда увидел, что вышел ремейк. Я пошел с женой (тогда еще моей девушкой) и посмотрел его в кинотеатре. После сеанса я выглядел таким разочарованным, что она не могла сдержать смех. Каждый раз, когда речь заходит об этом фильме, она и сейчас, годы спустя, начинает смеяться».
«Если даже Сэм Рокуэлл не может спасти фильм, знайте, это дерьмо».
«Это не ремейк, а просто дерьмо собачье, и оно отбросило франшизу назад более чем на десятилетие».
12. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» / «Чарли и шоколадная фабрика» (оригинал: 1971, ремейк: 2005)
«Первый фильм был странным и культовым. Джин Уайлдер — безумное совершенство. Фильм Тима Бертона более точен по отношению к книге в некоторых деталях, но в нем также появляется странная история происхождения Вонки — мол, его отец был дантистом. Этого в книгах не было. Музыка в фильме Тима Бертона хуже, а дизайн костюмов и персонажей просто ужасен, особенно умпа-лумпы».
«Я не считаю ремейк ужасным, но он сильно страдает по сравнению с оригиналом, который просто охренителен».
«Я заснул в кинотеатре. Я спросил своего друга, что я пропустил, потому что проспал 20 минут, и он сказал, что ничего. Это очень хорошо описывает этот ремейк».
«Все диснеевские ремейки в формате live-action — отстой».
«Зачем вообще переделывать нестареющую классику? Хотя, если честно, "Бен-Гур" 1959 года сам по себе является ремейком немого фильма 1925 года. Я смотрел оригинальный "Бен-Гур" в прошлом году, правда, впервые в жизни, и там было несколько сцен, когда у меня просто челюсть отвисла. Не представляю, как, черт возьми, они снимали это до появления CGI. Во-первых, гонка на колесницах, во-вторых, невероятное морское сражение. Я пересматривал его, чтобы понять, как они это сделали, и до сих пор не понимаю».
«Новый "Психо" — это не столько ремейк, сколько повтор всех сцен, переснятых одна за другой, но в цвете. Почему его одобрили, я понятия не имею».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вполне себе нормальные вышли.
4. Не так уж всё и плохо у нового. А если глобально - оба ни о чём.
5. Это типа шутка?
9. Вообще зря. С оговоркой что новые - это СЕРИЯ. Где суть далее первой начинает идти, а старые с псевдопродолжениями наоборот мда... Скатились.
11. [мат] ответ! (с) Нормальный ремейк пусть и не тянет на Инглунда.
12. Мнение какого-то убогого не знатока. Оба достаточно поехавшие, а кроме этого в фильме ничего и нету. Выделяются там разные немного места типа тоннеля в старом и самого Вонки в новом.