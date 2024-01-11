17 ужасных ремейков, о которых никто не просил

«Зачем вообще переделывать нестареющую классику? Хотя, если честно, "Бен-Гур" 1959 года сам по себе является ремейком немого фильма 1925 года. Я смотрел оригинальный "Бен-Гур" в прошлом году, правда, впервые в жизни, и там было несколько сцен, когда у меня просто челюсть отвисла. Не представляю, как, черт возьми, они снимали это до появления CGI. Во-первых, гонка на колесницах, во-вторых, невероятное морское сражение. Я пересматривал его, чтобы понять, как они это сделали, и до сих пор не понимаю».