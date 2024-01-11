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17 ужасных ремейков, о которых никто не просил

17 ужасных ремейков, о которых никто не просил

Автор:
11 января 2024 15:57
Сообщество : Кино
Метки: голливудское кино   кино   кинозал   мнение зрителей   обсуждение фильмов   ремейк   ремейки   худшие ремейки   худшие фильмы   
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У Голливуда есть дурная привычка переснимать фильмы, которые не нуждаются в переделке. Поэтому, когда пользователь Reddit tinglep попросил добрых людей с r/moviecritic назвать худший ремейк всех времен, им было что ответить.

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«Фильм понравится, если вы хотите насладиться каскадерскими трюками. Весь экшн выполнен на ура. Однако всё держится на рыхлом скелете сюжета «На гребне волны» с использованием имен оригинальных персонажей. Самое большое отступление от оригинальной истории — тот факт, что Джонни Юта показан как любитель, который не знает, что делает. В общем, отличные трюки, дерьмовый сюжет, актерская игра хуже некуда. Да еще и нет Гэри Бьюзи».


«Почетное упоминание для фильма Total Recall. Ремейк во многих отношениях имеет больше общего с книгой, чем с оригинальным фильмом. Но это не отменяет того факта, что это умопомрачительный безвкусный мусор».


«Сразу скажу: я на 100% согласен с тем, что женщины могут играть главные роли в фильме и т. д. Просто это был плохой фильм. Хотя мне очень понравился Крис Хемсворт в роли секретаря».


«Вы имеете в виду "Кунг-фу пацан"? Вообще-то мне понравилось, но это действительно был фильм про кунг-фу».


«Недавно я пересмотрел "Красный рассвет". Когда я говорил, что "Красный рассвет" — хороший фильм, меня все время спрашивали: "Какой из них?". Поскольку это крайне оскорбительно, я вычеркнул этих людей из своей жизни. Патрик Суэйзи навсегда».


«Я не знаю. Я полностью пропустил этот ремейк. Не стоит связываться с фильмами с Уэсли Снайпсом».


«Вы увидите, как Кейдж в костюме медведя бегает по улицам и бьет женщин по лицу. Абсурдность происходящего стоит того, чтобы заплатить за вход. Я думаю, если вы заранее знаете, что вас ждет безумный абсурд и некомпетентность, то вы сможете насладиться зрелищем в том виде, в котором оно представлено».


«По-настоящему худший фильм, который я когда-либо видел. Невероятно глупый».


«Я был так взволнован, когда увидел, что вышел ремейк. Я пошел с женой (тогда еще моей девушкой) и посмотрел его в кинотеатре. После сеанса я выглядел таким разочарованным, что она не могла сдержать смех. Каждый раз, когда речь заходит об этом фильме, она и сейчас, годы спустя, начинает смеяться».


«Если даже Сэм Рокуэлл не может спасти фильм, знайте, это дерьмо».


«Это не ремейк, а просто дерьмо собачье, и оно отбросило франшизу назад более чем на десятилетие».


«Первый фильм был странным и культовым. Джин Уайлдер — безумное совершенство. Фильм Тима Бертона более точен по отношению к книге в некоторых деталях, но в нем также появляется странная история происхождения Вонки — мол, его отец был дантистом. Этого в книгах не было. Музыка в фильме Тима Бертона хуже, а дизайн костюмов и персонажей просто ужасен, особенно умпа-лумпы».


«Я не считаю ремейк ужасным, но он сильно страдает по сравнению с оригиналом, который просто охренителен».


«Я заснул в кинотеатре. Я спросил своего друга, что я пропустил, потому что проспал 20 минут, и он сказал, что ничего. Это очень хорошо описывает этот ремейк».


«Все диснеевские ремейки в формате live-action — отстой».


«Зачем вообще переделывать нестареющую классику? Хотя, если честно, "Бен-Гур" 1959 года сам по себе является ремейком немого фильма 1925 года. Я смотрел оригинальный "Бен-Гур" в прошлом году, правда, впервые в жизни, и там было несколько сцен, когда у меня просто челюсть отвисла. Не представляю, как, черт возьми, они снимали это до появления CGI. Во-первых, гонка на колесницах, во-вторых, невероятное морское сражение. Я пересматривал его, чтобы понять, как они это сделали, и до сих пор не понимаю».


«Новый "Психо" — это не столько ремейк, сколько повтор всех сцен, переснятых одна за другой, но в цвете. Почему его одобрили, я понятия не имею».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудское кино   кино   кинозал   мнение зрителей   обсуждение фильмов   ремейк   ремейки   худшие ремейки   худшие фильмы   
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16  комментариев
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
за ремейки надо срок давать.
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539
Александр 7 минут назад
На счет Бен-Гура.
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219
Den Li 9 минут назад
олдбой, робокоп, вспомнить все - вполне достойны
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539
Александр 12 минут назад
Справедливости ради, забыли легендарный Бен-Гур 1925 года, который долго держал планку по бюджету и масштабу происходящего.
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44k
SinigamiRuuk 14 минут назад
Ну кстати спорно по поводу того же Вили Вонки, Планеты Обезьян и Карате Пацана.
Вполне себе нормальные вышли.
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25k
Bayker 24 минуты назад
Слышал буратино еще хотят переснять.
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25k
Bayker Полчаса назад
Ремейки в основном до добра не доводят.
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884
John Freeman Полчаса назад
2. Там и "оригинал" никто не просил, просто совпало что тупой боевичок зашёл.
4. Не так уж всё и плохо у нового. А если глобально - оба ни о чём.
5. Это типа шутка?
9. Вообще зря. С оговоркой что новые - это СЕРИЯ. Где суть далее первой начинает идти, а старые с псевдопродолжениями наоборот мда... Скатились.
11. [мат] ответ! (с) Нормальный ремейк пусть и не тянет на Инглунда.
12. Мнение какого-то убогого не знатока. Оба достаточно поехавшие, а кроме этого в фильме ничего и нету. Выделяются там разные немного места типа тоннеля в старом и самого Вонки в новом.
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1
Rinat Gazimzyanov22 Полчаса назад
Даже плохой ремейк своё дело сделал. Люди вспомнили о старом фильме.
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3k
Александр Полещук 39 минут назад
Отечественные ремейки прям огонь!
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39k
russger 43 минуты назад
На вкус и цвет
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17k
Алексей 45 минут назад
С половиной выводов не согласен.
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349
ruslan d Час назад
Король лев просто шикарен , да и шоколадная фабрика с джоником , вот новый фильм точно никто не просил )))
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9k
MPEG-8 Час назад
Вспомнить всё с Колином Фаррелом и Кейт Бекинсейл, и Джессикой Бил посмотреть можно.
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