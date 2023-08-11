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10 незабываемых ролей Антонио Бандераса — самого колоритного испанского актёра рубежа веков

10 незабываемых ролей Антонио Бандераса — самого колоритного испанского актёра рубежа веков

Автор:
11 августа 2023 10:37
Сообщество : Кино
Метки: актеры   антонио бандерас   кино   роль   съемка   фильм   
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Хосе Антонио Домингес Бандера — полное имя испанского актёра, режиссёра и певца, который завоевал сердца зрителей своей колоритностью и неповторимостью.

Мечтая о карьере футболиста, мальчик Антонио меняет приоритеты в сторону актёрской карьеры по ряду обстоятельств, и вот, с фильма Педро Альмодовара «Лабиринт страстей» (1982), начинается его путь в кинематограф. С возрастом роли Бандераса становятся всё серьёзнее, а сам актёр ещё более привлекательным. Мы проследили его становление, отобрав лучшие фильмы каждого периода.


«Свяжи меня» (1989)

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Романтическая комедия Педро Альмодовара про странные отношения психически нездорового Рики (Антонио Бандерас) и Марины (Виктория Абриль), девушки со стокгольмским синдромом. Актёр номинировался на премию «Гойя» за лучшую мужскую роль.


«Интервью с вампиром» (1994)

Как горячего испанца превратить в холоднокровного убийцу? Дать ему роль вампира в фильме Нила Джордана. Хотя главные роли великолепно исполняют Том Круз и Брэд Питт, Антонио Бандерас запомнился не меньше ролью Армана, самого древнего вампира.


«Четыре комнаты» (1995)

Фильм состоит из четырёх эпизодов, срежиссированных отдельно Эллисон Андерс, Александром Рокуэллом, Робертом Родригесом и Квентином Тарантино. Антонио Бандерас играет комическую роль мексиканского гангстера в эпизоде «Нарушители спокойствия».


«Двое — это слишком» (1995)

Комедия о метаниях молодого человека между финансовыми вопросами и зовом сердца. Фильм и роль Бандераса не претендовали на высокие награды, но работа в этом проекте стала судьбоносной для самого актёра — он встретил свою первую жену Мелани Гриффит, которая исполнила роль Бетти.


«Маска Зорро» (1998)

Ни «Оскар», ни «Золотой глобус» фильм не получил, хотя номинировался. Зато Европейская киноакадемия вручила приз зрительских симпатий Бандерасу за лучшую мужскую роль, и мы с этим полностью согласны!


«Дети шпионов» (2001)

Актёру уже приходилось играть отца в комедии «Четыре комнаты», о которой мы рассказали выше, но благодаря франшизе про отважных детей он показал также некомичную сторону отцовства, наполненную тревогами и любовью.


«Кожа, в которой я живу» (2011)

Актёр исполняет роль всемирно известного хирурга Роберта Ледгарда, который открыл секрет создания искусственной человеческой кожи. В тайне от всех он творит ужасные эксперименты со своей пленницей… Фильм стал победителем Британской академии в номинации за лучший фильм на иностранном языке.


«Гений» (сериал 2017 – …)

Американский сериал посвящён жизням величайших умов человечества. Второй сезон рассказывает историю художника Пабло Пикассо, которого в зрелом возрасте и изобразил Антонио Бандерас. Художника он играл и до этого: ему досталась небольшая роль (Давид Альфаро Сикейрос) в фильме «Фрида» (2002).


«Боль и слава» (2019)

Испанский драматический фильм о режиссёре Сальвадоре Майо, переживающем творческий кризис и нескончаемые боли. Бандерас был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль и признан победителем в этой же категории премией «Гойя».


«Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023)

В самой свежей части франшизы о необыкновенном археологе Антонио Бандерас исполняет почётную роль старого друга Индианы Джонса.

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Метки: актеры   антонио бандерас   кино   роль   съемка   фильм   
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16k
Shtoppi 57 минут назад
«Наёмные убийцы» (Assassins)
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Мафусаил 11 минут назад
к фильму Кожа, в которой я живу, описание абсолютно не верное
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Шилов Полчаса назад
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Василий Афиногенов Полчаса назад
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Сергей Семенов Час назад
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