"Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже

Выступая на мероприятии в штате Мэн Джо Байден, на удивление, не упал и даже не заблудился на сцене, пожимая руку своему невидимому другу. Но повеселил всех присутствующих странной шуткой.





"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим [политикой]. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.





Байден действительно является самым старым действующим президентом США. Политик отметил свое 80-летие, при этом Джо утверждает, что находится в самом "расцвете сил". Ранее он утверждал, что за свою 280-летнюю карьеру он 270 лет отработал в Сенате.



