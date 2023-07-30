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"Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже

"Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже

Автор:
30 июля 2023 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   США   байден   белый дом   сенат   стаж   шутка   
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Интересное у президента США чувство юмора.

Выступая на мероприятии в штате Мэн Джо Байден, на удивление, не упал и даже не заблудился на сцене, пожимая руку своему невидимому другу. Но повеселил всех присутствующих странной шуткой.


"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим [политикой]. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.


Байден действительно является самым старым действующим президентом США. Политик отметил свое 80-летие, при этом Джо утверждает, что находится в самом "расцвете сил". Ранее он утверждал, что за свою 280-летнюю карьеру он 270 лет отработал в Сенате.


Отпустили бы дедушку-рептилоида на покой, ну чего он бедный столько лет работает. Хотя, как утверждает главный домовенок Белого Дома Катрин Жан-Пьер:

"Этот президент [Байден], за 2.5 года своего правления сделал для экономики и американцев больше, чем любой другой президент США".


И не поспоришь. Столько накосорезить и в экономике, и в социальной политике, по-моему, ещё ни одному американскому президенту не удавалось.

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Метки: Видео   США   байден   белый дом   сенат   стаж   шутка   
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8  комментариев
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33k
ACU900 52 минуты назад
Анекдот:
- Итак, Вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали доверчивым людям эликсир вечной молодости. Осуждались ли Вы раньше?
- Да, Ваша честь. В 1452, 1637, 1865 и 1910 годах.
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11k
Sapsan 7 минут назад
Это у него давно уже

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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Все правильно сказал, если учесть что у них стаж идет 1 год за 2. А у бидона 1 за 100
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168
Александра С 37 минут назад
А если без шуток, ему нужно в доме престарелых находиться, а не политикой заниматься.
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8k
sedoisever 54 минуты назад
Вот сколько не вижу, всегда бесят эти "рептилоЙды", "андроЙды" и "воЙны"...
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19k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Может он не шутил, может его просто "переливают" из тела в тело 600 лет, и тут залили в браковную тару! Может он вампир, и действительно мёртвых видит!
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10k
MMH Час назад
А он и не шутил рептилоид - его Медведев недавно разоблачил
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3k
Lexx Час назад
Да какие на фиг шутки, у полудурошного вовсю прогрессирует деменция. Он несёт откровенную х#йню и все это понимают, а пиндосы продолжают делать вид, что он нормальный. На ногах не держится, в штаны гадит, видит невидимых, теряется в пространстве, даже свои шпаргалки не может толком прочитать.
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