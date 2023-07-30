"Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже

Интересное у президента США чувство юмора.
Выступая на мероприятии в штате Мэн Джо Байден, на удивление, не упал и даже не заблудился на сцене, пожимая руку своему невидимому другу. Но повеселил всех присутствующих странной шуткой.
"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим [политикой]. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.
Байден действительно является самым старым действующим президентом США. Политик отметил свое 80-летие, при этом Джо утверждает, что находится в самом "расцвете сил". Ранее он утверждал, что за свою 280-летнюю карьеру он 270 лет отработал в Сенате.
Отпустили бы дедушку-рептилоида на покой, ну чего он бедный столько лет работает. Хотя, как утверждает главный домовенок Белого Дома Катрин Жан-Пьер:
"Этот президент [Байден], за 2.5 года своего правления сделал для экономики и американцев больше, чем любой другой президент США".
И не поспоришь. Столько накосорезить и в экономике, и в социальной политике, по-моему, ещё ни одному американскому президенту не удавалось.
Источник:
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- Итак, Вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали доверчивым людям эликсир вечной молодости. Осуждались ли Вы раньше?
- Да, Ваша честь. В 1452, 1637, 1865 и 1910 годах.