Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с ААА до AA+

Решение агентства Fitch связано с ростом госдолга, ужесточением политики ФРС и тенденциями к рецессии.



«Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку правительства в целом и ослабление управления <...> за последние два десятилетия, что проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту», — говорится в сообщении агентства Fitch.

Между тем, в Белом доме категорически не согласны с этой оценкой. Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что агентство опирается на устаревшие данные, а экономика США остаётся самой крупной и динамичной в мире. А пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила следующее: "Понижение рейтинга Соединенных Штатов в тот момент, когда президент Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира, противоречит реальности".