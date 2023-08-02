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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с ААА до AA+

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с ААА до AA+

Автор:
02 августа 2023 11:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   fitch   Видео   США   байден   кредитный рейтинг Fitch   рейтинг   риск дефолта   финансы   экономика сша   
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Это означает повышение риска дефолта.

Решение агентства Fitch связано с ростом госдолга, ужесточением политики ФРС и тенденциями к рецессии.


«Понижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет, высокую и растущую долговую нагрузку правительства в целом и ослабление управления <...> за последние два десятилетия, что проявлялось в неоднократных отменах лимитов долга и решениях, принимаемых в последнюю минуту», — говорится в сообщении агентства Fitch.


Между тем, в Белом доме категорически не согласны с этой оценкой. Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что агентство опирается на устаревшие данные, а экономика США остаётся самой крупной и динамичной в мире. А пресс-секретарь Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила следующее: "Понижение рейтинга Соединенных Штатов в тот момент, когда президент Байден добился самого сильного восстановления среди всех крупных экономик мира, противоречит реальности".



Напомним, что у Fitch существует несколько уровней кредитного рейтинга. Так в категории "А" есть основные и промежуточные позиции.


Это основные:

- ААА — максимальный уровень платежеспособности, характеризующийся минимальным риском дефолта;

  • АА — высокий уровень платежеспособности, вероятность дефолта существует, однако она низка;
  • А — высокая платежеспособность, однако более уязвимая по сравнению с предыдущими уровнями, вероятность дефолта на низком уровне.

Ранее агентство Fitch не оценивало кредитный рейтинг США ниже уровня AAA (начиная с 1994 года)., однако в 2013, 2019 и 2023 годах предупреждало о такой возможности. Оценки других рейтинговых агентств не совпадают с Fitch. К примеру, Moody's, продолжает считать, что в США всё в порядке (уровень ААА), зато S&P понизило платёжеспособность США до AA+ еще в 2011 году, после кризиса с потолком долга.




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Метки: Ynews   fitch   Видео   США   байден   кредитный рейтинг Fitch   рейтинг   риск дефолта   финансы   экономика сша   
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5  комментариев
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13k
Андрей А 49 минут назад
Короче, опять -скоро всей вашей Америке кирдык?
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24k
sssss3 19 минут назад
рейтинги этих "агентств" - купленные показатели, под которые вороватые жулики бесконечно занимают у простаков деньги......
Получается, что простаки столетиями вкалывают, а деньги отдают жуликам.
Кот Базилио и лиса Алиса в восхищении от этих проходимцев....
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Б.Касторский 44 минуты назад
Своеобразный пост. Столько о рисках и вдруг ниже таблица, где описывают рейтинг как "выше среднего". Удивительно конечно.
С другой стороны о надежности этих рейтингов, попробуйте найти рейтинг России, Например, год назад SP заявило о ССС-. И вот миновал год, а дефолта нет. Может что-то не так с этими "специалистами"?
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