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Байден забыл куда идти в здании, где проработал почти 40 лет

Байден забыл куда идти в здании, где проработал почти 40 лет

Автор:
15 сентября 2023 09:52
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Илон Маск   США   байден   импичмент   капитолий   президент сша   
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Президент США снова растерялся. На этот раз заминка произошла в Капитолии. Престарелому политику потребовалась помощь службы безопасности.

Господина Байдена внезапно настигла деменция прямо в Капитолии, где он сенаторствовал 36 лет кряду. Лидер США растерялся и испугался. Хорошо, что рядом всегда присутствуют помощники и служба безопасности.


"Мы находимся в здании Капитолия, а вы идете не в ту сторону. Выйдите с другой стороны здания, как мы указали вам на карте", - шепчут Байдену на ухо.

Похоже, вербальные подсказки Байден воспринимает лучше, чем бумажные шпаргалки.


Каждый такой огрех вызывает очередную порцию недоумения и неудовольствия у американцев, которые недоумевают: как такой человек может руководить их страной?


Сейчас, если верить статистике, которую приводит CNN, лишь 28% американцев верит в Байдена. Эти респонденты сообщили, что их президент внушает доверие. Эта на 24% меньше за 2 года или на 7% за последние 5 месяцев.


А Илон Маск считает, что настоящий президент США тот, кто управляет телесуфлёром Байдена.


И импичмент нужно объявлять не говорящей голове, а ему.


Ну и в чём он ошибается? На видео ниже - Байден на митинге являет собой наглядную иллюстрацию того, что для президента США важнее острое зрение, чем собственное мнение и работающий мозг.


Источник:

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Метки: Видео   Илон Маск   США   байден   импичмент   капитолий   президент сша   
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5  комментариев
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81
ruslan d 43 минуты назад
Стабильность в стабильной стране
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
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594
София Полчаса назад
Новости из дома престарелых.
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318
Bublic 77 44 минуты назад
Не надоело каждый день одно и тоже мусолить? Оставьте уже старика в покое. Понятно что он кукла, должен улыбаться и рукой махать, а истинные руководители в другом месте сидят. В такие годы маразм это норма. Он конечно далеко не святой, но грешно смеяться над больным стариком. Сами же такими будем... если доживём
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Schreibikus

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