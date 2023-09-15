Байден забыл куда идти в здании, где проработал почти 40 лет

Господина Байдена внезапно настигла деменция прямо в Капитолии, где он сенаторствовал 36 лет кряду. Лидер США растерялся и испугался. Хорошо, что рядом всегда присутствуют помощники и служба безопасности.

"Мы находимся в здании Капитолия, а вы идете не в ту сторону. Выйдите с другой стороны здания, как мы указали вам на карте", - шепчут Байдену на ухо.