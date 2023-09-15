Байден забыл куда идти в здании, где проработал почти 40 лет

Президент США снова растерялся. На этот раз заминка произошла в Капитолии. Престарелому политику потребовалась помощь службы безопасности.
Господина Байдена внезапно настигла деменция прямо в Капитолии, где он сенаторствовал 36 лет кряду. Лидер США растерялся и испугался. Хорошо, что рядом всегда присутствуют помощники и служба безопасности.
"Мы находимся в здании Капитолия, а вы идете не в ту сторону. Выйдите с другой стороны здания, как мы указали вам на карте", - шепчут Байдену на ухо.
Источник:
Похоже, вербальные подсказки Байден воспринимает лучше, чем бумажные шпаргалки.
Каждый такой огрех вызывает очередную порцию недоумения и неудовольствия у американцев, которые недоумевают: как такой человек может руководить их страной?
Источник:
Сейчас, если верить статистике, которую приводит CNN, лишь 28% американцев верит в Байдена. Эти респонденты сообщили, что их президент внушает доверие. Эта на 24% меньше за 2 года или на 7% за последние 5 месяцев.
А Илон Маск считает, что настоящий президент США тот, кто управляет телесуфлёром Байдена.
Источник:
И импичмент нужно объявлять не говорящей голове, а ему.
Ну и в чём он ошибается? На видео ниже - Байден на митинге являет собой наглядную иллюстрацию того, что для президента США важнее острое зрение, чем собственное мнение и работающий мозг.
Источник:
Источник:
- Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с ААА до AA+
- Быстро поднятый Байден не считается упавшим: реакция соцсетей на конфуз президента США
- Сжало, как банку: в батискафе произошёл взрыв почти сразу после его погружения, все члены экипажа погибли
- "Я здесь уже 600 лет": Байден пошутил о своем политическом стаже
- В Белом доме объяснили следы вмятин на лице Байдена