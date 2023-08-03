"А вы всех узнали": во время вручения госнаграды в Кремле Владимир Винокур подшутил над Джо Байденом

Юморист порадовался за российского президента, который находится в хорошей физической и интеллектуальной форме.
Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Среди награждённых был и юморист Винокур. Благодаря за орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, комик спародировал Джо Байдена, сделав президенту занятый комплимент.
«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают, с кем», — заметил он, сравнив физическую форму ВВП и Байдена. Свою речь Винокур сопроводил небольшой пантамимой, сымитировав американского лидера, здоровающегося с пустотой.
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Юморист заметил, что в отличие от Байдена В.Путин находится в отличной физической форме. И по трапу самолёта самостоятельно поднимается, и на коне умеет ездить.
На вопрос, смог бы он спародировать Зеленского, Винокур ответил отказом. А потом посоветовал обратиться за этим к иноагенту Галкину*, который сейчас находится в Юрмале. Тот сможет.
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*признан иноагентом
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