FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7835 постов • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"А вы всех узнали": во время вручения госнаграды в Кремле Владимир Винокур подшутил над Джо Байденом

"А вы всех узнали": во время вручения госнаграды в Кремле Владимир Винокур подшутил над Джо Байденом

Автор:
03 августа 2023 12:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: В.Путин   Видео   Владимир Винокур   Кремль   байден   вручение награды   госнаграда   знаменитости   пародия   
1343
1
2

Юморист порадовался за российского президента, который находится в хорошей физической и интеллектуальной форме.

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Среди награждённых был и юморист Винокур. Благодаря за орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, комик спародировал Джо Байдена, сделав президенту занятый комплимент.


«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают, с кем», — заметил он, сравнив физическую форму ВВП и Байдена. Свою речь Винокур сопроводил небольшой пантамимой, сымитировав американского лидера, здоровающегося с пустотой.



Юморист заметил, что в отличие от Байдена В.Путин находится в отличной физической форме. И по трапу самолёта самостоятельно поднимается, и на коне умеет ездить.


На вопрос, смог бы он спародировать Зеленского, Винокур ответил отказом. А потом посоветовал обратиться за этим к иноагенту Галкину*, который сейчас находится в Юрмале. Тот сможет.



*признан иноагентом

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: В.Путин   Видео   Владимир Винокур   Кремль   байден   вручение награды   госнаграда   знаменитости   пародия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Juli 8 минут назад
Что у него за заслуги-то такие????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
565
Ivan Shotgun Полминуты назад
Знатно лизнул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Serj81 7 минут назад
Во время вручения очередной награды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136549



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Прикол#Автовсячина#интересное#знаменитости#Китай#Жизнь#ДТП
#люди#автомобили#машина#кино#новости#фильм#позитив#сарказм#аварии#Еда
#животные#интересно#Юмор#факты#подборка#собака#полиция#США#дети#забавно
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться