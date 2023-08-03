"А вы всех узнали": во время вручения госнаграды в Кремле Владимир Винокур подшутил над Джо Байденом

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле. Среди награждённых был и юморист Винокур. Благодаря за орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, комик спародировал Джо Байдена, сделав президенту занятый комплимент.

«Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают, с кем», — заметил он, сравнив физическую форму ВВП и Байдена. Свою речь Винокур сопроводил небольшой пантамимой, сымитировав американского лидера, здоровающегося с пустотой.