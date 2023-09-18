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«Гром гремит - крестись»: команда КВН пошутила над «Разговорами о важном» и их обвинили в непатриотизме

«Гром гремит - крестись»: команда КВН пошутила над «Разговорами о важном» и их обвинили в непатриотизме

Автор:
18 сентября 2023 16:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Миниатюра   Разговоры о важном   Самара   квн   патриотизм   шутка   
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Их капитан заявил, что они не хотели никого оскорбить.

Команда «СОК» из Самары разыграла миниатюру об образовании 300 лет назад.

Гром гремит - крестись! Рыба воняет - не ешь! Живот бурлит - беги! Ну всё, разговоры о важном прошли.

В сети после этого действительно «забурлило». Одни посчитали, что это неприемлемо, ну а другие встали на защиту ребят и заявили, что это просто шутка и не надо в ней искать чего-то плохого или не патриотичного.

Свои «пять копеек» внёс и капитан самарской команды Дмитрий Колчин:

Мой персонаж изначально негативный, он не имеет в виду, что это круто или как-то хорошо. Он по своему образу и подобию был создан неправильным, не позитивным человеком.

Если само употребление словосочетания «разговоры о важном» кому-то кажется неправильным, так КВН говорит о том, что появляется в нашей жизни. Вот появилось такое, мы это упомянули. Не было никогда и не будет цели кого-то оскорбить. Мы все очень адекватные и взрослые люди. Мы никогда не ставили себе целью кого-то задевать или что-то такое делать. Единственная наша цель была – показать добрый старый КВН в новых реалиях. Никаким другим мы ничем никогда не руководствовались.

Все споры об этом проходили строго в сети. Никаких официальных обсуждений миниатюры, показанной на «Первом» канале, не было.


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Метки: Видео   Миниатюра   Разговоры о важном   Самара   квн   патриотизм   шутка   
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24  комментария
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10k
Dabus 45 минут назад
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1k
Пчёлкин Минуту назад
Молодцы!
Особенно про медведев)))
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30k
Aqueronte 6 минут назад
А что не так то? Забавно, особенно с Медведевым и телегой
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16k
banzai7 6 минут назад
Я КВН перестал смотреть лет пятнадцать назад или больше.
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212
FreelancerND 12 минут назад
А при чем тут "Разговоры о важном" и религия? Урок сьранный, конечно, но про другое
А религиозные вопросы это если ты спецом выберешь Основы Православия/Мусульманства и так далее, при том что подавляющее большинство идёт на Основы Этики.
А по поводу выступления странно. Мне кажется что сами православные должны стремиться эти дремучие суеверия изжить, в том числе и высмеивая их. Но не, видать некоторым спокойно жить "как в 17 веке".
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212
FreelancerND SoulSeeker 2 минуты назад
Да блин, туплю под вечер.
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983
kappaneed 14 минут назад
Вполне уместная шутка, при дырявом ПВО))
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7k
Нестерин Сергей 19 минут назад
На эту тему уже и комментить опасно стало.
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1k
Lenusya Полчаса назад
пипец, что творится, ни о чём шутить нельзя, остается только "юмор ниже пояса" вот о всякой пошлятине можно, никто не закроет передачу, не вырежет из эфира
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4k
Alex Полчаса назад
И что тут такого?
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11k
Андрей Ма-С 38 минут назад
хрен его знает в чем причина, либо я отстал от жизни либо не смотрю телевизор. Но в чем "не патриотизм" я так и не понял....
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1k
Andrey G 49 минут назад
Религиозные представители кричат - молчи.
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17k
Марина 54 минуты назад
Но ведь он действительно сказал о главном.
И ни где не соврал, в отличие от тех, кто придумал эти разговоры в школах ввести.
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Сколько лет назад это было?
Они уже 5 лет как не играют.
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Изжил себя квн..
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August

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