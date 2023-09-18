«Гром гремит - крестись»: команда КВН пошутила над «Разговорами о важном» и их обвинили в непатриотизме

В сети после этого действительно «забурлило». Одни посчитали, что это неприемлемо, ну а другие встали на защиту ребят и заявили, что это просто шутка и не надо в ней искать чего-то плохого или не патриотичного.

Свои «пять копеек» внёс и капитан самарской команды Дмитрий Колчин:

Мой персонаж изначально негативный, он не имеет в виду, что это круто или как-то хорошо. Он по своему образу и подобию был создан неправильным, не позитивным человеком. Если само употребление словосочетания «разговоры о важном» кому-то кажется неправильным, так КВН говорит о том, что появляется в нашей жизни. Вот появилось такое, мы это упомянули. Не было никогда и не будет цели кого-то оскорбить. Мы все очень адекватные и взрослые люди. Мы никогда не ставили себе целью кого-то задевать или что-то такое делать. Единственная наша цель была – показать добрый старый КВН в новых реалиях. Никаким другим мы ничем никогда не руководствовались.

Все споры об этом проходили строго в сети. Никаких официальных обсуждений миниатюры, показанной на «Первом» канале, не было.