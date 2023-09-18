«Гром гремит - крестись»: команда КВН пошутила над «Разговорами о важном» и их обвинили в непатриотизме

Их капитан заявил, что они не хотели никого оскорбить.
Команда «СОК» из Самары разыграла миниатюру об образовании 300 лет назад.
Гром гремит - крестись! Рыба воняет - не ешь! Живот бурлит - беги! Ну всё, разговоры о важном прошли.
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В сети после этого действительно «забурлило». Одни посчитали, что это неприемлемо, ну а другие встали на защиту ребят и заявили, что это просто шутка и не надо в ней искать чего-то плохого или не патриотичного.
Свои «пять копеек» внёс и капитан самарской команды Дмитрий Колчин:
Мой персонаж изначально негативный, он не имеет в виду, что это круто или как-то хорошо. Он по своему образу и подобию был создан неправильным, не позитивным человеком.
Если само употребление словосочетания «разговоры о важном» кому-то кажется неправильным, так КВН говорит о том, что появляется в нашей жизни. Вот появилось такое, мы это упомянули. Не было никогда и не будет цели кого-то оскорбить. Мы все очень адекватные и взрослые люди. Мы никогда не ставили себе целью кого-то задевать или что-то такое делать. Единственная наша цель была – показать добрый старый КВН в новых реалиях. Никаким другим мы ничем никогда не руководствовались.
Все споры об этом проходили строго в сети. Никаких официальных обсуждений миниатюры, показанной на «Первом» канале, не было.
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Особенно про медведев)))
А религиозные вопросы это если ты спецом выберешь Основы Православия/Мусульманства и так далее, при том что подавляющее большинство идёт на Основы Этики.
А по поводу выступления странно. Мне кажется что сами православные должны стремиться эти дремучие суеверия изжить, в том числе и высмеивая их. Но не, видать некоторым спокойно жить "как в 17 веке".
И ни где не соврал, в отличие от тех, кто придумал эти разговоры в школах ввести.
Они уже 5 лет как не играют.