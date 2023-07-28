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В Госдуме захотели сажать за взятки до 10 тысяч рублей

В Госдуме захотели сажать за взятки до 10 тысяч рублей

Автор:
28 июля 2023 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Василий Пискарев   Госдума   взятки   депутат   законопрект   наказание   
1341
5

Срок - 3 года заключения и конфискация имущества.

Депутаты решили взяться за мелких взяточников. Один из авторов инициативы - Василий Пискарёв. Он считает, что низовая коррупция, когда вороватый чиновник собирает понемногу, но постоянно и с широкого круга лиц - не менее опасна, чем взятки в крупном размере.

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Если закон примут, то небо в клеточку будет грозить всем, кто «взял на лапу» до 10 тысяч рублей. Наказание - до 3 лет на зоне и до 4 лет ограничения свободы. Плюс конфискация имущества. По поводу последнего деталей нет: что именно и в каких объёмах будут конфисковывать, например, за взятку в 5 000 рублей пока не ясно.

Законопроект рассмотрят осенью. Возможно, он заработает уже в следующем году.

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Метки: Василий Пискарев   Госдума   взятки   депутат   законопрект   наказание   
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33  комментария
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15k
FatZilla 2 часа назад
Конечно надо сажать! Это же не взятка, а издевательство - меньше 10 000 рублей. За такую взятку посадить обязательно того кто даёт. Минимум 100 000 должна быть.

Это сарказм, если что.
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20k
sonic24a 6 минут назад
может они домой пойдут? Работать надо, они ерундой заняты.
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649
Борис Колесниченко 10 минут назад
И сядем мы все дружно, останутся только бабки да детки. Давайте смотреть правде в глаза, мы все когда то давали или брали взятку. Но возможно и правда, пора что то менять.
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1k
Миша Полчаса назад
Глупость какая. Взятка это взятка, пусть хоть 50 рублей. Срок отсидки разбирайтесь от суммы, имущества, и по совокупности... А не минимальные суммы определяйте. Заволновались они, слуги народа. )
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7k
Progressor Полчаса назад
Как в комментах то взвыли, красота просто. Аж возмущение через край. Да, теперь всякому дерьму типа продажным гаишникам, мелким чиновникам и прочему дерьму и взять то страшно будет! Как они жить то будет, ушлепки помойные?!
Для нормального, честного человека, взяточник - любой, это ГНИЛЬ. И он никогда не будет возмущаться "за пять тыщщ три года?!". Вор должен сидеть в тюрьме. За последние пять лет столько высокопоставленных ублюдков пересажали, от генералов и мэров, до судей и чиновников при мэриях, сколько за последние 30 лет не сажали. Пора и на нижних ступеньках подмести, а развелось скотов вокруг, от погребальных контор до уродов от которых зависит когда ты нужную справку получишь. А уж сколько дикарей и з очень средней азиичерез таких "десятитысячных" взяточников гражданство себе сделало, или справку о работе, вообще счесть.
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88k
Феофан Полчаса назад
Создаётся впечатление, что депутатам делать нечего. От слова совсем.
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4k
Феликс Дзержинский 48 минут назад
Вот почему просачиваются во власть, только лживые, лицемерные, алчные твари? У него на лбу написано, продам родину оптом и дёшево.
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20k
alexis 51 минуту назад
Выходит надо брать больше десяти, чтобы не посадили.
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25k
Скептик-материалист 55 минут назад
Пчёлы решили издать указ против мёда )))
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36k
russger Час назад
Ой да ладно
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5k
Котэ Час назад
сам себя посадит?
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−5
Atstek ⚜️ a.k.a ⚜️ Saidreg Час назад
вы завидуете потому что вам не дают. А так сами бы брали, мне вот никто не дает а я бы брал!!! Люди смотрят мои видео и даже не платят мне хотя бы взятки дали
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14k
Kostick 2 часа назад
чудной дедушка, это не тот ли пискарёв, что в 2008 году прекратил уголовное дело в отношении тамбовской опг, связанное с рейдерскими захватами?
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Бл@дь, что они там курят? Создают видимость работы, разогнать всех на}{уй данных тунеядцев. Сам закон о взятке работает и без разных уточнений, взятка есть взятка, хоть копейка хоть миллиард.
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4k
Alex 2 часа назад
Мусора и гаишники напряглись )
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Так они же все сами там первые присядут
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918
ruslan d 2 часа назад
А такие бывают ?
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3k
poбт 2 часа назад
"кто «взял на лапу»"
а как насчет тех кто ДАЛ
собственно коррупция не в берущих, а в дающих
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Опять одну и ту же новость мусолим месяцами?
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5k
workmen77 2 часа назад
Замечательно. Люди, которые разрешили себе не опубликовывать декларации о доходах, предлагают жёстко с конфискацией и отсидкой наказывать за 10 т.р.
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