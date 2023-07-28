В Госдуме захотели сажать за взятки до 10 тысяч рублей

Если закон примут, то небо в клеточку будет грозить всем, кто «взял на лапу» до 10 тысяч рублей. Наказание - до 3 лет на зоне и до 4 лет ограничения свободы. Плюс конфискация имущества. По поводу последнего деталей нет: что именно и в каких объёмах будут конфисковывать, например, за взятку в 5 000 рублей пока не ясно.