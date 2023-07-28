В Госдуме захотели сажать за взятки до 10 тысяч рублей

Срок - 3 года заключения и конфискация имущества.
Депутаты решили взяться за мелких взяточников. Один из авторов инициативы - Василий Пискарёв. Он считает, что низовая коррупция, когда вороватый чиновник собирает понемногу, но постоянно и с широкого круга лиц - не менее опасна, чем взятки в крупном размере.
Если закон примут, то небо в клеточку будет грозить всем, кто «взял на лапу» до 10 тысяч рублей. Наказание - до 3 лет на зоне и до 4 лет ограничения свободы. Плюс конфискация имущества. По поводу последнего деталей нет: что именно и в каких объёмах будут конфисковывать, например, за взятку в 5 000 рублей пока не ясно.
Законопроект рассмотрят осенью. Возможно, он заработает уже в следующем году.
Источник:
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Это сарказм, если что.
Для нормального, честного человека, взяточник - любой, это ГНИЛЬ. И он никогда не будет возмущаться "за пять тыщщ три года?!". Вор должен сидеть в тюрьме. За последние пять лет столько высокопоставленных ублюдков пересажали, от генералов и мэров, до судей и чиновников при мэриях, сколько за последние 30 лет не сажали. Пора и на нижних ступеньках подмести, а развелось скотов вокруг, от погребальных контор до уродов от которых зависит когда ты нужную справку получишь. А уж сколько дикарей и з очень средней азиичерез таких "десятитысячных" взяточников гражданство себе сделало, или справку о работе, вообще счесть.
Полицайским вообще хорошо, они на этой статье план будут выполнять.
а как насчет тех кто ДАЛ собственно коррупция не в берущих, а в дающих