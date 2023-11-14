«Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме сравнили пенсии в России и США

Депутат от КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев озаботился материальным положением россиян. Это не первая его инициатива, он уже призывал увеличить зарплату бюджетников, но сейчас сосредоточился на пенсиях.

И сравнил их с аналогичными выплатами в Америке.