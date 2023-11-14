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«Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме сравнили пенсии в России и США

«Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме сравнили пенсии в России и США

Автор:
14 ноября 2023 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Николай Арефьев   выплаты   депутат   кпрф   пенсии   сравнение   
1316
4

Заодно проанализировали и другие западные страны. Получилось так себе.

Депутат от КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев озаботился материальным положением россиян. Это не первая его инициатива, он уже призывал увеличить зарплату бюджетников, но сейчас сосредоточился на пенсиях.

И сравнил их с аналогичными выплатами в Америке.

По словам депутата, Россия - могучее и богатейшее государство. При этом в плане социальных выплат сильно отстаёт от целого ряда стран. Арефьев приводит данные Счётной палаты: согласно им, после всех обязательных платежей, у среднестатистического пенсионера на руках остаётся лишь 3 тысячи рублей.

Сейчас собираются минимальную зарплату поднять до 19 тысяч рублей, 16 тысяч рублей в месяц — средняя пенсия. Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно? Я понимаю, что в СССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было всё бесплатно.

И добавил:

Готов подписаться под любым законом, улучшающим материальное положение наших граждан, оно катастрофически низкое. К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия.

По каким критериям проводилось сравнение, как учитывались платежи, которые в обязательном порядке вносят иностранные пенсионеры, и насколько корректно сравнивать выплаты в Норвегии и России - обо всём этом парламентарий не сообщил.

Ранее этот же депутат предлагал ввести налог на сверхприбыль - до 30%. По мнению Арефьева, это добавит в бюджет 2,3 триллиона рублей. Парламентарий заявил, что состояние российских богачей с начала 2023 года выросло на $16,35 млрд долларов, а значит можно спокойно ввести такой налог - сократить дефицит бюджета и уменьшить нагрузку на рядовых граждан.

Однако у нас, даже если такую инициативу предлагают, она не рассматривается. Объясняется это тем, что мы такой налог не соберём. Меня это удивляет, учитывая, что ставку на НДФЛ увеличили с 13% до 15% и эту сумму собирают, - рассказал Арефьев.

Источник:

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Метки: Госдума   Николай Арефьев   выплаты   депутат   кпрф   пенсии   сравнение   
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9  комментариев
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5k
Горожанин 54 минуты назад
Это фундаментально - либерально. По закону свободной рыночной либеральной экономики - если денег становится больше у олигархов и прочих миллиардеров, то инфляция не увеличивается. От этого выигрывают все. Но если дать больше денег пенсионерам, бюджетникам... - всё, караул, инфляция, стагнация, всем конец. Так и живём в этом либеральном шизофреническом мире. Это не образный оборот - это мощная действенная демагогическая позиция реальной партии либеральных шизофреников, которая прочно окопалась в российский властной и правительственной элите.
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468
Уверенный пользователь Минуту назад
тревожно как-то... похоже депутатов совсем не проверяют....
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1k
РАТНИК Минуту назад
Одинокие пенсионеры в реале выживают на оставшиеся тысяч 8 - почти всю пенсию отдают за коммуналку и лекарства. Просто денег нет , вы держитесь там , всего хорошего...
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1k
kolobok263 3 минуты назад
в ссср пенсионеры деньги копили, детям , внукам помогали и не лазили по помойкам в поисках пищи
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26k
ПаганецЪ 24 минуты назад
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7k
Михаил Час назад
Это когда он выступал? Как депутат, он должен знать, что средняя пенсия в 2023 ем 19322 руб.
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17k
banzai7 Час назад
Зачем? Проще ещё раз увеличить пенсионный возраст и проблема решится сама собой.
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50
pilot52 banzai7 53 минуты назад
Всё к этому и идет
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