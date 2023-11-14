«Материальное положение катастрофически низкое»: в Госдуме сравнили пенсии в России и США

Заодно проанализировали и другие западные страны. Получилось так себе.
Депутат от КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев озаботился материальным положением россиян. Это не первая его инициатива, он уже призывал увеличить зарплату бюджетников, но сейчас сосредоточился на пенсиях.
И сравнил их с аналогичными выплатами в Америке.
По словам депутата, Россия - могучее и богатейшее государство. При этом в плане социальных выплат сильно отстаёт от целого ряда стран. Арефьев приводит данные Счётной палаты: согласно им, после всех обязательных платежей, у среднестатистического пенсионера на руках остаётся лишь 3 тысячи рублей.
Сейчас собираются минимальную зарплату поднять до 19 тысяч рублей, 16 тысяч рублей в месяц — средняя пенсия. Это какими мозгами надо думать, чтобы считать, что на 16-19-20 тысяч можно прожить, учитывая, что всё платно? Я понимаю, что в СССР были зарплаты и пенсии не очень высокие, но было всё бесплатно.
И добавил:
Готов подписаться под любым законом, улучшающим материальное положение наших граждан, оно катастрофически низкое. К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия.
По каким критериям проводилось сравнение, как учитывались платежи, которые в обязательном порядке вносят иностранные пенсионеры, и насколько корректно сравнивать выплаты в Норвегии и России - обо всём этом парламентарий не сообщил.
Ранее этот же депутат предлагал ввести налог на сверхприбыль - до 30%. По мнению Арефьева, это добавит в бюджет 2,3 триллиона рублей. Парламентарий заявил, что состояние российских богачей с начала 2023 года выросло на $16,35 млрд долларов, а значит можно спокойно ввести такой налог - сократить дефицит бюджета и уменьшить нагрузку на рядовых граждан.
Однако у нас, даже если такую инициативу предлагают, она не рассматривается. Объясняется это тем, что мы такой налог не соберём. Меня это удивляет, учитывая, что ставку на НДФЛ увеличили с 13% до 15% и эту сумму собирают, - рассказал Арефьев.
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