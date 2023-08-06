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«Это позорище»: в Госдуме высказались о размере минимальной оплаты труда в России

«Это позорище»: в Госдуме высказались о размере минимальной оплаты труда в России

Автор:
06 августа 2023 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   МРОТ   алексей нилов   депутат   зарплата   оплата труда   
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И назвали сумму «явно недостаточной».

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России по годам:

  • 1 января 2021 года - 12 792 рублей.
  • 1 января 2022 года - 13 890 рублей.
  • На данный момент - 16 242 рубля.
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С 1 января 2024-го МРОТ сделают в размере 19 242 рублей. Ну а к 2030 году его планируется увеличить вдвое.

Об этом высказался депутат Госдумы, председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

Сегодня рынок «серой» и «чёрной» заработных плат очень велик, и не только в нашей стране. Учитывая то, что сегодня происходит у нас в стране, ту систему цифровизации и ту систему контроля, можно с уверенностью говорить, что у нас уже гораздо больше у правоохранительных, у контролирующих инструментов для того, чтобы сужать сферы «серой» и «чёрной» занятости. Наша задача — с одной стороны, обеспечить рентабельность бизнеса, а с другой стороны, обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся. У нас и так в стране недооценённая занятость. У нас МРОТ 16 тысяч — это позорище.

Ранее, тот же Нилов предлагал обязать предпринимателей индексировать зарплату своим работникам:

Суть предложения очень простая. У нас в стране, как и в других странах, есть определённые процессы в экономике, социальной сфере, наблюдается и фиксируется инфляция. По действующему трудовому законодательству для отдельных категорий работников предусмотрена ежегодная индексация заработных плат. В том числе касается это и коммерческого сектора, и некоммерческих организаций, то есть внебюджетного сектора.

Но есть отдельные организации, у которых нет коллективного договора, нет никаких соглашений, нет внутренних нормативно-правовых актов, которые это вопрос регулируют, и заработная плата у работников не индексируется продолжительное время. Поэтому мы предлагаем эту тему поднять на трёхсторонней комиссии прежде всего, так как у нас все вопросы развития социально-трудовых отношений должны регулироваться сообща, то есть рассматриваться через призму трипартизма с участием профсоюзной стороны, объединения работодателей и правительства. Нет никакого желания душить бизнес и нет никакого желания сделать так, чтобы бизнесу было просто невыгодно платить официальную заработную плату. Но при это есть желание обеспечить работникам обеспечить рост заработной платы в зависимости от того, какая инфляция наблюдается в стране.

В Минтруда России эти инициативы пока никак не прокомментировали.

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Метки: Госдума   МРОТ   алексей нилов   депутат   зарплата   оплата труда   
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21  комментарий
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Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
многолетние "мимо кассы" высказывания призваны исключительно для поднятия их рейтинга
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5k
Михаил 4 минуты назад
С ростом МРОТ растут и отчисления в фонды.
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3k
Daimos 5 минут назад
Значит пора готовиться к повышению цен на все.
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57k
Опиум для народа 15 минут назад
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16k
Shtoppi 24 минуты назад
очередной вопль неизвестного из думской клоаки, с целью привлечь к себе внимание, который растворится как вонючий пердеж, оставив после себя только дурную память. собственно как и все предыдущие до него.
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ekarataev Полчаса назад
Постоянная индексация ЗП, МРОТ, пенсий и прочего - это попустительство росту цен.
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3k
PtDragon Полчаса назад
"У нас МРОТ 16 тысяч это позорище." - с этим согласен, но ещё большее позорище в том, что часто например учителям платят именно этот самый МРОТ(в то время как депутаты(от которых в основном толка нет) получают намного больше).
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3k
Protivogaz 36 минут назад
Видимо у депутатов зарплата от размера МРОТа зависит, вот и засветились.
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59k
Похабыч 43 минуты назад
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Фёдор 45 минут назад
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59k
Похабыч 50 минут назад
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3k
Yus 56 минут назад
Мозг взорван. Это кто ж не отличает Алексея "Андрюха, у нас труп! Возможно, криминал!", от популиста Ярослава от ЛДПР? Источник kp.ru или August?
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251
mik6059 Час назад
Конечно, позорище. Ещё какое. Надо соотнести МРОТ с курсом золота, например. Грубо, МРОТ равен 10 граммам золота. И корректировать раз в квартал.
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mik6059 Влад 48 минут назад
Я не говорю, что надо выдавать зарплату физическими слитками золота. Колебания - естественный процесс. Но курс, скорее, растёт, если посмотреть динамику за 10 лет.
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251
mik6059 Андерсен 19 минут назад
Я не финансист и не экономист. Я просто не понимаю, почему в той же Эстонии на тройскую унцию по минималке надо работать 418 часов, а у нас......... почти 2000 часов.
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5k
Трям Час назад
Просто нет слов... вот прям ваащпе!

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