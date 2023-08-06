«Это позорище»: в Госдуме высказались о размере минимальной оплаты труда в России

И назвали сумму «явно недостаточной».
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России по годам:
- 1 января 2021 года - 12 792 рублей.
- 1 января 2022 года - 13 890 рублей.
- На данный момент - 16 242 рубля.
С 1 января 2024-го МРОТ сделают в размере 19 242 рублей. Ну а к 2030 году его планируется увеличить вдвое.
Об этом высказался депутат Госдумы, председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:
Сегодня рынок «серой» и «чёрной» заработных плат очень велик, и не только в нашей стране. Учитывая то, что сегодня происходит у нас в стране, ту систему цифровизации и ту систему контроля, можно с уверенностью говорить, что у нас уже гораздо больше у правоохранительных, у контролирующих инструментов для того, чтобы сужать сферы «серой» и «чёрной» занятости. Наша задача — с одной стороны, обеспечить рентабельность бизнеса, а с другой стороны, обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся. У нас и так в стране недооценённая занятость. У нас МРОТ 16 тысяч — это позорище.
Ранее, тот же Нилов предлагал обязать предпринимателей индексировать зарплату своим работникам:
Суть предложения очень простая. У нас в стране, как и в других странах, есть определённые процессы в экономике, социальной сфере, наблюдается и фиксируется инфляция. По действующему трудовому законодательству для отдельных категорий работников предусмотрена ежегодная индексация заработных плат. В том числе касается это и коммерческого сектора, и некоммерческих организаций, то есть внебюджетного сектора.
Но есть отдельные организации, у которых нет коллективного договора, нет никаких соглашений, нет внутренних нормативно-правовых актов, которые это вопрос регулируют, и заработная плата у работников не индексируется продолжительное время. Поэтому мы предлагаем эту тему поднять на трёхсторонней комиссии прежде всего, так как у нас все вопросы развития социально-трудовых отношений должны регулироваться сообща, то есть рассматриваться через призму трипартизма с участием профсоюзной стороны, объединения работодателей и правительства. Нет никакого желания душить бизнес и нет никакого желания сделать так, чтобы бизнесу было просто невыгодно платить официальную заработную плату. Но при это есть желание обеспечить работникам обеспечить рост заработной платы в зависимости от того, какая инфляция наблюдается в стране.
В Минтруда России эти инициативы пока никак не прокомментировали.
Источник:
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https://www.kp.ru/edu/rabota/zarplata-uchitelya-v-rossii/https://www.kp.ru/edu/rabota/zarplata-uchitelya-v-rossii/