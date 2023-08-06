«Это позорище»: в Госдуме высказались о размере минимальной оплаты труда в России

Ранее, тот же Нилов предлагал обязать предпринимателей индексировать зарплату своим работникам:

Суть предложения очень простая. У нас в стране, как и в других странах, есть определённые процессы в экономике, социальной сфере, наблюдается и фиксируется инфляция. По действующему трудовому законодательству для отдельных категорий работников предусмотрена ежегодная индексация заработных плат. В том числе касается это и коммерческого сектора, и некоммерческих организаций, то есть внебюджетного сектора.

Но есть отдельные организации, у которых нет коллективного договора, нет никаких соглашений, нет внутренних нормативно-правовых актов, которые это вопрос регулируют, и заработная плата у работников не индексируется продолжительное время. Поэтому мы предлагаем эту тему поднять на трёхсторонней комиссии прежде всего, так как у нас все вопросы развития социально-трудовых отношений должны регулироваться сообща, то есть рассматриваться через призму трипартизма с участием профсоюзной стороны, объединения работодателей и правительства. Нет никакого желания душить бизнес и нет никакого желания сделать так, чтобы бизнесу было просто невыгодно платить официальную заработную плату. Но при это есть желание обеспечить работникам обеспечить рост заработной платы в зависимости от того, какая инфляция наблюдается в стране.