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В Госдуме решили проверить Фридмана, Урганта и Галкина* на дискредитацию армии России

В Госдуме решили проверить Фридмана, Урганта и Галкина* на дискредитацию армии России

Автор:
12 октября 2023 18:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   депутат   иван ургант   максим галкин   михаил фридман   
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Кое-кому пообещали «Магадан».

На одном из пленарных заседаний Госдумы Вячеслав Володин сообщил:

Релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».

На это среагировал  губернатор Магаданской области:

Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть.

На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди.

На это последовал ответ Вячеслава Володина:

Там не ждут предателей нашей страны, релокантов. Там, понятно, переживают, что такое решение может на них плохо сказаться. Потому что это бездельники, которые мало того что свою Родину не любят, они теперь еще по миру начали скитаться. В итоге никому не нужны и думают, что в Магадане найдут пристанище. А жители области видят в этом угрозу и оскорбления.

Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны то, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять. Но это не Магадан. Потому что Магадан - это территория развития. Это, скорее всего, как предложил (депутат) Николай Харитонов должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.

На призыв депутатов откликнулись и попросили проверить вернувшегося в Россию Михаила Фридмана - до 2022 года это был один из богатейших людей РФ. А также Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Ревву, Руслана Усачева и Максима Галкина*.

Как заявил депутат Александр Хинштейн:

В списке на проверку - артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Зампред правительства СО Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.

Источник:

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   депутат   иван ургант   максим галкин   михаил фридман   
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8  комментариев
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1k
Евгений Час назад
"На призыв депутатов откликнулись и попросили проверить вернувшегося в Россию Михаила Фридмана - до 2022 года это был один из богатейших людей РФ. А также Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Ревву, Руслана Усачева и Максима Галкина*."
Эт что ж, выходит, нас 2 Фридмана?
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461
Дементий Мурзич 16 секунд назад
Зачем Магадан,зачем Колыма? Релокантов должен ожидать архипелаг "Новая Земля". Вот там им самое место. Володин забыл географию или для НЕГО Магадан страшнее ладана?
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4k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Все законы, давно уже придуманы, а эти тунеядцы создают видимость работы за наш счёт.
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4k
Vlad 16 минут назад
Других дел у дол6a#6ов нет. Верней они их делать не умеют.
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15k
Kostick Полчаса назад
володина надо проверить. на яйца глист, и содержание бабла от пальмового масла на счетах аффилированных личностей)))
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35k
Андрей Иванов 59 минут назад
Не прошло и 10 лет
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91k
Херанука Паибалу Час назад
То "спецборт" за "релокантами" вылетает...
То "Магадан"......
нипанятна
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