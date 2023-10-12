В Госдуме решили проверить Фридмана, Урганта и Галкина* на дискредитацию армии России

Кое-кому пообещали «Магадан».
Релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен».
На это среагировал губернатор Магаданской области:
Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть.
На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди.
На это последовал ответ Вячеслава Володина:
Там не ждут предателей нашей страны, релокантов. Там, понятно, переживают, что такое решение может на них плохо сказаться. Потому что это бездельники, которые мало того что свою Родину не любят, они теперь еще по миру начали скитаться. В итоге никому не нужны и думают, что в Магадане найдут пристанище. А жители области видят в этом угрозу и оскорбления.
Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны то, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять. Но это не Магадан. Потому что Магадан - это территория развития. Это, скорее всего, как предложил (депутат) Николай Харитонов должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.
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На призыв депутатов откликнулись и попросили проверить вернувшегося в Россию Михаила Фридмана - до 2022 года это был один из богатейших людей РФ. А также Ивана Урганта, Александра Гудкова, Александра Васильева, Михаила Фридмана, Александра Ревву, Руслана Усачева и Максима Галкина*.
Как заявил депутат Александр Хинштейн:
В списке на проверку - артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Зампред правительства СО Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации.
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Эт что ж, выходит, нас 2 Фридмана?
То "Магадан"......
нипанятна