В Госдуме решили проверить Фридмана, Урганта и Галкина* на дискредитацию армии России

Там не ждут предателей нашей страны, релокантов. Там, понятно, переживают, что такое решение может на них плохо сказаться. Потому что это бездельники, которые мало того что свою Родину не любят, они теперь еще по миру начали скитаться. В итоге никому не нужны и думают, что в Магадане найдут пристанище. А жители области видят в этом угрозу и оскорбления.

Если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны то, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять. Но это не Магадан. Потому что Магадан - это территория развития. Это, скорее всего, как предложил (депутат) Николай Харитонов должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета.