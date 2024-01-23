30 фотоманипуляций с животными, которые ломают мозг

Мастер фотоманипуляций Мартин Баллок (Martin Bullock) создаёт в Фотошопе невероятных существ из фотографий разных животных. Эти создания нереальны, но уносят в полёт фантазии и немного ломают мозг. В своём проекте под названием "Pixelmated Animals" Мартин постоянно делится новыми шедеврами, придумывая разных существ. Взглянем на самые яркие примеры!
2.
Мартин начал заниматься такими фото манипуляциями несколько лет назад: сначала он использовал специальную программу для редактирования, а потом переключился на Фотошоп. За это время у него набрались сотни работ.
"Сначала я выбираю фон или основное животное, а потом ищу другую подходящую картинку, которая будет хорошо сочетаться с изначальной. Я вырезаю части, которые буду использовать, и накладываю их на изображение, и затем корректирую цвета," - говорит парень про процесс создания своих шедевров.
4.
"Есть определённые сочетания, которые, на мой взгляд, больше всего популярны: собаки-тюлени, собаки-быки, коты-рыбы, коты-альпаки. Но на самом деле это самая малость из того, что можно представить. Сам я работаю в сфере строительства и коммерческого рыболовства на северо-западе Канады. Приятно иметь такую творческую отдушину, которая отвлекает от рутины и здешней зимы," - говорит Мартин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка вырезает из бумаги замысловатые шедевры
- Тайная жизнь спичек: фантазия индийского художника
- Художник рисует известные места Стамбула на стаканчиках
- Художница "сливается" с окружением и делает атмосферные фото
- Миниатюрный мир тайваньского художника
"Если вы считаете, что у Бога нет чувства юмора, вспомните утконоса"