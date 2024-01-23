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30 фотоманипуляций с животными, которые ломают мозг

30 фотоманипуляций с животными, которые ломают мозг

Автор:
23 января 2024 08:30
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Разное   животные   креатив   необычно   странное   творчество   фото   фотошоп   художники   
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Мастер фотоманипуляций Мартин Баллок (Martin Bullock) создаёт в Фотошопе невероятных существ из фотографий разных животных. Эти создания нереальны, но уносят в полёт фантазии и немного ломают мозг. В своём проекте под названием "Pixelmated Animals" Мартин постоянно делится новыми шедеврами, придумывая разных существ. Взглянем на самые яркие примеры!

2.

Мартин начал заниматься такими фото манипуляциями несколько лет назад: сначала он использовал специальную программу для редактирования, а потом переключился на Фотошоп. За это время у него набрались сотни работ.


"Сначала я выбираю фон или основное животное, а потом ищу другую подходящую картинку, которая будет хорошо сочетаться с изначальной. Я вырезаю части, которые буду использовать, и накладываю их на изображение, и затем корректирую цвета," - говорит парень про процесс создания своих шедевров.


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4.

"Есть определённые сочетания, которые, на мой взгляд, больше всего популярны: собаки-тюлени, собаки-быки, коты-рыбы, коты-альпаки. Но на самом деле это самая малость из того, что можно представить. Сам я работаю в сфере строительства и коммерческого рыболовства на северо-западе Канады. Приятно иметь такую творческую отдушину, которая отвлекает от рутины и здешней зимы," - говорит Мартин.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   животные   креатив   необычно   странное   творчество   фото   фотошоп   художники   
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Остап_Бендер_Задунайский 43 минуты назад
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Krapiv 18 минут назад
Цитата из х/ф "Догма":
"Если вы считаете, что у Бога нет чувства юмора, вспомните утконоса"
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