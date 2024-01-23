30 фотоманипуляций с животными, которые ломают мозг

Мартин начал заниматься такими фото манипуляциями несколько лет назад: сначала он использовал специальную программу для редактирования, а потом переключился на Фотошоп. За это время у него набрались сотни работ.

"Сначала я выбираю фон или основное животное, а потом ищу другую подходящую картинку, которая будет хорошо сочетаться с изначальной. Я вырезаю части, которые буду использовать, и накладываю их на изображение, и затем корректирую цвета," - говорит парень про процесс создания своих шедевров.

