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Милота дня: девушка мастерит ёлочные игрушки с котиками

Милота дня: девушка мастерит ёлочные игрушки с котиками

Автор:
14 декабря 2023 20:37
Сообщество : Искусство
Метки: Игрушки   валяние из шерсти   идеи   коты   красиво   креатив   новый год   творчество   фото   художники   
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Если вы ещё не зарядились новогодним настроением — эти котики уже идут к вам. Мастерица из Англии по имени Рэйчел Остин (Rachel Austin) создаёт милейшие ёлочные игрушки с котиками. Это не просто фигурки котов — в игрушки заложены целые сюжеты. Девушка мастерит их методом валяния из шерсти.

Художница Рэйчел Остин (Rachel Austin) живёт в английском графстве Глостершир, и делает фигурки методом сухого валяния шерсти. Новую порцию ёлочных игрушек с котиками она посвятила своей умершей питомице:


"Я создала эти украшения, вдохновившись своей покойной кошкой Синди — а она была очень непослушной. Для создания крошечных аксессуаров я использовала различные материалы, в том числе полимерную глину, дерево, проволоку, ткань и шерсть. Надеюсь, они заставят вас улыбнуться," - пишет художница.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   валяние из шерсти   идеи   коты   красиво   креатив   новый год   творчество   фото   художники   
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2  комментария
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3k
Autumn2015 37 минут назад
Спасибо, котики прелесть, художница талант!
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Тамара Витальевна Полчаса назад
Симпатично))))
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