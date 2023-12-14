Милота дня: девушка мастерит ёлочные игрушки с котиками

Если вы ещё не зарядились новогодним настроением — эти котики уже идут к вам. Мастерица из Англии по имени Рэйчел Остин (Rachel Austin) создаёт милейшие ёлочные игрушки с котиками. Это не просто фигурки котов — в игрушки заложены целые сюжеты. Девушка мастерит их методом валяния из шерсти.