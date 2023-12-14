Милота дня: девушка мастерит ёлочные игрушки с котиками

Если вы ещё не зарядились новогодним настроением — эти котики уже идут к вам. Мастерица из Англии по имени Рэйчел Остин (Rachel Austin) создаёт милейшие ёлочные игрушки с котиками. Это не просто фигурки котов — в игрушки заложены целые сюжеты. Девушка мастерит их методом валяния из шерсти.
Художница Рэйчел Остин (Rachel Austin) живёт в английском графстве Глостершир, и делает фигурки методом сухого валяния шерсти. Новую порцию ёлочных игрушек с котиками она посвятила своей умершей питомице:
"Я создала эти украшения, вдохновившись своей покойной кошкой Синди — а она была очень непослушной. Для создания крошечных аксессуаров я использовала различные материалы, в том числе полимерную глину, дерево, проволоку, ткань и шерсть. Надеюсь, они заставят вас улыбнуться," - пишет художница.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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