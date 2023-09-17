Немного о жизни японских макак

Японская макака — самый северный вид приматов в мире. В продолжении статьи вы узнаете несколько особенностей из жизни этих «снежных» обезьян.
Даже рассматривая фотографии приматов в интернете, замечаешь, что они выделяются среди других макак. Не габаритами, нет, в животинах полметра роста и от 8 (самки) до 11 (самцы) килограммов веса — это средний результат для макак.
Они привлекают внимание своей густой и плотной шерстью белого или желтоватого цвета, из которой торчат лишь пальцы и ярко-красная мордочка.
Шуба им нужна не для красоты. Она помогает выдерживать низкие температуры, вплоть до 20 градусов ниже нуля. Благодаря этой способности японские макаки — самые северные приматы планеты. Если забыть про человека, конечно. Они обитают в регионах, где снег лежит до 4 месяцев в году!
Ещё один способ согреться — термальные источники. Все же видели фоточки, где японские макаки нежатся в тёплой водичке, как на СПА процедурах? Оказывается, для них это то же самое, что для нас — баня. Способ не только обогреться, но и снять стресс. Японские макаки не любят холода также, как и мы. Уровень гормона стресса — кортизола — у них зимой повышается. Но у тех, кто регулярно купается в тёплой воде, он ниже на 20%. Обезьяны настолько кайфуют от процедур, что даже туристов не замечают во время процесса приёма ванны!
Обезьяны научились не только мыться сами, но и мыть еду! Макаки с острова Косима, например, моют бататы и зерно в море перед тем, как съесть. Особые гурманы обмакивают в море даже чистую еду, подсаливая её. Просто потому, что так вкуснее! Сначала этому научилась самка по кличке Имо, а через год практически все обезьяны острова пользовались лайфхаком.
Всё это говорит о крайне незаурядных интеллектуальных способностях. А где развитый интеллект, там всегда появляются сложные социумы. Быт макак вертится вокруг участия в общественных играх и постоянного определения иерархии внутри стаи, обычно насчитывающей от 10 до 100 особей. Каждый примат старается забраться повыше. Чем выше ты в иерархии, тем вкуснее твоя еда, лучше лежанка и ты можешь проводить больше времени в горячих источниках. Но пути к получению признания сильно зависят от пола.
Самки — ядро стаи. Они живут и умирают там, где родились. Такие группы называют матрилинейными. За годы существования внутри одной группы появляются кланы высокоранговых матрон, конкурирующих между собой. Но само продвижение по иерархии больше похоже на живую очередь: самки становятся ближе к вершине только по мере гибели вышестоящих. Правда, есть нюанс: дочки занимают позицию сразу за своей матерью. Поэтому дети уважаемой мадам будут располагаться выше взрослой обезьяны из «среднего класса».
А вот самцы всегда пробиваются с самых низов. По достижении совершеннолетия они покидают родную стаю, проводят некоторое время в одиночестве или в небольших мужских группах. И только потом прибиваются к смешанной компании. Их цель: добраться до вершины, стать альфой.
Достичь верхушки можно несколькими способами. Кто-то ждёт, пока его более возрастные конкуренты погибнут, кто-то полагается на дружбу с уважаемыми самками, которые поддержат в трудную минуту. А некоторые добиваются уважения силой и угрозами. Благодаря большей активности, физической силе и агрессии именно самцы возглавляют общество обезьян.
Но у каждого правила есть исключения! В 2021 году 9 летняя самка по кличке Якей захватила власть в стае. А в ней было 667 обезьян, на минуточку! Вместо того, чтобы жить как обычная самка, амбициозная и агрессивная дама решила пробраться на вершину пирамиды власти, несмотря ни на что.
Сначала Якей избила свою маму и заняла её место. Затем она избила трёх самцов, находящихся на вершине, одного за другим. Последним оказался Нанчу — лидер стаи. Несмотря на превосходство в габаритах, он не смог оказать конкурентке серьёзного сопротивления. Сказался возраст: престарелому лидеру был 31 год. По меркам обезьян он уже настоящий пенсионер.
Оказавшись на вершине, Якей начала вести себя как самец: ходить с поднятым хвостом и трясти ветки деревьев. Вероятно, таким способом она укрепляла свою власть над обезьяньей бандой. Самка смогла удержаться у власти даже в брачный сезон, когда парни становятся злее и наглее.
Эпоха правления Якей — это единственный наблюдаемый случай, когда стаей макак руководила самка. И он служит прекрасным подтверждением того, что японские макаки — очень интеллектуальные и гибкие существа, способные как на обучение, так и на принятие неожиданных решений. А значит, наблюдение учёных за ними ещё подарит нам целую кучу интересных историй!
Источник:
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