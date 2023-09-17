Немного о жизни японских макак

Ещё один способ согреться — термальные источники. Все же видели фоточки, где японские макаки нежатся в тёплой водичке, как на СПА процедурах? Оказывается, для них это то же самое, что для нас — баня. Способ не только обогреться, но и снять стресс. Японские макаки не любят холода также, как и мы. Уровень гормона стресса — кортизола — у них зимой повышается. Но у тех, кто регулярно купается в тёплой воде, он ниже на 20%. Обезьяны настолько кайфуют от процедур, что даже туристов не замечают во время процесса приёма ванны!