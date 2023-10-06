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Гелада: обезьяна с эффектной внешностью

Гелада: обезьяна с эффектной внешностью

Автор:
06 октября 2023 08:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   обезьяна   примат   факты   
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Гелада – обезьяна, отличающиеся своим необычным внешним видом. Несмотря на то, что они похожи на павианов, эти обезьяны отличаются более спокойным нравом. Кроме того, большую часть жизни они проводят на земле.

Высоко-высоко в горах жаркой Эфиопии есть местечко под названием горы Сымен. Там, на плато этих гор, у самого палящего Солнца живут существа с кровоточащим сердцем и львиной гривой. Их голос похож на человеческий, но горе тому, кто из-за этого решит без опаски приблизиться к ним. Познакомьтесь с геладой — одной из эпичнейших обезьян Африки!

Их ближайшие родственники — павианы. В отдельный вид гелад выделили благодаря целой куче уникальных черт. Самая очевидная особенность — то самое «кровоточащее сердце». На самом деле, это вообще не сердце, а лысый участок груди. В обычном состоянии он бледно-розовый. Но у альфа-самцов и самок, готовых к романтике, кожа краснеет, как ошпаренная!

Вторая особенность — диета. Несмотря на грозный вид, гелады — почти полностью травоядные обезьяны. Они питаются фруктами, семенами и стеблями растений. Но в засушливые времена поедают клубни, цветы и корневища. Насекомых гелады кушают только при условии, что их легко поймать — специально гоняться за вкусняшкой они не станут. А вот за девчонками самцы гелад побегать не против.

Есть всего 2 варианта развития сюжета, когда гелады решают сформировать свою первую группу. Либо самец обзаводится гаремом, либо — братанами. Третьего не дано. Причём толпа братанов периодически совершает набеги на гаремы, чтобы сместить отца семейства с его поста. Впоследствии самый сильный холостяк становится во главе чужой семьи и защищает её уже как свою.

Иногда две семьи объединяют усилия против чужаков или хищников. Такая группа может состоять из 60 особей! Получается что-то типа примитивного племени: каждая семья ухаживает только за членами своей стаи, но в случае опасности гелады обороняются все вместе. Чтобы понимать друг друга в такой толпе, у гелад появились сложные вербальные и звуковые системы. Обезьяны используют голосовые сигналы, позы, жесты, мимику и даже тон меняют во время разговора, как это делают люди!

А обороняться есть чем. Гелады — очень крупные обезьяны, вес самцов достигает 15-20 кг. Но одними габаритами конкурента не задавишь. Клыки самцов длиной и толщиной с указательный палец. Не у каждого хищника такие найдутся!

В случае, если главного самца в группе сместил новый, более сильный, мохнатый и красногрудый, у всех беременных самок меняется гормональный фон. Причём настолько резко, что это приводит к выкидышу. Такое явление называется эффект Брюса. Потому что иначе будущую деточку прикончит новый глава стаи. Чужих детей самцы гелад не нянчат и не защищают. Зато любовники из альфачей страстные. Парочка, уединившись, может пытаться заделать детей до 5 раз в день.

Беременность у самок длится до 6 месяцев. Первые полгода после рождения детёныши держатся за шерсть на животе матери. Уникальное строение груди гелад позволяет обезьянышам пить молоко сразу из двух сосков. А если группа большая, обезьянодети собираются в нечто, напоминающее детский сад, где молодняк играет, резвится и балуется вместе. Малышами молодняк остаётся долго — 5 лет. Но после самцы идут искать новую семью, а самки — ухажера.

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Метки: в мире   животные   интересно   обезьяна   примат   факты   
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