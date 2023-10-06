Гелада: обезьяна с эффектной внешностью

Высоко-высоко в горах жаркой Эфиопии есть местечко под названием горы Сымен. Там, на плато этих гор, у самого палящего Солнца живут существа с кровоточащим сердцем и львиной гривой. Их голос похож на человеческий, но горе тому, кто из-за этого решит без опаски приблизиться к ним. Познакомьтесь с геладой — одной из эпичнейших обезьян Африки!

Их ближайшие родственники — павианы. В отдельный вид гелад выделили благодаря целой куче уникальных черт. Самая очевидная особенность — то самое «кровоточащее сердце». На самом деле, это вообще не сердце, а лысый участок груди. В обычном состоянии он бледно-розовый. Но у альфа-самцов и самок, готовых к романтике, кожа краснеет, как ошпаренная!