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"Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания

"Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания

Автор:
27 июля 2023 14:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   интересно   любопытно   отношения   расставание   фото   
2036
15

Расставание - неприятный момент в некоторых отношениях. Хотя, для кого-то и самый лучший день. Герои нашей подборки поделились историями из жизни, которые их расстроили.

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Метки: Прикол   интересно   любопытно   отношения   расставание   фото   
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11  комментариев
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2k
RaiJu Час назад
Что-то большинство бабские истории, а на деле девушки больше бросают пацанов. Вот меня бросила жена, 8 лет совместной жизни, я взял ее с ребенком, дал свою фамилию этому ребенку, родили еще одного ребенка. В итоге ушла со словами: "Я всю жизнь любила другого", это про отца первого ребенка. Вот такой вот я олень.
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1k
MrMopnex 2 минуты назад
Отслужил срочку, подписал контракт, который немного меня помотал по шарику. Пару месяцев дома и снова куда-нибудь. И так несколько лет. Всё время со мной была девушка. Ждала, писала, звонила. Всё прекрасно. Решил я остаться в армии насовсем. Мне нравилось, армии такой дуболом тоже нужен был - расписали мне службу "аж в Генштабе", с личным тонированным БМП и Блекджеком. Девушка разнылась, что уже больше не может ждать меня из всяких "Афганистанов" (она почему-то любую точку называла Афганистаном), типа давай уже нормальную семью создавать. Переехала ко мне, всё прекрасно. Контракт подошёл к концу, я не стал продляться и уволился. Через неделю девушка поехала в отпуск и там мне изменила. Сама прям оттуда позвонила и призналась. Ну чтож.. Может оно и к лучшему, но я тонированный чёрный БМП на неё поменял, обидненько было)))
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63k
Александр Ломовицкий 4 минуты назад
дочитал до АТОшницы которая фашиста ждала поставил минус и вышел.
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14k
Antique computer 7 минут назад
После 8 пункта понял, почему все истории такие упоротые.
Такие же упоротые, как и участники этих историй - рагульё.
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9k
RIZ deadening 11 минут назад
Знаешь как узнать , что хохол врёт ? У него губы шевелятся !!!!

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16k
_delphin_ 15 минут назад
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32k
Ego sum qui sum Час назад
АТО?
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