"Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания

2036
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Расставание - неприятный момент в некоторых отношениях. Хотя, для кого-то и самый лучший день. Герои нашей подборки поделились историями из жизни, которые их расстроили.
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Такие же упоротые, как и участники этих историй - рагульё.