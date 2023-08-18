FISHKINET
Сообщество Юмор 17408 постов • 3603 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Заголовки из СМИ, над которыми постарались горе-журналисты

Заголовки из СМИ, над которыми постарались горе-журналисты

Автор:
18 августа 2023 13:45
Сообщество : Юмор
Метки: Новости России   Прикол   забавные новости   заголовки   интересно   смешные новости   сми   
1104
15

Привлечь внимание читателей к новости - очень важно. Порой журналисты из скучного повода могут сделать настоящую бомбу с помощью одного заголовка. Перед вами прикольные, нелепые и смешные новости из РФ.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Новости России   Прикол   забавные новости   заголовки   интересно   смешные новости   сми   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Оооо... У нас на Фишках таких "талантов" без меры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Мойша 47 минут назад
Комментарий к фото
Говорящая фамилия-псевдоним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
7guest 58 минут назад
Папа римский прилетает в Париж. Возле трапа к нему подскакивает корреспондент и спрашивает:
Как Вы относитесь к тому, что в Париже есть бордели?
А что, разве в Париже есть бордели?
На следующий день все жёлтые, да и не только, газеты вышли с заголовком:
По прилёту в Париж Папа римский в первую очередь поинтересовался, есть ли в Париже бордели!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55147



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Набирающие популярность в сообществах
Разные судьбы
Разные судьбы
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Появились характеристики Р-ФОН
Появились характеристики Р-ФОН
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Китай#Прикол#история#факты#Москва#кино#милота
#автомобили#интересное#аварии#люди#интересно#Россия#в мире#животные#дети#сарказм
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#забавно#подборка#истории#мигранты#врачи
Появились характеристики Р-ФОН Появились характеристики Р-ФОН Странные детские игрушки, при виде которых много вопросов Странные детские игрушки, при виде которых много вопросов Заголовки жгут: журналисты, которым лучше забыть о работе в СМИ навсегда Заголовки жгут: журналисты, которым лучше забыть о работе в СМИ навсегда Неожиданные истории увольнения, которые запомнились на всю жизнь Неожиданные истории увольнения, которые запомнились на всю жизнь Заголовки из СМИ, которые покруче самих новостей Заголовки из СМИ, которые покруче самих новостей Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам

На что жалуетесь?

Вернуться