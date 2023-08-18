Заголовки из СМИ, над которыми постарались горе-журналисты

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Привлечь внимание читателей к новости - очень важно. Порой журналисты из скучного повода могут сделать настоящую бомбу с помощью одного заголовка. Перед вами прикольные, нелепые и смешные новости из РФ.
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Как Вы относитесь к тому, что в Париже есть бордели?
А что, разве в Париже есть бордели?
На следующий день все жёлтые, да и не только, газеты вышли с заголовком:
По прилёту в Париж Папа римский в первую очередь поинтересовался, есть ли в Париже бордели!