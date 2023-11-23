"Бывший прилетел с кольцом, когда уже появился новый парень": странные выходки людей после отношений

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Отношения между людьми - штука непростая. Порой что-то не складывается, но бывшие продолжают напоминать о себе странными поступками. Пользователи поделились опытом, который иногда вводит в ступор.
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А что вытворяли ваши бывшие?
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пацаны не ведитесь, если запала, хоть поджопники ей отвешивай, никуда не денется
если нет хоть благами засыпай ничё не поможет
Нашла не жадного.
После свадьбы:"Козёл. Тратит деньги налево и на право."
Я будущую жену сразу поставил перед фактом: цветы не дарю. И ничего, пятнадцать лет вместе, три дочки. Дарю что-то нужное именно ей. К датам в магазин вместе и сама выбирает. По-моему так правильно.
А цветы только на похороны ношу.
А потом они на бывших жалуются, ага.