FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6085 постов • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Бывший прилетел с кольцом, когда уже появился новый парень": странные выходки людей после отношений

"Бывший прилетел с кольцом, когда уже появился новый парень": странные выходки людей после отношений

Автор:
23 ноября 2023 18:48
Сообщество : Истории
Метки: бывшие   бывший парень   девушка и парень   интересно   отношения   фото   
3093
13

Отношения между людьми - штука непростая. Порой что-то не складывается, но бывшие продолжают напоминать о себе странными поступками. Пользователи поделились опытом, который иногда вводит в ступор.

×
×

А что вытворяли ваши бывшие?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бывшие   бывший парень   девушка и парень   интересно   отношения   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 2 часа назад
мля про букеты, дарил, расстались потому что дарил, версия: нет чтобы потратить на что то посущественнее засыпал цветами и да на каждую дату подарок, на д/р и не только, что нить из золотишка
пацаны не ведитесь, если запала, хоть поджопники ей отвешивай, никуда не денется
если нет хоть благами засыпай ничё не поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
37k
Алексей 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Алексей 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
joiner-ru 21 минуту назад
До свадьбы: "Он такой жадный. Даже цветы не дарит."
Нашла не жадного.
После свадьбы:"Козёл. Тратит деньги налево и на право."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Дворняга Полчаса назад
Что ж так на цветах помешаны!? Стараешься, выбираешь - а через пару дней в помойку? Подарок и знак внимания? Лучше какую-нибудь безделушку подарю.
Я будущую жену сразу поставил перед фактом: цветы не дарю. И ничего, пятнадцать лет вместе, три дочки. Дарю что-то нужное именно ей. К датам в магазин вместе и сама выбирает. По-моему так правильно.
А цветы только на похороны ношу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Garpia121 36 минут назад
Одного не пойму, зачем им всрались эти веники-букеты? Терпеть их никогда не могла. Подарят, секунда восхищения. А потом все это чахнет в вазе на твоих глазах, ты меняешь воду, потом пакет, мусоропровод. Если уж цветы, то в горшке, что ли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 59 минут назад
А в последнем случае был повод к признанию иноагентом? Им ведь кого попало не признают, для этого надо бабки от врагов своей страны получать и за них всячески Родине вредить. Если повод и правда был, то это не донос, а активная гражданская позиция. Запоздалая, правда, но лучше поздно, чем никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Час назад
цветы, цветы, цветы. Бредятина бабская. Принципиально не дарю эти веники, так это: навязано, дорого, не красиво!!! Пусть цветочники друг другу их дарят, особенно на 8 марта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий Час назад
нет цвятооов бяяяда!! прыщавые тексты сопливых заплечниц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
БамбарбияКиргуду Час назад
Сегодня день пи.з.ды что ли? Все посты в одну тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex 2 часа назад
Про инагента хорошая идея. Надо записать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Владимир 2 часа назад
Видел одну бабу в Анапе, явно с парнем, обнимашки-цеоовшки, и случайно посмотрел как она кому то писала сообщение "ты должен мне доверять, доверие основа отношений". Чувачок одобрительно хмыкал..
А потом они на бывших жалуются, ага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63323



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
"Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин...
Набирающие популярность в сообществах
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Загадочные женщины-рыбачки
Загадочные женщины-рыбачки
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пузо пригодилось

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#кино#ДТП#Ynews#позитив#история#Россия#США
#Юмор#автомир#животные#люди#фильм#аварии#авто аварии#факты#кот#улыбнуло
#интересно#машина#в мире#Прикол#забавно#дети#Автовсячина#Разное#милота#подборка
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! "Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания "Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания Темпио Малатестиано: итальянский храм, который хранит историю любви Темпио Малатестиано: итальянский храм, который хранит историю любви Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары

На что жалуетесь?

Вернуться