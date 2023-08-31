Как бы выглядели знаменитости, если бы ходили на обычную работу

В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота

"Я ещё 2 года назад решил, что мы не подходим друг другу": самые тупые причины для расставания

10 фейковых фотографий, которые претендовали на историчность, но были разоблачены

15 психических расстройств, которые были названы в честь знаменитостей и известных персонажей

13 странных звёздных фобий, которые покажут ваших любимых кумиров с неожиданной стороны

Как выглядят знаменитости в молодости и сейчас