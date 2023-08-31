Как бы выглядели знаменитости, если бы ходили на обычную работу

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Некоторые звёзды Голливуда и правда до того, как стать популярными, трудились на самой обычной работе. Но давайте представим, если бы они и сейчас не были знамениты, а стояли на кассе "Пятёрочки". Нейросеть Midjourney поколдовала и показала артистов в совершенно других амплуа.
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Кстати, на Фишках уже давно был подобный пост, но тогда воплотить фантазию в жизнь помог фотошоп. С нейросетями всё стало гораздо реалистичнее!
А какая у вас была самая первая работа?
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