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Как бы выглядели знаменитости, если бы ходили на обычную работу

Как бы выглядели знаменитости, если бы ходили на обычную работу

Автор:
31 августа 2023 16:32
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейросеть   Прикол   знаменитости   интересно   картинки нейросети   фото   
1000
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Некоторые звёзды Голливуда и правда до того, как стать популярными, трудились на самой обычной работе. Но давайте представим, если бы они и сейчас не были знамениты, а стояли на кассе "Пятёрочки". Нейросеть Midjourney поколдовала и показала артистов в совершенно других амплуа.

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Кстати, на Фишках уже давно был подобный пост, но тогда воплотить фантазию в жизнь помог фотошоп. С нейросетями всё стало гораздо реалистичнее!

А какая у вас была самая первая работа?

Источник:

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Метки: Нейросеть   Прикол   знаменитости   интересно   картинки нейросети   фото   
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8  комментариев
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28k
Lehoia 44 минуты назад
Интересно, меня одного начинают подбешивать эти бессмысленные идиотские посты?
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8k
sedoisever 6 минут назад
Да, уж. Джоли и Робертс простая работа сильно подкосила. Буквально другие люди...
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10k
Вампир Кашёлкин 9 минут назад
Давайте пост про то как бы выглядели знаменитости в порно, друг просит!
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24k
sssss3 16 минут назад
Хороший пост, но вот мастеров буровых установок забыли!
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Неправильный пост. Как выглядят они в жизни, так, получается, и выглядели бы. Нужно было им лица отфотощопить в соответствии с обычной профессии. Так было бы реалистично и со смыслом.
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14k
Antique computer 48 минут назад
4. картинка со звуком
Ссылка www.youtube.com
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21k
Corvus Corax 51 минуту назад
"А какая у вас была самая первая работа?"

Ассистент...
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Спелая кукурузинка

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