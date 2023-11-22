"Мне нельзя было ходить с кружкой по дому и краситься": девушки рассказали, что им запрещали парни в отношениях

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Порой отношения между партнёрами складываются не так, как им хотелось бы. Люди придумывают ограничения, чтобы... Да непонятно на самом деле, для чего они это делают. Но судя по ответам девушек, требования очень похожи.
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А вам что-нибудь запрещали?
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Что значит "нельзя ходить голой по квартире"? Можно! Ну не совсем голой - туфли на высоком каблуке и чулки с поясом вполне приемлемо. Но долго ты так ходить по квартире не сможешь....
А со всем остальным согласен, дурость несомненная. Нафига такое надо