FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6081 пост • 1282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Мне нельзя было ходить с кружкой по дому и краситься": девушки рассказали, что им запрещали парни в отношениях

"Мне нельзя было ходить с кружкой по дому и краситься": девушки рассказали, что им запрещали парни в отношениях

Автор:
22 ноября 2023 19:15
Сообщество : Истории
Метки: бывает   запреты   интересно   ограничения   отношения   парень запрещал   фото   
1466
15

Порой отношения между партнёрами складываются не так, как им хотелось бы. Люди придумывают ограничения, чтобы... Да непонятно на самом деле, для чего они это делают. Но судя по ответам девушек, требования очень похожи.

×
×

А вам что-нибудь запрещали?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бывает   запреты   интересно   ограничения   отношения   парень запрещал   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
hebpat 42 минуты назад
он запрещает ходить жене голой по квартире, мля...., я уговорить не могу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
326
Eric Cartman 16 минут назад
Бедные девахи. В основном жалобы на требования не вести себя как шлюхи. Страдательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rgubaev 16 минут назад
Что за розовые сопли?!
Что значит "нельзя ходить голой по квартире"? Можно! Ну не совсем голой - туфли на высоком каблуке и чулки с поясом вполне приемлемо. Но долго ты так ходить по квартире не сможешь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 16 минут назад
Последнее это вообще жесть. Вот где настоящая тирания! (сарказм)
А со всем остальным согласен, дурость несомненная. Нафига такое надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Rom 19 минут назад
Ниче, ипанутых много. У жены подруга есть, она жила сколько то лет там с парнем, мож 5-7, так он ей ключи от квартиры не давал. Пришла раньше, жди на улице )) Но тут еще вопрос, почему быбы терпят. Нравится, значит. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
вообще все можно . нельзя ковырять пальцы и врать даже по мелочам (мелкая ложь порождает большое недоверие) . а еще нельзя колупать мне мозг дольше чем 5 минут в день (не суммируется не переносится кредит не открывается) .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 48 минут назад
"Пить, курить, ходить по клубам"......Это ещё и в одной всё! Как он в принципе сошёлся с ней? Поди так же: пил, курил, ходил по клубам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63287



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно
Набирающие популярность в сообществах
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Не время дружбу водить
Не время дружбу водить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работу пропускать нельзя

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#кино#история#позитив#Прикол#Россия#США#конфликт
#Юмор#автомир#животные#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#Автовсячина#улыбнуло#съемка
#интересно#в мире#факты#забавно#аварии#Ynews#люди#дети#полиция#Разное
Не время дружбу водить Не время дружбу водить Пианистка и два композитора: один в сумасшедшем доме, второй - сбежал Пианистка и два композитора: один в сумасшедшем доме, второй - сбежал Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США Парень рассказал на видео, почему терпел издевательства девушки Парень рассказал на видео, почему терпел издевательства девушки Темпио Малатестиано: итальянский храм, который хранит историю любви Темпио Малатестиано: итальянский храм, который хранит историю любви "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток

На что жалуетесь?

Вернуться