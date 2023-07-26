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Генпрокуратуру просят проверить Викторию Боню, рекламирующую аяуаску

Генпрокуратуру просят проверить Викторию Боню, рекламирующую аяуаску

Автор:
26 июля 2023 15:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Ретрит   генпрокуратура рф   инфоцыганство   платный курс   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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Госпожа Боня - известный мыслитель и проводник в мир самокопания. Для таких же "исследователей" она создала курс и усиленно зазывает людей попробовать аяуаску - отвар из галлюциногенных растений из бассейна Амазонки. Ранее к блогерше были претензии у ФМС. а сейчас 43-летнюю телеведущую хотят проверить на предмет пропаганды наркотиков.

Выпускница "Дома-2" Виктория Боня известна как поклонница шаманских обрядов, тантрических сеансов и прочих практик, на которых человек якобы может отречься от мирской суеты и обрести себя. Когда блогерша занималась этим сама и не пыталась привлекать к пути просветления других, люди просто крутили пальцами у виска. Однако Боня не так проста. На специально созданном сайте она зазывает желающих прикоснуться к "божественному напитку" и пообщаться с духами. "Амбасадор аяуаски", как себя называет телеведущая, активно пропагандирует платные ретриты стоимостью от €3,5k до €10k.


Между тем, та самая аяуаска - отнюдь не лимонад, а отвар, содержащий запрещенные в России и многих странах психотропы, включая психоделик DMT и мескалин. Его употребление опасно для жизни, а уж какое влияние оно оказывает на интеллектуальные способности человека, и подумать страшно. Стоит лишь послушать, что городит Боня после приёма "божественного напитка", и сомнения отпадут сами собой.


Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности блогерши, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов - сообщают СМИ.


Напомним, ранее у ФМС возникли вопросы к ряду блогеров, в числе которых была и Боня. Сама же звезда "Дома-2" была возмущена предположением о том, что у неё есть налоговые задолженности и утверждает, что она абсолютно чиста перед законом. Ситуацию с новой проверкой Боня пока никак не прокомментировала.

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Метки: Боня   Ретрит   генпрокуратура рф   инфоцыганство   платный курс   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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10  комментариев
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910
ruslan d Час назад
Разворошили гнездо ...
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8k
Сфинктер Андропова 17 минут назад
Я то думал сначала , что "аяуяску " боня сглатывает , ну или на крайний случай выплёвывает )))
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6k
heta Полчаса назад
Почему слово "госпожа" в топике - без кавычек?
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5k
Трям Полчаса назад
В словах "Шлюха Боня" очень много ошибок.
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13k
GROMOZEKA 41 минуту назад
А ведь реально есть те, кто это будет покупать.
И таких куча
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7k
x3matic 52 минуты назад
И есть же дебилы которые ее слушают.))
Я не понимаю,чего такого может рассказать экскортница?Какой совет может дать проститутка?
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
пусть лучше проверят сколько эти блогеры этим говном людей в гроб загнали.
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