Генпрокуратуру просят проверить Викторию Боню, рекламирующую аяуаску

Между тем, та самая аяуаска - отнюдь не лимонад, а отвар, содержащий запрещенные в России и многих странах психотропы, включая психоделик DMT и мескалин. Его употребление опасно для жизни, а уж какое влияние оно оказывает на интеллектуальные способности человека, и подумать страшно. Стоит лишь послушать, что городит Боня после приёма "божественного напитка", и сомнения отпадут сами собой.

Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности блогерши, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов - сообщают СМИ.

Напомним, ранее у ФМС возникли вопросы к ряду блогеров, в числе которых была и Боня. Сама же звезда "Дома-2" была возмущена предположением о том, что у неё есть налоговые задолженности и утверждает, что она абсолютно чиста перед законом. Ситуацию с новой проверкой Боня пока никак не прокомментировала.