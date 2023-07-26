Генпрокуратуру просят проверить Викторию Боню, рекламирующую аяуаску

Госпожа Боня - известный мыслитель и проводник в мир самокопания. Для таких же "исследователей" она создала курс и усиленно зазывает людей попробовать аяуаску - отвар из галлюциногенных растений из бассейна Амазонки. Ранее к блогерше были претензии у ФМС. а сейчас 43-летнюю телеведущую хотят проверить на предмет пропаганды наркотиков.
Выпускница "Дома-2" Виктория Боня известна как поклонница шаманских обрядов, тантрических сеансов и прочих практик, на которых человек якобы может отречься от мирской суеты и обрести себя. Когда блогерша занималась этим сама и не пыталась привлекать к пути просветления других, люди просто крутили пальцами у виска. Однако Боня не так проста. На специально созданном сайте она зазывает желающих прикоснуться к "божественному напитку" и пообщаться с духами. "Амбасадор аяуаски", как себя называет телеведущая, активно пропагандирует платные ретриты стоимостью от €3,5k до €10k.
Между тем, та самая аяуаска - отнюдь не лимонад, а отвар, содержащий запрещенные в России и многих странах психотропы, включая психоделик DMT и мескалин. Его употребление опасно для жизни, а уж какое влияние оно оказывает на интеллектуальные способности человека, и подумать страшно. Стоит лишь послушать, что городит Боня после приёма "божественного напитка", и сомнения отпадут сами собой.
Официальная представительница ФПБК Елена Крайт попросила Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности блогерши, наказать ее и обязать удалить всю опубликованную рекламу галлюциногенов - сообщают СМИ.
Напомним, ранее у ФМС возникли вопросы к ряду блогеров, в числе которых была и Боня. Сама же звезда "Дома-2" была возмущена предположением о том, что у неё есть налоговые задолженности и утверждает, что она абсолютно чиста перед законом. Ситуацию с новой проверкой Боня пока никак не прокомментировала.
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И таких куча
Я не понимаю,чего такого может рассказать экскортница?Какой совет может дать проститутка?