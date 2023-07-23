Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и сотней других «звёзд»

Теперь же инспекторы ФНС займутся другими звёздами медиа-пространства. Сообщают, что уже есть список из 100 фамилий: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня, Ида Галич и остальные блогеры и артисты. Большинству эти фамилии не знакомы, однако в своих кругах они известны. И довольно обеспечены - их доходы и счета проверят, если будут вопросы, возможно, будут действовать по аналогии с делами Блиновской или Лерчек.