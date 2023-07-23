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Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и сотней других «звёзд»

Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и сотней других «звёзд»

Автор:
23 июля 2023 16:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лерчек   Ольга Бузова   доходы   елена блиновская   ксения бородина   налоговая инсректоры   николай соболев   проверка   
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Инспекторы проверят: исправно ли платят эти «селебритис» в госбюджет.

Весной работники Федеральной налоговой службы (ФНС) плотно занялись доходами блогера Лерчек.

Оказалось, что она задолжала казне 331 миллион рублей. Пообещала всё вернуть, а пока находится «под запретом определённых действий». Потом задержали «исполнительницу желаний» Блиновскую - обладательницу шикарных авто, драгоценностей, 21 объекта недвижимости, десятков счетов в банках и прочего «тяжёлого люкса».

Позже установили, что Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов. Теперь она под домашним арестом, появляется только на судебных заседаниях и ситуацию никак не комментирует.

Теперь же инспекторы ФНС займутся другими звёздами медиа-пространства. Сообщают, что уже есть список из 100 фамилий: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня, Ида Галич и остальные блогеры и артисты. Большинству эти фамилии не знакомы, однако в своих кругах они известны. И довольно обеспечены - их доходы и счета проверят, если будут вопросы, возможно, будут действовать по аналогии с делами Блиновской или Лерчек.

Например, ООО «Ксения Бородина» уже не может переводить деньги - указана недостоверная информация об организации. Сложности есть и у структур, в которых принимает участие Виктория Боня.

Одна из самых частых схем ухода от налогов - дробление бизнеса. Когда предприниматель регистрирует несколько ИП и полученный доход распределяет между ними. А отчисления государству делает по упрощённой системе налогообложения. Или вообще берут гонорар «наличкой» - эти детали уже будут выяснять инспекторы ФНС.

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Метки: Лерчек   Ольга Бузова   доходы   елена блиновская   ксения бородина   налоговая инсректоры   николай соболев   проверка   
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23  комментария
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143
Мандалай Иванович 41 минуту назад
Бюджет с огромным дефицитом, будут трясти всех кого только можно....
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694
grigorenko vladislav 3 минуты назад
Они же, как бэ это помягше... люди искусства! А искусство, как известно, требует жертв. В их пользу долго жертвовали, теперь их очередь настала.
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517
Jlav 11 минут назад
Чую скоро у них будет батхерт))
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3k
mkcbhk 15 минут назад
щас побегут в другие страны=) надеюсь в аэропорту или на границе их будут хватать,
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5k
Wadim 20 минут назад
Ящер напрягся :)
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8k
Сфинктер Андропова Полчаса назад
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110
Александра С Полчаса назад
А где в списке Филя?
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432
twincam 51 минуту назад
Это прекрасно! наконец-то эту нечисть за *опу начали брать.
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8k
sedoisever 56 минут назад
А "селебритиС", это на манер дореволюционного "Ваше'c, сиятельство'с"?
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24k
Тигран Саркисян 57 минут назад
Вот кто эти [мат] , вы чуханоди вас обворовыввают а вы мне хорошо , ёб\баные животные .
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1k
Duke_kir 59 минут назад
не прошло и 15 лет
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11k
Copycat Час назад
Так глядишь скоро и чиновников начнут проверять)
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August

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