Налоговая служба заинтересовалась доходами Бузовой, Бородиной и сотней других «звёзд»

Инспекторы проверят: исправно ли платят эти «селебритис» в госбюджет.
Весной работники Федеральной налоговой службы (ФНС) плотно занялись доходами блогера Лерчек.
Оказалось, что она задолжала казне 331 миллион рублей. Пообещала всё вернуть, а пока находится «под запретом определённых действий». Потом задержали «исполнительницу желаний» Блиновскую - обладательницу шикарных авто, драгоценностей, 21 объекта недвижимости, десятков счетов в банках и прочего «тяжёлого люкса».
Позже установили, что Блиновская не заплатила 918 миллионов рублей налогов. Теперь она под домашним арестом, появляется только на судебных заседаниях и ситуацию никак не комментирует.
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Теперь же инспекторы ФНС займутся другими звёздами медиа-пространства. Сообщают, что уже есть список из 100 фамилий: Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня, Ида Галич и остальные блогеры и артисты. Большинству эти фамилии не знакомы, однако в своих кругах они известны. И довольно обеспечены - их доходы и счета проверят, если будут вопросы, возможно, будут действовать по аналогии с делами Блиновской или Лерчек.
Например, ООО «Ксения Бородина» уже не может переводить деньги - указана недостоверная информация об организации. Сложности есть и у структур, в которых принимает участие Виктория Боня.
Одна из самых частых схем ухода от налогов - дробление бизнеса. Когда предприниматель регистрирует несколько ИП и полученный доход распределяет между ними. А отчисления государству делает по упрощённой системе налогообложения. Или вообще берут гонорар «наличкой» - эти детали уже будут выяснять инспекторы ФНС.
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а среди чиновников такие есть, ровно как и наоборот честные
иначе ежу понятно что это не будет работать