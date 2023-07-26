FISHKINET
Сообщество Криминал 1983 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ

Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ

Автор:
26 июля 2023 10:29
Сообщество : Криминал
Метки: ОАЭ   Сотрудник авиакомпании   бриллианты   внуково   новости   таможенники   фото   
1492
7
1

Драгоценности в бельишке заметили таможенники во Внуково.

39-летний мужчина после прилёта с покерфейсом прошёл по зелёному коридору. Но при сканировании его багажа обнаружилось подозрительное содержимое: 13 коробок с продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Самих камней не было. Мужчина заявил, что ничего такого у него с собой нет. Ему не поверили и досмотрели вручную.

В белье было 60 драгоценных камней на 5 млн рублей, упакованных в три пакетика и обмотанных скотчем. Мужчина заявил, что является сотрудником авиакомпании из ОАЭ, приехал в Москву в гости и вёз брюлики в подарок родственникам

Пассажир арестован, за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов ему грозит до 7 лет колонии. Также его могут привлечь за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: ОАЭ   Сотрудник авиакомпании   бриллианты   внуково   новости   таможенники   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну вы уже поняли

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Егор 37 минут назад
"Это то, что я подумал? Нет, это бриллианты в подарок Вашим детям." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
Igor 52 минуты назад
Сертификаты металлические ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 55 минут назад
Сказал бы, что это камни в почках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
KASPER Час назад
Ах-ха-ха..Лол..
Камни бы провез на себе в легкую ..Но он еще и сертификаты с собой потащил ..)))Решил по максимуму срубить на перепродаже..)))
Привез бы эти бумажки следующим рейсом..)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zloikrot Час назад
сотрудник авиакампании? полотер? или посудомойщик? любой другой знает о том, что в ультразвуковой сканер заложены характеристики металлов, керамики, пластиков, камней и жидкостей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
russger Час назад
"Драгоценности в бельишке заметили таможенники"

Ай шалунишки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Блин, а мне родственники всё больше магнитики в подарок привозят. Надо подсказать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill Час назад
"В белье было .. упакованных в три пакетика и обмотанных скотчем."
Странно, но на фотографиях я отчетливо вижу четыре пакетика. Неужели таможенники один пакетик уже затырили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40431



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#в мире#кино#аварии#фильм#США#Россия#красота#Мемы
#автомобили#животные#интересно#Юмор#ДТП#Автовсячина#факты#СССР#Китай#новости
#автомир#люди#Прикол#интересное#авто аварии#история#забавно#подборка#истории#собака
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться