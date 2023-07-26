Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ

39-летний мужчина после прилёта с покерфейсом прошёл по зелёному коридору. Но при сканировании его багажа обнаружилось подозрительное содержимое: 13 коробок с продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Самих камней не было. Мужчина заявил, что ничего такого у него с собой нет. Ему не поверили и досмотрели вручную.