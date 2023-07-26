Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ

Драгоценности в бельишке заметили таможенники во Внуково.
39-летний мужчина после прилёта с покерфейсом прошёл по зелёному коридору. Но при сканировании его багажа обнаружилось подозрительное содержимое: 13 коробок с продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Самих камней не было. Мужчина заявил, что ничего такого у него с собой нет. Ему не поверили и досмотрели вручную.
В белье было 60 драгоценных камней на 5 млн рублей, упакованных в три пакетика и обмотанных скотчем. Мужчина заявил, что является сотрудником авиакомпании из ОАЭ, приехал в Москву в гости и вёз брюлики в подарок родственникам
Пассажир арестован, за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов ему грозит до 7 лет колонии. Также его могут привлечь за уклонение от уплаты таможенных платежей.
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Камни бы провез на себе в легкую ..Но он еще и сертификаты с собой потащил ..)))Решил по максимуму срубить на перепродаже..)))
Привез бы эти бумажки следующим рейсом..)))
Ай шалунишки
Странно, но на фотографиях я отчетливо вижу четыре пакетика. Неужели таможенники один пакетик уже затырили?