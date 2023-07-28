Гора мандаринов выросла на юге Московской области

UPD: Ситуацию прокомментировали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области:

Добрый день, благодарим Вас, что обратили внимание на данный вопрос и сообщили нам!

«Инспекторами территориального отдела ГУСТ №26 в ходе выездного обследования зафиксировано, что данный земельный участок находится в частной собственности у физического лица. Владелец участка занимается разведением крупнорогатого скота. Привез мандарины для кормления животных», – пояснили в ведомстве.



В администрации городского округа Серпухов добавили следующее:



«Добрый день. Сообщаем Вам, что земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030225:757, находится в собственности у физического лица. На участке земли расположена животноводческая ферма. Фрукты используются в качестве корма для животных. 25.07 был осуществлен выезд, даны рекомендации, и направлен запрос в Россельхознадзор с целью проведения проверки. Собственнику выдано предписание о необходимости уборки навала».