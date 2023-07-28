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Гора мандаринов выросла на юге Московской области

Гора мандаринов выросла на юге Московской области

Автор:
28 июля 2023 10:21
Метки: гора   мандариновая гора   мандарины   новости   фото   фрукты   
1024
3

Настоящая мандариновая гора образовалась в городском округе Серпухов. Правда, лакомиться ими не стоит: фрукты изрядно подпорчены и соседствуют с мусорным полигоном.

«В Съяново 2, сразу за мостом через реку Нара , на пригорке "открылась" мандариновая свалка...», – поведал автор публикации.

В комментариях подписчики не упустили возможности пошутить про Чебурашку, который, как в популярном фильме, должен непременно оказаться где-то поблизости.


Однако экологам не до шуток: налицо – явное нарушение правил утилизации бытовых отходов. Предположительно, от пропавшего товара избавился кто-то из представителей торговой сферы. Теперь желание сэкономить на вывозе неликвида может обернуться крупными штрафами.

UPD: Ситуацию прокомментировали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области:


Добрый день, благодарим Вас, что обратили внимание на данный вопрос и сообщили нам!

«Инспекторами территориального отдела ГУСТ №26 в ходе выездного обследования зафиксировано, что данный земельный участок находится в частной собственности у физического лица. Владелец участка занимается разведением крупнорогатого скота. Привез мандарины для кормления животных», – пояснили в ведомстве.

В администрации городского округа Серпухов добавили следующее:

«Добрый день. Сообщаем Вам, что земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030225:757, находится в собственности у физического лица. На участке земли расположена животноводческая ферма. Фрукты используются в качестве корма для животных. 25.07 был осуществлен выезд, даны рекомендации, и направлен запрос в Россельхознадзор с целью проведения проверки. Собственнику выдано предписание о необходимости уборки навала».

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Метки: гора   мандариновая гора   мандарины   новости   фото   фрукты   
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7  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
судя по фото, выращивать можно только червей, и мух....
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6k
мемфрид 7 минут назад
А чебуреки опять гнилье скинули. А нам втирают про рогатый скот. В данном случае, рогатый скот- это мы)
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2k
Duke_kir 17 минут назад
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498
ghor Полчаса назад
Ему не говорили, что свиньи в апельсинах и мандаринах не разбираются?
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18k
RDen 51 минуту назад
чебурашка вроде больше по апельсинам спец... в мультике советском
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18k
RDen 52 минуты назад
чебурашка вроде больше по апельсинам спец...
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