Гора мандаринов выросла на юге Московской области

Настоящая мандариновая гора образовалась в городском округе Серпухов. Правда, лакомиться ими не стоит: фрукты изрядно подпорчены и соседствуют с мусорным полигоном.
«В Съяново 2, сразу за мостом через реку Нара , на пригорке "открылась" мандариновая свалка...», – поведал автор публикации.
В комментариях подписчики не упустили возможности пошутить про Чебурашку, который, как в популярном фильме, должен непременно оказаться где-то поблизости.
Однако экологам не до шуток: налицо – явное нарушение правил утилизации бытовых отходов. Предположительно, от пропавшего товара избавился кто-то из представителей торговой сферы. Теперь желание сэкономить на вывозе неликвида может обернуться крупными штрафами.
UPD: Ситуацию прокомментировали в Главном управлении содержания территорий (ГУСТ) Московской области:
Добрый день, благодарим Вас, что обратили внимание на данный вопрос и сообщили нам!
«Инспекторами территориального отдела ГУСТ №26 в ходе выездного обследования зафиксировано, что данный земельный участок находится в частной собственности у физического лица. Владелец участка занимается разведением крупнорогатого скота. Привез мандарины для кормления животных», – пояснили в ведомстве.
В администрации городского округа Серпухов добавили следующее:
«Добрый день. Сообщаем Вам, что земельный участок с кадастровым номером 50:32:0030225:757, находится в собственности у физического лица. На участке земли расположена животноводческая ферма. Фрукты используются в качестве корма для животных. 25.07 был осуществлен выезд, даны рекомендации, и направлен запрос в Россельхознадзор с целью проведения проверки. Собственнику выдано предписание о необходимости уборки навала».
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