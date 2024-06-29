Испанские таможенники перехватили наркоподлодку у Канарских островов

Напряженная неделька выдалась у членов экипажа испанского судна таможенного надзора «Фулмар». Операция проводилась совместно с сотрудниками Гражданской гвардии.

В 280 милях к западу от побережья Кадиса ими была обнаружена 20-метровая полупогружная подлодка, направлявшаяся к берегам полуострова. На сигналы она не реагировала и вообще всеми силами пыталась оторваться от таможенников. Но поняв, что уйти от погони не удастся, экипаж «наркосудна» принял решение затопить свою подложку от греха подальше.

Открыв донные краны, команда за считанные минуты заполнила аппарат водой и отправила его со всем содержимым на дно морское, ну а незадачливых колумбийских наркокурьеров спас экипаж «Фулмара». Ну и задержал, конечно.