FISHKINET
Сообщество Криминал 3219 постов • 396 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Испанские таможенники перехватили наркоподлодку у Канарских островов

Испанские таможенники перехватили наркоподлодку у Канарских островов

Автор:
29 июня 2024 08:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Испания   кокаин   наркокурьеры   полупогружная подлодка   таможенники   
1095
2
1

А перед этим они 6 часов гонялись за другим судном, перевозившим более 900 кг наркотиков в Европу.

Напряженная неделька выдалась у членов экипажа испанского судна таможенного надзора «Фулмар». Операция проводилась совместно с сотрудниками Гражданской гвардии.

В 280 милях к западу от побережья Кадиса ими была обнаружена 20-метровая полупогружная подлодка, направлявшаяся к берегам полуострова. На сигналы она не реагировала и вообще всеми силами пыталась оторваться от таможенников. Но поняв, что уйти от погони не удастся, экипаж «наркосудна» принял решение затопить свою подложку от греха подальше.

Открыв донные краны, команда за считанные минуты заполнила аппарат водой и отправила его со всем содержимым на дно морское, ну а незадачливых колумбийских наркокурьеров спас экипаж «Фулмара». Ну и задержал, конечно.


Следователи отмечают, что утонувшая подлодка имела характеристики, схожие с характеристиками других «наркосудов», обнаруженных в ходе предыдущих операций, и, учитывая место проведения операции, а также поведение задержанного экипажа, предполагается, что на борту перевозился кокаин.

Но самое интересное, что на момент проведения полупогружной операции судно таможенного надзора уже было загружено изъятыми наркотиками — почти 900 килограммами кокаина.


В первой операции, проведенной испанской полицией и таможенными службами, судно «Фулмар» было задействовано, чтобы попытаться обнаружить и, если повезет, задержать другое судно, которое предположительно перевозило значительное количество кокаина, направлявшегося в Испанию.

Экипаж «Фулмара» рано утром в субботу, 22 числа, обнаружил полужесткий корабль в предполагаемой перегрузочной зоне. Экипаж «наркоборта» не стал ждать, пока полиция нагрянет к ним на борт, и началась 6-часовая погоня, в ходе которой 30 тюков с кокаином были сброшены в море. Преследование прекратилось только после того, как весь «товар» оказался в руках у таможенников.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Испания   кокаин   наркокурьеры   полупогружная подлодка   таможенники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
491
Павел Рыбаков 2 минуты назад
А если кран-балкой на трос эту лодку прицепить крюком-карабином за удобные места - вон их сколько на ней. Да и пусть висит затопленная в воде, благо вес небольшой будет, до подъёма другим судном - вот и доказательства сохранены. На пограничном корабле вижу две кран-балки для лодок. Но для этих случаев можно и просто троса за борта прикрепить в разных местах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1236 постов (1227 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре»
«Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о...
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
В Ленинградской области сверхразумы пожарили шашлыки на Вечном огне
Набирающие популярность в сообществах
Джон Бенбоу — человек и… трактир. История отважного адмирала
Джон Бенбоу — человек и… трактир. История отважного адмирала
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#история#полиция#СССР#трейлер#кот#дом#самокатчик
#в мире#интересно#кино#позитив#интересное#истории#улыбнуло#Ynews#задержание#2023
#люди#Россия#животные#забавно#Москва#фильм#Спорт#США#александр бастрыкин#дети
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее «Акт импульсивного сексизма»: глава футбольной федерации Испании поцеловал футболистку после победы на чемпионате мира, и теперь ему грозит 2,5 года тюрьмы «Акт импульсивного сексизма»: глава футбольной федерации Испании поцеловал футболистку после... Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ Сотрудник авиакомпании из Узбекистана пытался в трусах провезти бриллианты в Россию из ОАЭ В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании Литовские таможенники несколько часов пилили BMW из Белоруссии в поисках контрабанды Литовские таможенники несколько часов пилили BMW из Белоруссии в поисках контрабанды В Чехии конфисковали первый автомобиль из России В Чехии конфисковали первый автомобиль из России

На что жалуетесь?

Вернуться