Испанские таможенники перехватили наркоподлодку у Канарских островов

А перед этим они 6 часов гонялись за другим судном, перевозившим более 900 кг наркотиков в Европу.
Напряженная неделька выдалась у членов экипажа испанского судна таможенного надзора «Фулмар». Операция проводилась совместно с сотрудниками Гражданской гвардии.
В 280 милях к западу от побережья Кадиса ими была обнаружена 20-метровая полупогружная подлодка, направлявшаяся к берегам полуострова. На сигналы она не реагировала и вообще всеми силами пыталась оторваться от таможенников. Но поняв, что уйти от погони не удастся, экипаж «наркосудна» принял решение затопить свою подложку от греха подальше.
Открыв донные краны, команда за считанные минуты заполнила аппарат водой и отправила его со всем содержимым на дно морское, ну а незадачливых колумбийских наркокурьеров спас экипаж «Фулмара». Ну и задержал, конечно.
Следователи отмечают, что утонувшая подлодка имела характеристики, схожие с характеристиками других «наркосудов», обнаруженных в ходе предыдущих операций, и, учитывая место проведения операции, а также поведение задержанного экипажа, предполагается, что на борту перевозился кокаин.
Но самое интересное, что на момент проведения полупогружной операции судно таможенного надзора уже было загружено изъятыми наркотиками — почти 900 килограммами кокаина.
В первой операции, проведенной испанской полицией и таможенными службами, судно «Фулмар» было задействовано, чтобы попытаться обнаружить и, если повезет, задержать другое судно, которое предположительно перевозило значительное количество кокаина, направлявшегося в Испанию.
Экипаж «Фулмара» рано утром в субботу, 22 числа, обнаружил полужесткий корабль в предполагаемой перегрузочной зоне. Экипаж «наркоборта» не стал ждать, пока полиция нагрянет к ним на борт, и началась 6-часовая погоня, в ходе которой 30 тюков с кокаином были сброшены в море. Преследование прекратилось только после того, как весь «товар» оказался в руках у таможенников.
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